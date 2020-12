La Palabra de Dios



Lunes 21 diciembre 2020

Primera lectura

Sof 3, 14-18



Canta, hija de Sión,

da gritos de júbilo, Israel,

gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén.



El Señor ha levantado su sentencia contra ti,

ha expulsado a todos tus enemigos.

El Señor será el rey de Israel en medio de ti

y ya no temerás ningún mal.



Aquel día dirán a Jerusalén:

’No temas, Sión,

que no desfallezcan tus manos.

El Señor, tu Dios, tu poderoso salvador,

está en medio de ti.

Él se goza y se complace en ti;

él te ama y se llenará de júbilo por tu causa,

como en los días de fiesta’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 32, 2-3. 11-12. 20-21

R. Demos gracias a Dios, al son del arpa.

Demos gracias a Dios, al son del arpa,

que la lira acompañe nuestros cantos;

cantemos en su honor nuevos cantares,

al compás de instrumentos alabémoslo.

R. Demos gracias a Dios, al son del arpa.

Los proyectos de Dios duran por siempre;

los planes de su amor, todos los siglos.

Feliz la nación cuyo Dios es el Señor;

dichoso el pueblo que escogió por suyo.

R. Demos gracias a Dios, al son del arpa.

En el Señor está nuestra esperanza,

pues él es nuestra ayuda y muestro amparo;

en el Señor se alegra el corazón

y en él hemos confiado.

R. Demos gracias a Dios, al son del arpa.



Aclamación antes del Evangelio

R. Aleluya, aleluya.

Emmanuel, rey y legislador nuestro,

ven, Señor, a salvarnos.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 1, 39-45

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la creatura saltó en su seno.



Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: ’¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



¡La voz de mi Amado! Mirad: ya viene

¡Llega el Amado!



Sólo la belleza del lenguaje poético puede expresar lo que sólo un corazón enamorado es capaz de percibir. Dios viene como un amante, loco de amor por su criatura. Él toma la iniciativa; y lo primero que nos llega de su presencia es su ’voz’, su ’acercarse’, su ’mirada’ que nos busca, nos anhela, nos espera. No nos invade, ni se impone; está aquí, en la ventana de nuestra vida, esperando que la abramos, y que le dejemos colarse en nuestra casa para poner en ella un poco de luz, de esperanza, de sentido. Está aquí, y nos habla invitándonos a ponernos en pie, a quienes nos sentimos tantas veces sin ganas y sin razones para la esperanza.



Es la palabra del Amor la que me levanta, la que me devuelve la confianza en Él, en mí, en quienes me rodean, en la vida. ¡Y necesitamos tanto escuchar esta palabra para salir de nuestros inviernos! Y nuestro mundo también necesita escucharla. En este momento, más que nunca, nuestra misión es decir a cada persona que es hermosa, y que es amada; y no sólo decírselo, sino hacerle sentir a través de nuestros gestos, y nuestra presencia cercana y acogedora, que realmente su vida es valiosa.



Vivimos tiempos en que hay demasiadas vidas caídas o a punto de caer. Vidas despojadas, empobrecidas, exiliadas, abandonadas, despreciadas, ignoradas, silenciadas, maltratadas. Seguro que a algunas de ellas las ponemos rostro y nombre; otras muchas quizás nos resulten anónimas. Pero todas ellas existen, tienen su historia y a cada una de ellas Dios le habla con la voz del amor como en el Cantar de los Cantares: ’Levántate, amada mía, hermosa mía y ven. Mira, el invierno ha pasado’.



En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre

Si en el Cantar de los Cantares es ’el Amado’ el que se pone en camino hacia la amada, ahora es María quien, impulsada por el Amor que se gesta y crece en su seno, se pone en camino, presurosa, hacia el encuentro con otra mujer, también portadora de vida.



En un pueblo de Judá, sin nombre, y en medio de la cotidianidad del día a día, ambas comparten, en la complicidad de quienes se sienten bendecidas por el Dios que hace fecunda la vida, la alegría que brota en su interior y que necesita comunicarse.



La alegría verdadera, es siempre agradecida. Porque reconocer su origen en ’Aquel que se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta’ (Profeta Sofonías 3, 14 y ss). Y no sólo es agradecida, sino expansiva porque brota de una sobreabundancia del amor que lleva en su propio dinamismo el movimiento de salir de sí, de entrega y de servicio.



Cada día nos levantamos, nos ponemos en pie para iniciar nuestra jornada. ¿Hacia dónde o hacia quiénes se dirigen hoy nuestros pies? ¿Cuáles son nuestras ’visitas’ previstas? ¿Qué llevamos dentro que necesitamos compartir? ¿Somos capaces de reconocer la vida que está latiendo a nuestro lado y en nuestro ser?



A las puertas ya de la Navidad, dejémonos en este día visitar por aquella que nos trae al esperado de los tiempos. Que la alegría de la madre, nos ayude a reconocer la presencia del Hijo en nuestra realidad y que esta presencia nos haga saltar de alegría para ponernos en marcha hacia el encuentro de quienes esperan también nuestra visita y nuestra cercanía solidaria. Dejemos tiempo hoy al encuentro, a los encuentros; alegrémonos de la vida de quienes nos rodean y de la nuestra. Demos tiempo a lo importante que está casi siempre en las cosas pequeñas que con frecuencia no valoramos. Y mantengamos una esperanza activa, que intenta recorrer los caminos de la justicia, la paz y la misericordia; porque tenemos la fe de que ’lo que nos ha dicho el Señor, se cumplirá.’



Hna. María Ferrández Palencia, OP

Congregación Romana de Santo Domingo