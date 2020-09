’ Bendecid a los que os maldigan ’

La palabra de Dios



Jueves 10 de septiembre, 2020



Primera lectura

1 Cor 8, 1-13

Queridos hermanos: Ya sé que todos ustedes conocen lo que está permitido con respecto a la carne inmolada a los ídolos. Pero, ¡cuidado!, porque el puro hecho de conocer, llena de soberbia; el amor, en cambio, hace el bien. Y si alguno piensa que ese conocimiento le basta, no tiene idea de lo que es el verdadero conocimiento. Pero aquel que ama a Dios, es verdaderamente conocido por Dios.



Ahora bien, con respecto a comer la carne ofrecida a los ídolos, sabemos que un ídolo no representa nada real y que no hay más que un solo Dios. Pues, aun cuando se hable de dioses del cielo y de la tierra, como si hubiera muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y es nuestro destino, y un solo Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas y por el cual también nosotros existimos.



Mas no todos saben esto. Pues algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace poco, siguen comiendo la carne como si estuviera consagrada a los ídolos, y puesto que su conciencia está poco formada, pecan. No es, ciertamente, la comida lo que nos hará agradables a Dios, ni vamos a ser mejores o peores por comer o no comer. Pero tengan cuidado de que esa libertad de ustedes no sea ocasión de pecado para los que tienen la conciencia poco formada. Porque si a ti, que sabes estas cosas, te ve alguien sentado a la mesa en un templo de los ídolos, ¿no se creerá autorizado por su conciencia, que está poco formada, a comer de lo sacrificado a los ídolos?



Entonces, por culpa de tu conocimiento haces que se pierda el hermano que tiene la conciencia poco formada, por quien murió Cristo. De esta manera, al pecar ustedes contra sus hermanos, haciendo daño a su conciencia poco formada, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si un alimento le es ocasión de pecado a mi hermano, nunca comeré carne para no darle ocasión de pecado.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 138, 1b-3. 13-14ab. 23-24

R. (24b) Señor, no dejes que me pierda.

Tú me conoces, Señor, profundamente:

tú conoces cuándo me siento y me levanto,

desde lejos sabes mis pensamientos,

tú observas mi camino y mi descanso,

todas mis sendas te son familiares. R.

R. Señor, no dejes que me pierda.

Tú formaste mis entrañas,

me tejiste en el seno materno.

Te doy gracias por tan grandes maravillas;

soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. R.

R. Señor, no dejes que me pierda.

Examíname, Dios mío, para conocer mi corazón,

ponme a prueba para conocer mis sentimientos,

y si mi camino se desvía,

no dejes que me pierda. R.

R. Señor, no dejes que me pierda.



Aclamación antes del Evangelio

1 Jn 4, 12

R. Aleluya, aleluya.

Si nos amamos los unos a los otros,

Dios permanece en nosotros

y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 6, 27-38

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale; y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.



Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes; porque si aman sólo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien sólo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después.



Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso.



No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados. Den y se les dará: recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



El amor edifica

Pablo llega a Corinto en el segundo viaje misionero en el año 51-52, desde Atenas (Hch 17,34). Con su estancia de cerca de un año, el apóstol es capaz de constituir una comunidad cuya fama alcanzó la provincia de Acaya. Pablo escribe su carta a esta comunidad en la semana de Pascua del año 57 con la que pretende salir al paso de alagunas desviaciones en la orto-doxia y en la orto-praxis, así como responder a algunas cuestiones planteadas por los miembros de la comunidad. El capítulo que nos ocupa pertenece a estos interrogantes.



En el mundo helenístico tras hacer las ofrendas a los ídolos, se vendía la carne en las carnicerías. La comunidad Corinto le presenta a Pablo su inquietud: Nosotros no creemos que en los ídolos son la divinidad, por tanto, no creemos entrar en comunión con ellos al comerla. ¿Podemos hacerlo?



San Pablo para responder se servirá del criterio del amor: ’el conocimiento engríe, mientras que el amor edifica’. Ellos son conscientes que en los ídolos no está Dios, pero su comportamiento puede escandalizar a otros, que viendo su conducta piensen que no lo tienen claro. Así podrían dar un anti-testimonio. Aunque ellos con su conciencia tranquila podrían comerlo, es mejor no llevar a cabo esa práctica para no confundir a los que no saben muy bien lo que hay en su mente y su corazón y puedan ser escandalizados con su comportamiento: ’Todo es lícito, pero no todo es conveniente; todo es lícito, pero no todo es constructivo’ (1 Co 10,23).



La situación dista mucho de una situación actual, sin embargo; el criterio utilizado por san Pablo puede sernos de gran utilidad. En ocasiones a la hora de determinadas opciones y acciones, no hemos de mirar solo nuestra propia conciencia sino ver las repercusiones que ese comportamiento puede tener en otros: ¿es edificante para él? ¿lo puede confundir? ¿con nuestra praxis inadecuada podemos desmentir la fe que creemos?



Bendecid a los que os maldigan

El evangelio de hoy pertenece al sermón de la llanura de Lucas en el que Jesús se presenta como maestro, y se dirige a la comunidad cristiana describiendo una serie de actitudes sobre la ética del Reino: ’A vosotros los que me escucháis os digo’.



El contexto de estas exhortaciones son los odios, difamaciones e injurias procedentes de los poderes socio-políticos que actúan, movidos por falsas acusaciones hacia los cristianos de estar contra las autoridades, las leyes imperiales, o los cultos de los dioses del imperio.



Nuestro texto está compuesto por cuatro frases contundentes que expresan las exigencias del amor en la comunidad de Jesús en clave de contraste antitético: ’Amad a vuestros enemigos; haced el bien a los que os odian; Bendecid a los que os maldigan; Rogad por los que os difamen’. Al escuchar esto, no podemos dejar de preguntarnos: ¿Cómo amar al enemigo? ¿Cómo haced el bien a quien nos odia? ¿Cómo bendecid a quien nos maldice? ¿Cómo pedir a Dios por aquellos que nos difaman?



Pareciera que el evangelio nos pide un imposible, algo ’contra-natura’ al propio ser humano. Sin embargo, no se nos está pidiendo un amor en el que fluyan sentimientos positivos hacia aquellos que dañan nuestra integridad, nuestra dignidad o nuestra fama. Se nos está pidiendo que con nuestras acciones no hagamos el mal a quienes nos lo hacen, y que, si está en nuestras manos, les hagamos el bien, es más, los bendigamos e incluso recemos por ellos como Jesús, porque, tal vez, son ignorantes o al menos no son conscientes de sus acciones: ’Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen’ (Lc 23,34).



Nuestro comportamiento como cristianos no es un empeño a base de puños y esfuerzo, sino que dimana de nuestra propia identidad. Como hemos conocido el amor misericordioso de Dios, ese gran regalo no podemos sino transmitirlo a otros. Amamos como hemos sido amados. Desde ahí, ¿puedes amar a tus enemigos, haced el bien a los que te odian y rezad por los que te hacen mal?



Hna. Mariela Martínez Higueras O.P.

Congregación de Santo Domingo