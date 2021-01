· Alejandro Arcos: propuestas para Chilpancingo

ENTRANDO EL AÑO Y PRENDIENDO LUMBRE, así puede decirse de Alejandro Arcos Catalán, quien este domingo pasado arrancó su precampaña por la presidencia municipal de Chilpancingo, por el Partido de la Revolución Democrática. Es, indudablemente, el mejor prospecto de ese partido, pues además de tener ideas frescas e innovadoras, forma parte de la nueva generación de políticos que, dicho sea de paso, es lo que se requiere en el presente.

Hay que decir que en el PRD hay otros que también aspiran a convertirse en candidatos a alcalde la capital del estado, incluyendo por cierto al actual edil que no obstante el pésimo desempeño que ha realizado, pretende seguir pegado a la ubre presupuestal. Otros, de ese mismo partido también quieren, aunque difícilmente les alcanza para lograrlo, de tal forma que solamente buscan acomodo en lo que viene.

Pero en el caso de Arcos Catalán, la cosa cambia. Y es que de los que aspiran en el sol azteca es el único que tiene carrera política, y más aún, experiencia en la administración pública que es lo que se requiere parea gobernar Chilpancingo, más allá de ocurrencias o buenas intenciones, o encomendarse a Dios como lo hace el actual alcalde. Pese a su edad, Alejandro ha pasado por el Poder Legislativo y por el Gobierno estatal, en donde no sólo adquirió experiencia, sino también los contactos necesarios para gobernar el municipio.

Ciertamente los años no pasan en vano, y en consecuencia, el hoy aspirante a candidato a presidente municipal de Chilpancingo ha logrado madurez política, experiencia en la función pública, y más aún, capacidad de gestión. Eso explica que sin ocupar ningún cargo, en los últimos años haya logrado, para beneficio de los chilpancinguenses, diversas obras de interés colectivo, como pavimentación de calles, redes de alumbrado público y de drenaje, tanto en colonias populares como comunidades rurales.

Es, además, un hombre competitivo electoralmente. El único en el PRD de los que aspiran a gobernar Chilpancingo los próximos 3 años, de ahí que no sorprende que haya dicho ’Yo quiero’, pero además, ser el primero de sus compañeros de partido en lanzarse abiertamente en pos de la candidatura a alcalde. Y es que quien está seguro de sus aspiraciones, pero también de lo que tiene, no duda en lanzarse al ruedo, con la seguridad de que puede lograr lo que quiere.

Por eso es que el sábado pasado, entrando el año, el dos de enero para ser exacto, Alejandro Arcos Catalán arrancó abiertamente su precampaña, en el corazón de Chilpancingo. Lo hizo acompañado del coordinador de los diputados perredistas en el Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez; la legisladora Perla Edith Martínez Ríos, y del también diputado y dirigente de la corriente Alternativa Democrática Guerrerense, Celestino Cesáreo Guzmán, a la que pertenece Arcos Catalán, así como del exdiputado Carlos Reyes Torres, exaspirante a candidato del PRD a la gubernatura del estado, entre otros liderazgos locales.

Es decir, inició su campaña por la candidatura de su partido con el pie derecho, arropado por los principales liderazgos del PRD, lo que muestra que tiene el apoyo de éstos para convertirse en candidato a alcalde de Chilpancingo.

Sin duda son puntuales las propuestas de Arcos Catalán: Dar solución a las demandas de los habitantes de Chilpancingo, en estos tiempos de incertidumbre generados también por el Covid-19, lo que ha derivado en una verdadera crisis económica; Garantizar que el dinero de los impuestos de los capitalinos se refleje en obras, en mejores servicios y en incentivar la economía local; Que la inversión pública llegue a todos; y lo que es mejor, Cero tolerancia a la corrupción.

Dijo: ’cero diezmo; no habrá empresas constructoras consentidas; la obra pública para las constructoras locales para generar más empleos y oportunidades de trabajo’.

Y mejor aún: ’garantizamos que no habrá incremento en los impuestos como el predial; nuestro reto será que paguen todos, no cobrar más’. Dijo también: ’privilegiaremos la economía, los comercios, la participación de las mujeres y los jóvenes’.

Es indudable que Alejandro Arcos tiene bien claro cómo hacerlo. Y es que además tiene propuestas concretas para sanear la administración pública municipal, y por supuesto, Capach, en una alianza con los trabajadores, y claro lo concerniente a la seguridad pública.

Allí están las propuestas, entre otras muchas. Sin duda son buenas. Y es que Chilpancingo requiere de un buen alcalde, con visión, responsable y gestor, no como el que actualmente tiene, que además de inútil es chillón, culpando incluso a los trabajadores del mal gobierno que encabeza.

