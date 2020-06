’ Ahí tienes a tu madre ’

Lunes 1° de junio 2020



Memoria de la Bienaventurada Virgen María, Madre De La Iglesia



La Palabra de Dios





Primera lectura

Gén 3, 9-15. 20

Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ’¿Dónde estás?’ Éste le respondió, ’Oí tus pasos en el jardín; y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí’. Entonces le dijo Dios, ’¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer?’



Respondió Adán: ’La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí’. El Señor Dios dijo a la mujer: ’¿Por qué has hecho esto?’ Repuso la mujer: ’La serpiente me engañó y comí.’ Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente:

’Porque has hecho esto,

serás maldita entre todos los animales

y entre todas las bestias salvajes.

Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo

todos los días de tu vida.

Pondré enemistad entre ti y la mujer,

entre tu descendencia y la suya;

y su descendencia te aplastará la cabeza,

mientras tú tratarás de morder su talón’.



El hombre le puso a su mujer el nombre de ’Eva’, porque ella fue la madre de todos los vivientes.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 87 (86), 1-2. 3 y 5. 6-7

R. (3) ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios!

Él la ha cimentado sobre el monte santo;

y el Señor prefiere las puertas de Sión

a todas las moradas de Jacob.

R. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios!

¡Qué pregón tan glorioso para ti,

ciudad de Dios!

Se dirá de Sión: ’Uno por uno,

todos han nacido en ella;

el Altísimo en persona la ha fundado’.

R. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios!

El Señor escribirá en el registro de los pueblos:

’Éste ha nacido allí’.

Y cantarán mientras danzan:

’Todas mis fuentes están en ti’.

R. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios!





Aclamación antes del Evangelio

R. Aleluya, aleluya.

¡Oh, dichosa Virgen, que diste a luz al Señor,

oh, dichosa Madre de la Iglesia,

que avivas en nosotros

el Espíritu de tu Hijo Jesucristo!

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 19, 25-34

En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: ’Mujer, ahí está tu hijo’. Luego dijo al discípulo: ’Ahí está tu madre’. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: ’Tengo sed’. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: ’Todo está cumplido’, e inclinando la cabeza, entrego el espíritu.



Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



La madre de todos los que viven

Todo remonta a la historia antigua, a la Palabra de Dios en el primer grito de amor al hombre que arriesga su felicidad y fidelidad por un poco más de poder, de ser más, siendo que se sabían y vivían como seres privilegiados; pero la tentación del ’más’ es fuerte y tenaz; el pecado se hace compañero del hombre. Entra en escena el sobresalto, el miedo , la mentira, la insolidaridad, la culpabilidad…y se vislumbra la MISERICORDIA DIVINA … no, Dios no se enfada ni arremete; Dios, se puede decir que sufre ante la pena que el hombre va a llevar encima, que quebranta su propio Plan de Amor y continuará por caminos que llevan a la Cruz salvadora, al mismo Dios y salpica ya la vida de los hombres para llegar no al mismísimo proyecto primero de Dios , sino a uno más elevado: ’hijos en el Hijo’.



Y desde entonces también Dios prefiguró el papel de la mujer, la ’madre de todos los que viven’. MADRE DE LA IGLESIA, María, la que recoge la Bendición de Dios para la humanidad y la guarda hasta la consumación de los tiempos.



En cambio Dios sí se enfadó con la serpiente, el maligno de doblez y engaño, que se ha revelado y hecho pecado y como tal, no soporta la salvación.



Madre de la Iglesia, María guarda nuestro legado y herencia y nos presenta y retiene hasta que la Gracia nos convenza de la Salvación gratuita.



Es admirable el realismo de la Palabra de Dios, su perdurabilidad fuera del tiempo, porque es capaz de alumbrar la experiencia y momento de cada uno, el proceso de pecado-gracia-salvación y la referencia e intercesión salvadora de Alguien (María) que fue elegida y preservada.



Al encontrar esta referencia a mi experiencia personal, exulto en gratitud y alegría por la Maternidad de María sobre la Iglesia que es mi medio.



Ahí tienes a tu madre

En la vida hay realidades que, de puro evidente, las damos por hechas estando inmersas como respirar el aire.



Tener una madre es esencial para el género humano, para cada hombre y aún para Dios que la necesitó al encarnarse. El sentido de una Madre es reconocer las Manos de Dios acunando tu ser totalmente dependiente y frágil, haciéndose seno que permite desarrollar lo que Dios ha engendrado. También es evidente que la Iglesia es Madre porque realiza, en nombre y de parte de Jesús, la tarea maternal con todos y cada uno de nosotros.



En este Evangelio queda claro el papel de María Madre, son las mismísimas palabras de Jesús, su deseo expreso y en ese momento cumbre de su vida terrena y Misión. Porque Él necesitó y tuvo la Madre que lo acompañó cada momento, que compartió con Él la génesis de la Iglesia. No me imagino a María haciendo sólo su papel de cuidadora de Jesús en las necesidades básicas; es la madre que ’escucha y cumple la Voluntad del Padre’, la que comparte con su Hijo la entraña de su Misión en la entrega total, viviendo cada detalle y cada desvelo, cada oración y cada evangelización, cada gozo y cada misterio. Puede aparecer escondida, en la retaguardia, pero en la certeza absoluta de estar siempre y en todo con la dignidad de la humillación. Humildad sabiendo que todo es Don y Gracia. No se puede definir ni explicar un Don tan fuerte como la Comunión entre Madre e Hijo, sólo se puede vivir y al dejarnos Jesús a su Madre, en la persona de Juan, nos regala esa intimidad personal y a la vez la trascendencia a la Iglesia.



Es admirable el sentido eclesial de María; la presencia de Ella en cada cristiano, hace de la Iglesia Universal, porque la Madre siempre recoge y aglutina, une y ampara viviendo lo que toque de lucha y misterio, de dolor y gozo, de vida y verdad. Ella, inerte al pie de la Cruz, es capaz de recoger el Testamento de Jesús, de seguir su Misión, de saltar a la Vida que Jesús deja ferviente al exhalar su Espíritu, el que nunca nos faltará, porque ahí está cuajando la Iglesia que en Pentecostés tiene la ’salida oficial’ pero que ya estaba hirviendo en los discípulos.



Madre/Hijo. Jesús remataba bien su misión terrena; feliz y deshecho a la vez ’todo está cumplido’. Pone en manos de la Madre y del apóstol amado el futuro de la Obra Salvadora en la Iglesia y nos revela así que los pequeños en poderío son la piedra angular y sostienen la Obra de Dios.



¿Qué hay de parecido en tu propia vida, en la circunstancia concreta del mundo de hoy, en la sorpresa del coronavirus?

Dominicas de Lerma

Monasterio de San Blas. Lerma (Burgos)