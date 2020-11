’ ¡Bienaventurado el que coma en el reino de Dios! ’

La Palabra de Dios



Martes 03 noviembre, 2020



Primera lectura

Flp 2, 5-11

Hermanos:

Tengan los mismos sentimientos

que tuvo Cristo Jesús,

el cual, siendo Dios,

no consideró que debía aferrarse

a las prerrogativas de su condición divina,

sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo

tomando la condición de siervo,

y se hizo semejante a los hombres.

Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo

y por obediencia aceptó incluso la muerte,

y una muerte de cruz.



Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas

y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,

para que al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla

en el cielo, en la tierra y en los abismos,

y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.



Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 21, 26b-27. 28-30ab. 30c. 31-32

R. (26a) Alabemos juntos al Señor.

Le cumpliré mis promesas al Señor

delante de sus fieles.

Los pobres comerán hasta saciarse

y alabarán al Señor los que lo buscan:

su corazón ha de vivir para siempre. R.

R. Alabemos juntos al Señor.

Recordarán al Señor y volverán a él

desde los ultimes lugares del mundo;

en su presencia se postrarán

todas las familias de los pueblos. R.

R. Alabemos juntos al Señor.

Porque del Señor es rey,

él gobierna a los pueblos.

y sólo ante él se postrarán

todos los que mueren. R.

R. Alabemos juntos al Señor.

Mi descendencia lo servirá

y le contará a la siguiente generación,

al pueblo que ha de nacer,

la justicia del Señor

y todo lo que él ha hecho. R.

R. Alabemos juntos al Señor.



Aclamación antes del Evangelio

Mt 11, 28

R. Aleluya, aleluya.

Vengan a mí, todos los que están fatigados

y agobiados por la carga,

y yo les daré alivio, dice el Señor.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 14, 15-24

En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: ’Dichoso aquel que participe en el banquete del Reino de Dios’.



Entonces Jesús le dijo: ’Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: ‘Compré un terreno y necesito ir a verlo; te ruego que me disculpes’. Otro le dijo: ‘Compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas; te ruego que me disculpes’. Y otro más le dijo: ‘Acabo de casarme y por eso no puedo ir’.



Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: ‘Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos’.



Cuando regresó el criado, le dijo: ‘Señor, hice lo que me ordenaste, y todavía hay lugar’. Entonces el amo respondió: ‘Sal a los caminos y a las veredas; insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete’ ’.



Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Tened entre vosotros los sentimientos de Cristo Jesús

Hoy en toda la Iglesia se celebra a San Martín de Porres, el hermano cooperador del convento del Rosario de Lima, que, desde su condición de donado y su tez mulata, llegó al corazón de los que habitaban en la ciudad de los Reyes de Lima: la caridad resplandeció en él de forma extraordinaria. Hoy, en cada casa de Lima, siempre hay un lugar en la mesa familiar para el Negro. San Marín es uno más en la familia.



Por el camino de la humildad y del servicio de la caridad, Martín vivió el seguimiento de Cristo en el seno de la comunidad dominicana del convento del Rosario de Lima. Su atención y dedicación a todos, desde la experiencia del amor universal e infinito de Dios, le permitía reconocer en cada uno la presencia misma de Dios. El texto paulino del día de hoy ilumina el testimonio de vida de San Martín de Porres.



Lo que Pablo en la carta escrita a los de Filipos, pide con urgencia: ’Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús.’ No puede ser de otro modo. La identificación con Jesucristo va desde lo íntimo a lo externo. Desde la vivencia interior a su manifestación externa, concreta, palpable y medible. Un camino que pasa por el proceso de crecimiento en la humildad, como actitud básica.



El apóstol señala el proceso: no retener ávidamente: despojarse de sí para ser siervo. Reconocerse igual a los demás. El no quiso estar por encima de sus hermanos los seres humanos, sino que se hizo semejante a cada uno de ellos. Unido con cada uno, asume la humanidad entera que se hace concreta en cada individuo. Esta unidad real con cada ser humano permite la comunión bidireccional: Jesús unido a cada persona comparte con ella la riqueza insondable de su condición divina; pero al mismo tiempo, toma de cada uno lo que es común a todos: la humanidad.



Y todo esto, dirá el apóstol, por la vía del abajamiento. ’Se humilló así mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz.’ Al decirnos el mismo Jesús: ’Yo soy el camino’ nos está indicando que no existe otra vía para la plenitud de la humanidad que aquella seguida por el Verbo encarnado. No se trata de anteponer un comportamiento a la asunción de la existencia que se revela en el modo de vivir. De ahí que no se pueda exigir una conducta cristiana a quién no ha asumido el modo de ser de Cristo. Las formas cristianas exigen un sujeto cristiano. Eso es lo que pide a los de Filipos el apóstol Pablo.



Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre



Podemos decir que en esta afirmación paulina se expresa la consecuencia del camino seguido por Jesús. En la medida que se produce el abajamiento, viviendo en la humildad, se está abierto al plan de Dios sobre cada uno y sobre la humanidad, sin que pueda producirse contradicción entre lo personal y lo comunitario. Porque en cada uno y en todos actúa el mismo Espíritu y de él no se puede esperar ni división ni enfrentamiento. Pues si en la Persona de Cristo han sido reunidos todos los pueblos y el Espíritu realiza en cada uno la obra de Cristo, toda división manifiesta hasta qué punto se está al margen del proyecto de Dios.



Bienaventurado el que coma en el reino de Dios

El comensal que así se expresa ¿qué ha escuchado entendido y aceptado? De entrada, ha prestado atención a lo que Jesús está diciendo en el marco de esa comida. De ahí que reconozca dichoso al que participe en el banquete del reino. Y es a este comensal al que le dirige la enseñanza de la parábola. Enseñanza que contiene advertencias muy precisas: la primera, valorar la invitación y la importancia de lo que se celebra. Lo que no se valora no se acoge ni cuida. En segundo lugar, no anteponer nada, a la invitación que se recibe, en razón de quién invita y de lo que se ofrece. No valen las excusas por muy razonables que sean.



Cada uno de los invitados manifiesta qué es lo que más valora: el campo recién comprado: las yuntas de bueyes que tiene que probar; se acaba de casar y no puede por ello ir. Ni el Señor ni el evento, significan nada para cada uno de ellos.



’Sal aprisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos’. Yendo más allá de la indignación que le produce al organizador del banquete, lo que Jesús quiere poner de relieve es que el proyecto de Dios no se frustra. Hay quien no lo aprecia, pero esta falta de aprecio no tiene como consecuencia la suspensión del proyecto. Todo lo contario, si aquellos no lo valoran y no merecen ser convidados, otros sí: pobres, lisiados, ciegos y cojos. Son los evangelizados a los que remite Jesús cuando Juan manda a preguntar si tienen que esperar a otro o es él el que tenía que venir. Todavía hay espacio, y aparece la insistencia en invitar hasta que se llene la casa.



La Voluntad de Dios es que todos lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Por eso la insistencia. El banquete es para todos.



Cabe preguntarse ¿tenemos el corazón abierto a todos? ¿A quién invito yo?



Fr. Antonio Bueno Espinar O.P.

Convento de Santa Cruz la Real (Granada)