’ ¡Alegraos conmigo! ’

La Palabra de Dios



Jueves 05 noviembre, 2020



Primera lectura

Flp 3, 3-8

Hermanos: El verdadero pueblo de Israel somos nosotros, los que servimos a Dios movidos por su Espíritu y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús y no confiamos en motivos humanos. Aunque yo ciertamente podría apoyarme en tales motivos. Más aún, nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos, porque fui circuncidado al octavo día, soy israelita de nacimiento, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos; en lo que toca a la interpretación de la ley, fariseo, y tan fanático, que fui perseguidor de la Iglesia de Dios; y en cuanto a la rectitud que da el cumplimiento de la ley, intachable.



Pero todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 104, 2-3. 4-5. 6-7.

R. (3b) El que busca al Señor será dichoso.

Entonen en su honor himnos y cantos

celebren los portentos.

Del nombre del Señor enorgullézcanse

y siéntase feliz el que lo busca. R.

R. El que busca al Señor será dichoso.

Recurran al Señor y a su poder

y a su presencia acudan.

Recuerden los prodigios que él ha hecho,

sus portentos y oráculos. R.

R. El que busca al Señor será dichoso.

Descendientes de Abraham, su servidor,

estirpe de Jacob, su predilecto.

escuchen: el Señor es nuestro Dios

y gobiernan la tierra sus decretos. R.

R. El que busca al Señor será dichoso.



Aclamación antes del Evangelio

Mt 11, 28

R. Aleluya, aleluya.

Vengan a mí, todos los que están fatigados

y agobiados por la carga,

y yo les daré alivio, dice el Señor.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 15, 1-10

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo; por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: ’Este recibe a los pecadores y come con ellos’.



Jesús les dijo entonces esta parábola: ’¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: ‘Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido’. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos, que no necesitan arrepentirse.



¿Y qué mujer hay, que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: ‘Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido’. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Reflexión del Evangelio de hoy



La nueva vida

’Por él lo perdí todo…’. Las lecturas de hoy nos invitan a centrarnos en lo que verdaderamente merece la pena ¡y la alegría! Pablo lo tiene muy claro, porque lo ha vivido como una experiencia radical, que cambió totalmente su vida. ’Todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo’. Por eso advierte con contundencia contra aquellos que pretenden judaizar esta comunidad.



La carta a los Filipenses es cordial, cercana, rebosa la alegría que Pablo expresa al comunicarse con estos primeros cristianos de Europa, a los que lleva ’en el corazón’. Pero el texto de hoy tiene un tono más duro y radical. Ante quienes pretenden desautorizarle, Pablo responde con su propio testimonio. Seguir a Cristo supone un cambio, una adhesión total a Él. Y no admite una fe de ’muelle’, que produce un efecto pasajero en la vida. Fácilmente volvemos a lo anterior, porque nos da más seguridad y certezas. El cristianismo no es un judaísmo reformado, ni una religión a medida de nada ni nadie, es algo totalmente nuevo.



La Iglesia no se constituye a sí misma, no se retroalimenta con ritos, normas, costumbres. La Iglesia es la comunidad de los seguidores de Cristo, y eso supone estar, permanente y libremente, abierta a la vida nueva que el Espíritu de Dios le da. No es fácil, es un desafío constante, como la fe, que nunca se posee, sino que ha de ser respuesta nueva cada día. A Pablo no lo salvó el celo por la ley, sino perder todo por Cristo Jesús. Se lo jugó todo a una sola carta, y ganó a Cristo.



El verdadero valor

En el camino que Lucas plantea en su evangelio, Jesús presenta a un Dios que es padre y es misericordia infinita con sus hijos. Y su rostro más cercano y nítido es el de las parábolas de la misericordia. Todos somos sus hijos e hijas, ninguno es extraño para Él, ni es excluido de su amor, y mucho menos aquellos considerados pecadores. Para él no hay distinciones ni categorías, sólo hay hijos y su amor por ellos.



Las dos parábolas de hoy ponen su acento en un aspecto de esta misericordia que choca frontalmente con los fariseos, escandalizados con la actitud abierta y acogedora de Jesús con quienes consideran fuera de la salvación, pero también con nosotros en pleno siglo XXI. En nuestra sociedad consumista y donde el valor primordial es la ganancia y la riqueza, la actitud desmedida y absurda económicamente, de quien sale a buscar la única oveja perdida, de las cien que tenía; o gasta aceite, tiempo y quizás más dinero en invitar a vecinas y amigas, por encontrar una moneda, …nos descoloca.



Si Pablo, en la primera lectura, pierde todo por Jesús. Dios misericordia, en el Evangelio, da todo de sí por cada uno de nosotros. Si nadie puede llegar a calcular cuánto es el amor de Dios, tampoco existe ninguna medida para calcular el valor de una persona. El planteamiento es fuerte y cuestiona la raíz misma del sistema con el que hemos organizado las sociedades, las relaciones internacionales, las relaciones personales, la economía, el trabajo, los sistemas políticos. Estas parábolas no son solamente relatos simpáticos del pastor con la oveja al hombro o la señora barriendo bajo la cama. Trastocan nuestra escala de valores y nos enseñan cuál es el verdadero valor de cada uno, la dignidad humana y la condición de único de cada persona.



En ambas parábolas se nos repite, como un mantra ’¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja (la moneda) que se me había perdido’. Hemos asimilado demasiado que hay pérdidas necesarias, víctimas civiles necesarias, parados necesarios, hambrientos necesarios, injusticias necesarias, enfermos y muertes necesarias. Para Dios padre no son tolerables los daños colaterales. Nos invita constantemente a celebrar con Él cualquier pequeño logro con uno de sus hijos e hijas, a barrer con Él discriminaciones, injusticias y desigualdades, a buscar por los peñascos a quien está desamparado y abandonado. No hay que salvar al mundo entero, sólo es empezar por uno, cada día, cada oportunidad. Para él no existe el uno por ciento, sino el ciento por uno.

Hna. Águeda Mariño Rico O.P.

Congregación de Santo Domingo