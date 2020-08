’ ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ’

La Palabra de Dios



Martes 25 agosto, 2020



Primera lectura

2 Tes 2, 1-3. 14-17

Hermanos: Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Que nadie los engañe en ninguna forma.



Dios los ha llamado para que, por medio del Evangelio que les hemos predicado, alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado de viva voz o por carta.



Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 95, 10. 11-12a. 12b-13

R. (13b) Alégrense los cielos y la tierra.

’Reina al Señor’, digamos a los pueblos.

El afianzó con su poder el orbe,

gobierna a las naciones con justicia. R.

R. Alégrense los cielos y la tierra.

Alégrese los cielos y la tierra,

retumbe el mar y el mundo submarino;

salten de gozo el campo y cuanto encierra

manifiesten los bosques regocijo. R.

R. Alégrense los cielos y la tierra.

Regocíjese todo ante el Señor,

porque ya viene a gobernar el orbe.

Justicia y rectitud serán las normas

con las que rija a todas las naciones. R.

R. Alégrense los cielos y la tierra.



Aclamación antes del Evangelio

Heb 4, 12

R. Aleluya, aleluya.

La palabra de Dios es viva y eficaz

y descubre los pensamientos e intenciones del corazón.

R. Aleluya.



Evangelio

Mt 23, 23-26

En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: ’¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad! Esto es lo que tenían que practicar, sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello!



¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia! ¡Fariseo ciego!, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



No perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis

No perder la cabeza ni alarmarse, es lo que les pide el apóstol Pablo a los cristianos de Filipos. La alarma venía de que alguien, apoyándose en san Pablo, anunciaba el final de los tiempos, lo que llamaban el ’día del Señor’.



Es frecuente que para suscitar sentimientos religiosos se anuncien amenazas apocalípticas. No pocas predicaciones, y espiritualidades de corto recorrido, están fundadas en miedos radicales



Es, como dice Pablo una ’desorientación’. El Evangelio que les predicó Pablo insistía en que se asemejaran a la persona del Señor Jesús. Un Jesús ’que nos ha amado tanto que nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza’. Eso es lo que debe darnos fuerza, dice el Apóstol para ’toda clase de palabras y obras buenas’; no el pavor a un Juez duro inmisericorde.



Vivamos así también estos momentos de pandemia. Desde la prudencia, no nos dejemos arrastrar por el terror. Sería una manera de ser ya víctimas del virus. A la vez comprometámonos con la tarea que Pablo aplica a Jesús: la de regalar consuelo permanente y esperanza.



¡Fariseo ciego!

Un episodio más del enfrentamiento entre Jesús y los fariseos. Jesús ve en los representantes cualificados de la religión judía, y sus más estrictos practicantes, como se consideraban los fariseos, los adversarios más frontales a su predicación. Era una religión hipócrita, como la tacha Jesús.



La hipocresía es la actitud de quien convierte la verdad en apariencia, el ser en aparentar. El ser humano se realiza en el interior del hombre, allí está su verdad: en sus sentimientos, en sus intenciones; Las manifestaciones externas, incluso las religiosas, no tienen valor en sí mismas. Han de ser aplicación de ese mundo interior, reflejarlo. Cuando no responden al mundo interior propio, lo escondan, se hacen autónomas, se produce el engaño, lo falso, que, por ser actitud deliberada, es mentira, hipocresía.



Hoy, con el cuidado excesivo de la apariencia, hasta ser esclavos de la imagen que ofrecemos, viene bien esa reiterada tesis de Jesús de que somos lo que somos en nuestro interior, lo que somos por dentro. Es lo que hemos de cuidar: nuestros afectos, los intereses que nos mueven, lo que sentimos hacia Dios y hacia el prójimo. La acción ha de ser la manifestación o realización de ese mudo interior. Entonces seremos, como pide Jesús, sinceros, no hipócritas. Seremos lo que somos, no una apariencia engañosa de nuestro ser.



Fray Juan José de León Lastra

Convento de Santo Domingo (Oviedo)