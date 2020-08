’ Ama a tu prójimo como a ti mismo ’

La Palabra de Dios



Lunes 17 agosto 2020



Primera lectura

Ez 24, 15-24

El Señor me habló y me dijo: ’Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente a tu esposa, que es el encanto de tus ojos; pero no llores ni hagas duelo ni derrames lágrimas; aflígete en silencio, sin hacer duelo; ponte el turbante y las sandalias; no te cubras la cara ni comas comida de duelo’.



Por la mañana estuve hablando a la gente y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que el Señor me había mandado. Entonces me preguntó la gente: ’¿Quieres explicarnos lo que estás haciendo?’ Yo les respondí: ’El Señor me ha dicho: ‘Dile a la casa de Israel que el Señor dice esto: Voy a profanar mi santuario, que es la causa del orgullo de ustedes, el encanto de sus ojos y el amor de su corazón. Sus hijos e hijas morirán a espada. Entonces harán lo que Ezequiel ha hecho: no se cubrirán la cara ni comerán comida de duelo; seguirán con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies; no llorarán ni harán duelo; se consumirán por su culpa y se lamentarán unos con otros. Ezequiel les servirá de ejemplo; ustedes harán lo mismo que él ha hecho. Y cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor Dios’ ’.



Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Deuteronomio 32, 18-19. 20. 21

R. (cf. 18a) Abandonaron a Dios, que les dio la vida.

Abandonaron a Dios, que los creó

y olvidaron al Señor, que les dio la vida.

Lo vio el Señor, y encolerizado,

rechazó a sus hijos e hijas. R.

R. Abandonaron a Dios, que les dio la vida.

El Señor pensó: ’Me les voy a esconder

y voy a ver en qué acaban,

porque son una generación depravada,

unos hijos infieles. R.

R. Abandonaron a Dios, que les dio la vida.

Ellos me han dado celos con un dios que no es Dios

y me han encolerizado con sus ídolos;

yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo

y los voy a encolerizar con una nación insensata’. R.

R. Abandonaron a Dios, que les dio la vida.



Aclamación antes del Evangelio

Mt 5, 3

R. Aleluya, aleluya.

Dichosos los pobres de espíritu,

porque de ellos es el Reino de los cielos.

R. Aleluya.



Evangelio

Mt 19, 16-22

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un joven y le preguntó: ’Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna?’ Le respondió Jesús: ’¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno: Dios. Pero, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos’. El replicó: ’¿Cuáles?’



Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo.



Le dijo entonces el joven: ’Todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta?’ Jesús le dijo: ’Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme’. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



¿Qué tengo que?... ¿Qué debo de?...

Son preguntas inscritas en el ADN del personaje que todos y todas en menor o mayor medida llevamos a nuestras espaldas como fardos, y que de no desenmascararlos a lo largo de nuestra existencia, van a ser fuente de ansiedades, frustraciones y demás atropellos interiores, precisamente por ser construcción artificial (sobre arena frente a roca, cfr. Mt 7, 21-29) que nada tiene que ver con lo que realmente somos.



Esto es lo que le sucede al joven rico del evangelio que hoy nos presenta la Liturgia. En 7 versículos, número de plenitud, somos posicionados frente al tablero de la vida, a través de un sujeto, arquetipo o representante, que se presenta con los deberes hechos y desea subir nota (nótese que en todo momento prescinde del Otro, busca su obra, fruto de su autosuficiencia).



Conviene subrayar que el personaje no tiene entidad propia, de ahí que siempre ande a la zaga en busca de qué hacer para así llegar a ser. La acción contenida en su pregunta la apellida con ese buenoque Jesús utilizará para reconducirle a la fuente de la Bondad, que no es otra que Dios mismo.



Se establece un diálogo donde el Señor Jesús con esa pedagogía tan suya, la del auto-descubrimiento, lo sube al tren que inicia su itinerario en el extra radio (preceptos y mandatos) hasta llegar a lo nuclear, central (si quieres ser perfecto, vende tus bienes, da el dinero a los pobres -así tendrás un tesoro en el cielo- y luego ven y sígueme). Itinerario donde nuestra libertad juega en todo momento sus cartas: si quieres. No aparece el debeso tienes, cuya carga moralista es asfixiante y por ello anti-evangélica.



Presenta un viaje donde el punto de salida es el perfeccionismo y cuyo punto de llegada es la perfección: Dios como único bien.



He recibido esta palabra del Señor

Para que esto se materialice, tome cuerpo, va a ser necesario que acontezca lo que el profeta Ezequiel nos anuncia en la primera lectura: «He recibido esta palabra del Señor: ’Di a la casa de Israel: Esto dice el Señor Dios: «Voy a profanar mi santuario, el baluarte del que estáis orgullosos, encanto de vuestros ojos, esperanza de vuestra vida»(Ez. 24, 20-21).



PROFANAR, es decir, deshonrar, hacer uso indigno de lo que se considera respetable. Resulta, cuanto menos, duro este lenguaje, pero pierde aspereza, tensión, cuando se esclarece hacia qué apunta el descrédito, la afrenta; no es otro que actuar sobre el EGO: ahí radica lo que constituye el encanto de nuestros ojos (en lo que nos deleitamos), baluarte del que estamos orgullosos y en donde tenemos puestas nuestras esperanzas mezquinas (el joven se fue triste, porque era muy rico). Riqueza que no sólo señala los bienes materiales. Pueden ser de todo tipo: intelectuales, espirituales, corporales…



Consiste en no honrar lo que no tiene categoría de respetable, aunque se le da ese tratamiento, porque cuando se vive en la periferia de uno, no puede hacer otra cosa que mal vivir de postizos, adulaciones con germen demoníaco, postureos que van contra natura, es decir, contra lo genuino y original de cada uno y una.



De ahí que el Señor Dios nos tiene que sanar y para ello tenga que derribar, asolar, purificar todo lo que suponga dualidad, que tiene su origen cuando despreciamos la Roca que nos ha engendrado…sacrificando a demonios que no son dios(Dt. 32,17). El salmista lo anunciará de forma muy plástica: ’Cambiaron su gloria por la de un toro que come hierba’(Sal. 106,20).



Estupenda ingeniería la que se nos regala. Necio quien se queje del cincelado al que se le somete. Tiene mucho valor este proceso, porque en ello va el crecimiento de la persona, llegar a ser verdaderamente humano.



Se cuenta de un monje del desierto llamado Serapión que vendió el libro de los Evangelios, y dio el dinero a los que estaban hambrientos, diciendo: He vendido el libro que me mandaba vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres.



Unos siglos después, cuando el hambre arreciaba en Palencia (España), repitió este gesto un joven castellano llamado Domingo de Guzmán, diciendo: No quiero estudiar sobre pieles muertas.



La vida no consiste en subir nota para cebar ego, sino en ser lo que estamos llamados a ser en permanente actualización: hijos en el Hijo siguiendo al Maestro, icono del Hombre perfecto. Para ello hay que rechazar de plano el ser falso y convencional salido de la presión social de «el mundo» que nos tiraniza con los debes y tienes.



Ven y sígueme

Sor Mª Ángeles Calleja O.P.

Monasterio Santa Catalina – Paterna