’ ¿A qué se parece el Reino de Dios? ’

La Palabra de Dios



Martes 27 octubre, 2020



Primera lectura

Ef 5, 21-33

Hermanos: Respétense unos a otros, por reverencia a Cristo: que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo.



Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada.



Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo.



Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia.



En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor

Salmo Responsorial

Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

R. (cf. 1) Dichoso el que teme al Señor.

Dichoso el que teme al Señor

y sigue sus caminos:

comerá del fruto de su trabajo,

será dichoso, le irá bien. R.

R. Dichoso el que teme al Señor.

Su mujer, como vid fecunda,

en medio de tu casa;

sus hijos, como renuevos de olivo,

alrededor de su mesa. R.

R. Dichoso el que teme al Señor.

Esta es la bendición del hombre que teme al Señor:

’Que el Señor te bendiga desde Sión,

que veas la prosperidad de Jerusalén

todos los días de tu vida’. R.

R. Dichoso el que teme al Señor.



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Mt 11, 25

R. Aleluya, aleluya.

Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,

porque has revelado los misterios del Reino

a la gente sencilla.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 13, 18-21

En aquel tiempo, Jesús dijo: ’¿A qué se parece el Reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta; creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas’.



Y dijo de nuevo: ’¿Con qué podré comparar al Reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Este es un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a su Iglesia

Esta parte de la carta a los Efesios ha sido un motivo de ultraje para el apóstol Pablo. Hay personas que no han querido ver el texto completo, así como el significado del mismo, y se han quedado con alguna frase donde S. Pablo aparecería como un ’machista’. El contexto de la carta nos sitúa en una sociedad patriarcal, donde la mujer era considerada como propiedad del marido. Las exhortaciones de Pablo proponen una relación conyugal de respeto y amor.



Dos cosas se pueden decir: no se puede leer la Escritura proyectando sobre ella la mentalidad que hoy tenemos. Han pasado muchas lunas. No tiene sentido leer lo que se escribió hace tanto tiempo, casi dos mil años, como si fuera un escrito de hoy.



La segunda es olvidarnos de que el pasaje completo recalca algo novedoso para aquellos tiempos. En aquellas culturas la mujer ocupaba un papel secundario en la familia. El papel principal lo detentaba el marido. Que Pablo diga ’maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia’ es un planteamiento novedoso. Y rompe con aquellas costumbres donde la mujer era casi una esclava. La insistencia de Pablo en proponer que los maridos amen a sus mujeres es una novedad. Máxime cuando el apóstol invita a los maridos a amar a sus mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Cristo se da a la Iglesia y le entrega todas sus atenciones. Eso mismo pide Pablo a los maridos para que la relación conyugal tenga un término de referencia nuevo, con actitudes sacadas del Evangelio.



¿A qué se parece el Reino de Dios?

Dos parábolas nos ayuden a ahondar en el concepto del Reino de Dios. Ambas nos hablan del comienzo discreto de ese Reino y junto al inicio, Jesús se fija en el proceso final del desarrollo de esa pequeña semilla o el efecto de una insignificante porción de levadura.



Ese Reino lleva en sí una fuerza interior que explica ese desarrollo y su presencia en todo el mundo. Su crecimiento es discreto, pero real. No llama la atención, no crece como algo llamativo. Es una pequeña semilla que, sin darnos cuenta, se va extendiendo por doquier.



Tiene fuerza interior, pero necesita de la colaboración de los discípulos para ir haciéndose presente en todas partes.



Ahí entramos todos los seguidores de Jesús que, sintiéndonos responsables del don recibido, aportamos nuestra colaboración a esa expansión. Nunca podremos atribuirnos protagonismo en esa labor, pero sí es necesario ser conscientes de que Jesús espera que, como todos sus fieles seguidores, sigamos proclamando su realidad por todas partes.



Quien hará crecer la semilla será Dios, pero la posibilidad de que su presencia vaya siendo real en todo el mundo, es de cada uno de los que nos confesamos creyentes en Jesús.



Una gran alegría saber que Dios ha dejado en nuestras manos colaborar con su gracia a la expansión de ese Reino que, como una pequeña semilla va transformando este mundo, de tal forma que cada vez se parezca más a ese Reino de paz y justicia que Jesús trajo a la tierra.



Todos podemos preguntarnos al recordar este evangelio, hasta qué punto somos conscientes de esta responsabilidad. Cada vez parece más difícil vivir esta gracia, pero no olvidemos que es una consecuencia de nuestro bautismo. Ojalá tengamos fuerza para no caer en la rutina y olvidar que Dios nos espera en ese empeño.



Fray Salustiano Mateos Gómara

Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)