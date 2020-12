· Adela, con posibilidades reales…

LA ENCUESTA ES MUY CLARA, PERO TAMBIÉN PUNTUAL: Adela Román Ocampo está en la pelea por la gubernatura del estado, y lo que es más, con una ventaja sobre algunos de sus compañeros de partido. Ello, sin tanta alharaca, y pese a las piedras que le han puesto al gobierno que encabeza como presidente municipal de Acapulco.

De acuerdo a la encuestadora ADBrand que este lunes presentó un estudio de preferencias electorales que aplicó en Guerrero del 15 al 21 de diciembre pasado en los 16 municipios más importantes del estado, Román Ocampo se encuentra por arriba de Félix Salgado Macedonio y Luis Walton Aburto, con un 3 por ciento, y 9 por sobre Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Eso explica el por qué la alcaldesa porteña decidió separarse del cargo de manera temporal, es decir, por las altas posibilidades de ser la candidata de Morena a la gubernatura del estado, en primer término, por los resultados obtenidos en Acapulco.

Hay que decirlo. Si bien Román Ocampo había manifestado su interés por la candidatura a gobernador del estado, centró su trabajo en Acapulco, conciente de que los resultados, además de ser importantes, hablan por sí solos y son la mejor carta de presentación, de ahí que, a pesar de las descalificaciones y trabas de algunos de sus compañeros de partido, se dedicó a hacer un gobierno.

Es cierto. Hay quienes critican a la alcaldesa por cómo gobierna el Puerto, y se entiende, pues ha afectado intereses, desde económicos, políticos, de grupos y de partido, de ahí los señalamientos, pero es indudable que el grueso de la población, la gran mayoría, está satisfecha con las acciones que ha emprendido y los resultados obtenidos. Un ejemplo: es la única edil que en los hechos ha trabajado para resolver el problema del agua y del drenaje en Acapulco, a través del cambio de tuberías que data desde hace 50 años.

Con Adela Román Ocampo en el Ayuntamiento, aunque a muchos no guste, se ha puesto orden en Acapulco, tanto en los mercados como en la vía pública a través de la recuperación de espacios invadidos, en el funcionamiento de gaseras, restaurantes y centros de esparcimiento al obligarlos a respetar horarios así como acatar las medidas sanitarias de prevención. Con Adela Román, hay que decirlo, también se ha puesto orden en materia financiera y administrativa en el gobierno porteño.

Indudablemente que eso le ha valido el reconocimiento de la gente, del grueso de la población, quien sin tanto rollo, pero sí con acciones concretas, porque eso es lo que se requiere, le está cumpliendo a Acapulco y a los acapulqueños.

Así lo dice la encuesta levantada por la misma empresa entre el 13 y 19 de diciembre pasado en Acapulco, en donde se le preguntó a los ciudadanos quién le gustaría que fuera el gobernador del estado, y en la que Adela Román está por encima de todos los aspirantes. Es decir, con todo y las descalificaciones en contra, la gente de a pie, la que vota, no sólo le reconoce su trabajo, sino que también, en base a éste, le gustaría que gobernara Guerrero.

La razón es sencilla pero contundente. En los cargos públicos como en la vida diaria, como en la vida del hogar, las mujeres no sólo saben gobernar y administrar con eficiencia y transparencia los recursos públicos y particulares, sino que también son ejemplo de honestidad, aunque pocas veces se les reconozca debido a que dichas actividades, como gobernar, administrar y manejar presupuestos, han sido encabezadas por varones.

Precisamente por ello es que está en la pelea por la candidatura de su partido. A la par que Luis Walton y Félix Salgado, de acuerdo a los resultados de la encuesta en mención, en la que de acuerdo al director de la empresa, Eduardo Muñoz Zárate, se evaluaron los positivos y negativos de cada uno de los aspirantes a la gubernatura. El nivel de confianza es de 96 puntos, con un margen de error de 4.

Hay que decir también que a nivel nacional hay una tendencia a votar más por las mujeres, lo cual, como ya hemos dicho, tiene su explicación: eficiencia, responsabilidad, honestidad y transparencia, de ahí que incluso ya se ha acuñado la frase: ’es tiempo de las mujeres’, luego de que han logrado la paridad de género en las candidaturas a base de trabajo y resultados de que pueden hacerlo mejor.

En fin. La decisión de que Román Ocampo sea candidata está en manos de su partido. De sus dirigentes, de quién manda ahí. Será su acierto o error. Mientras tanto, Adela Román ha demostrado que sí puede.

