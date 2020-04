’ Amarás a tu prójimo como a ti mismo ’

La Palabra de Dios



Viernes 20 de marzo 2020





Primera lectura

Os 14, 2-10

Esto dice el Señor Dios:

’Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo,

pues tu maldad te ha hecho sucumbir.

Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle:

‘Perdona todas nuestras maldades,

acepta nuestro arrepentimiento sincero,

que solemnemente te prometemos.



Ya no nos salvará Asiria,

ya no confiaremos en nuestro ejército,

ni volveremos a llamar ’dios nuestro’

a las obras de nuestras manos,

pues sólo en ti encuentra piedad el huérfano’.



Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor;

los amaré aunque no lo merezcan,

porque mi cólera se ha apartado de ellos.

Seré para Israel como rocío;

mi pueblo florecerá como el lirio,

hundirá profundamente sus raíces, como el álamo,

y sus renuevos se propagarán;

su esplendor será como el del olivo

y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano.



Volverán a vivir bajo mi sombra,

cultivarán los trigales y las viñas,

que serán tan famosas como las del Líbano.

Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos.



Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar,

pues soy como un ciprés, siempre verde,

y gracias a mí, tú das frutos.



Quien sea sabio, que comprenda estas cosas

y quien sea prudente, que las conozca.

Los mandamientos del Señor son rectos

y los justos los cumplen;

los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor





Salmo Responsorial

Salmo 80, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 y 17

R. (cf 11 y 9a) Yo soy tu Dios, escúchame.

Oyó Israel palabras nunca oídas:

’He quitado la carga de tus hombros

y el pesado canasto de tus manos.

Clamaste en la aflicción y te libré.

R. Yo soy tu Dios, escúchame.

Te respondí, oculto entre los truenos,

y te probé en Meribá, junto a la fuente.

Escucha, pueblo mío, mi advertencia.

¡Israel, si quisieras escucharme!

R. Yo soy tu Dios, escúchame.

No tendrás otro Dios. Fuera de mi.

ni adorarás a dioses extranjeros,

porque yo el Señor, soy el Dios tuyo,

que te sacó de Egipto, tu destierro.

R. Yo soy tu Dios, escúchame.

¡Ojalá que mi pueblo me escuchara

y cumpliera Israel mis mandamientos!

Comería de lo mejor de mi trigo

y yo lo saciaría con miel silvestre’.

R. Yo soy tu Dios, escúchame.









Aclamación antes del Evangelio

Mt 4, 17

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Conviértanse, dice el Señor,

porque ya está cerca el Reino de los cielos.

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.





Evangelio

Mc 12, 28-34

En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ’¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?’ Jesús le respondió: ’El primero es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor; amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que éstos’.



El escriba replicó: ’Muy bien, Maestro. Tienes razón, cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios’.



Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: ’No estás lejos del Reino de Dios’. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



"Tropezaste por tu pecado"

Más de una vez, el pueblo de Dios le dio la espalda al mismo Dios, se alejó de Él. El Señor pide a su pueblo que lo primero que tienen que hacer es reconocer su pecado, que hizo lo contrario de lo que Él le había pedido, y rompiendo su alianza de amor con Él, adoró a ídolos, a falsos dioses. ¿Qué va a hacer Dios ante el arrepentimiento de su pueblo? Dios, que es Amor, no puede más que amar. Y su amor le llevará a perdonar a su pueblo y a seguirles bridándoles su amor, su amistad, incluso sin que lo merezcan. ’Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan’ y, según este pasaje de Oseas, les demostrará su amor haciéndoles disfrutar del mundo natural, recordando el paraíso. ’Seré rocío para Israel, florecerá como azucena, arraigará como un álamo’.



Los que vivimos después de Jesús, el amor desbordante de nuestro Dios expresado a través de su Hijo, nos tiene que llenar de gozo y de su paz. Hagamos lo que hagamos, demos la espalda a nuestro Dios, sabemos que nuestro Dios que es Amor nos seguirá amando, nos seguirá ofreciendo su amor, su perdón. Nunca nos rechaza para siempre. Su amor se lo impide.



Siempre el amor

Estamos ante el pasaje en que Jesús corrobora cuál es el primer mandamiento de todos. De sobra conocemos su respuesta. ’Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón… amarás a tu prójimo como a ti mismo’. Todo en el seguidor de Jesús se resume en el amor. La razón es bien clara: estamos hechos a imagen de Dios, que es Amor, por lo que también nosotros en nuestra entraña más íntima somos amor. La diferencia está en que nuestro Dios es Amor al cien por cien. No hay mezcla de desamor en él. En nosotros, lo notamos, lo experimentamos, aunque el amor sea lo más potente, descubrimos que la tendencia al desamor, al odio, a la venganza ronda por nuestro corazón.



Para cumplir ’el mandamiento primero’, el mandamiento del amor, insistentemente hemos de pedir a Jesús, que es nuestro Dios, que nos convenza de lo mucho que nos ama y apoyándonos en su amor podremos cumplir el mandamiento primero. Podemos pedirle, en unión con san Pablo, que nos haga caer en la cuenta de cuál es ’la anchura, la longitud, la altura y la profundidad’ del amor que Jesús nos tiene. Lo más importante de la vida divina y de la vida humana es el amor.



Fray Manuel Santos Sánchez

Convento de Santo Domingo (Oviedo)