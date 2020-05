’ A vosotros os llamo amigos ’

La Palabra de Dios



Viernes 15 de mayo 2020



Primera lectura

Hch 15, 22-31

En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas (llamado Barsabás) y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía:



’Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán, de viva voz, lo siguiente:



‘El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. A saber: que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien’. Los saludamos’.



Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 56, 8-9 10-12

R. (10a) Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya.

Dispuesto está mi corazón, Dios mío,

para cantar tus alabanzas.

Despiértate, alma mía,

despiértense mi cítara y mi arpa,

antes de que despunte el alba.

R. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya.

Tocaré para ti ante las naciones,

te alabaré, Señor, entre los pueblos,

Pues su llealtad hasta las nubes llega

Y tu amor es más grande que los cielos.

Levántate, Señor, en las alturas

y llena con tu gloria el mundo entero.

R. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Jn 15, 15

R. Aleluya, aleluya.

A ustedes los llamo amigos, dice el Señor,

porque les he dado a conocer

todo lo que le he oído a mi Padre.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 15, 12-17

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre.



No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



En qué cosiste seguir a Jesús

Las lecturas primeras de estos días precedentes nos han mostrado la discusión que se produjo en la primitiva iglesia. Cómo los cristianos procedentes del judaísmo querían imponer a los cristianos gentiles prácticas judías, como la circuncisión, para ser admitidos como cristianos. Se reunieron en el Concilio de Jerusalén y concluyeron que no era necesario obligar a los cristianos de la gentilidad a realizar ciertas prácticas judías. La primera lectura de hoy nos habla de la comunicación de esas conclusiones a las iglesias, a ’los hermanos de Antioquia, Siria y Cilicia convertidos del paganismo’. Donde solo se le impone ’que no os contaminéis con la idolatría, que no comáis sangre ni animales estrangulados y que os abstengáis de la fornicación’.



En estos tiempo de resurrección, para que lo tengamos claro y lo vivamos, ayudados por un buen teólogo, conviene recordar en qué consiste seguir a Jesús: ’vivir lo que él vivió; dar importancia a lo que él se la daba; interesarse por lo que él se interesó; tratar a las personas como él las trató; mirar la vida como la miraba él; orar como él oró; contagiar esperanza como la contagiaba él’… La única manera de llegar al final del camino, de llegar a nuestra resurrección.



A vosotros os llamo amigos

Sabrosas las enseñanzas de Jesús en el evangelio de hoy. Quizás la más importante y de donde se derivan todas las demás es la amistad que Jesús brida a sus discípulos de entonces y a todos nosotros. ’Ya no os llamo siervos… a vosotros os llamo amigos’. La amistad es una de esas realidades que los hombres de todos los tiempos valoramos más. Tener un amigo es tener un tesoro. Lo más propio de la amistad es la confidencia, ese abrir el propio corazón con todo lo que hay en él al amigo, esperando que él pague con la misma moneda. Jesús, nuestro amigo, nos hace participes de su interioridad, de lo que piensa y siente su corazón, de sus vivencias más íntimas. Y por eso nos dice que ’os améis unos a otros como yo os he amado’ para que nos vaya bien en la vida… y nos asegura que en nuestra amistad, ha sido él el que ha tomado la iniciativa ’no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido y destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure’.



Agradezcamos a Jesús que nos haya brindado su amistad y pidámosle que siempre le hagamos caso en todo lo que su corazón nos comunique. Es el mejor amigo que tenemos, el que siempre busca nuestro bien.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)