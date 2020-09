’ Comió él y dio a los que estaban con él ’

La Palabra de Dios



Sábado 05 septiembre 2020



Primera lectura

1 Cor 4, 6-15

Hermanos: Si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro, como ya se lo he escrito a ustedes. Pues, ¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes, que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido?



Conque ya están ustedes satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el Reino sin nuestra ayuda... Ojalá fuera esto verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes. Porque me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos trata como a los últimos de todos, como a gente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres.



En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo y ustedes los sensatos en las cosas de Cristo; nosotros los débiles y ustedes los fuertes; nosotros los despreciados y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed, vamos pobremente vestidos y recibimos golpes; andamos errantes y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les deseamos el bien; nos persiguen y los soportamos; nos calumnian y correspondemos con bondad. Nos tienen, incluso hasta el día de hoy, como la basura del mundo y el desecho de la humanidad.



Les escribo esto, no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención como a hijos queridos. Pues aunque como cristianos tuvieran ustedes diez mil maestros, no tienen muchos padres, porque solamente soy yo quien los ha engendrado en Cristo Jesús, por medio del Evangelio.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 144, 17-18, 19-20. 21

R. (18a) El Señor cuida de quienes lo aman.

Siempre es justo el Señor en sus designios

y están llenas de amor todas sus obras.

No está lejos de aquellos que lo buscan;

Muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. R.

R. El Señor cuida de quienes lo aman.

Satisface los deseos de sus fieles,

escucha sus gritos de auxilio y los salva;

el Señor cuida de los que lo aman,

pero destruye a los malvados. R.

R. El Señor cuida de quienes lo aman.

Que mis labios alaben al Señor,

que todos los seres lo bendigan

ahora y para siempre. R.

R. El Señor cuida de quienes lo aman.



Aclamación antes del Evangelio

Jn 14, 6

R. Aleluya, aleluya.

Yo soy el camino, la verdad y la vida;

nadie va al Padre, si no es por mí, dice el Señor.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 6, 1-5

Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ’¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado?’



Jesús les respondió: ’¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres’.



Y añadió: ’El Hijo del hombre también es dueño del sábado’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Nosotros unos locos por Cristo

San Pablo, en esta primera carta a Corintios, a quienes considera hijos predilectos de su predicación, les amonesta como a infantes en la fe. No han aprendido lo fundamental del mensaje. No es cuestión de presumir ni alardear de los puestos u ocupaciones de cada uno. No es cuestión de ser discípulo de tal o cual, ni haber aprendido mejor o peor las enseñanzas y consejos. No sois vosotros y vuestras iniciativas lo importante sino el reino que se os ha entregado, la salvación que ha venido de Cristo y os ha hecho hijos de Dios. Pero, no os equivoquéis. Dios coloca a sus apóstoles los últimos, los proscritos, los despreciados, causa de risa y burla. Anunciar el evangelio de Jesús es una misión sufrida, trabajosa, esforzada. Pero es el sentido de nuestra vida. Por eso transmitimos con agradecimiento la gracia recibida. La vida de Dios que se nos dio gratuitamente y es entregada a quienes la acogen de buena voluntad. Una gracia que Jesús nos envió a anunciar y dar testimonio a todas las naciones. Así San Pablo advierte a la comunidad que recapaciten y piensen el gran regalo que han recibido y la gran misión que tienen de hacer brillar el mensaje de Jesús en medio de la ciudad y los demás hermanos. Hemos recibido la salvación en Cristo para hacernos hijos de Dios y hermanos en comunidad.



Dios está del lado de los hombres

En este capítulo de Lucas Jesús adoctrina a sus discípulos en la voluntad de Dios. Si la Ley ha servido hasta ahora para una religiosidad del temor, llega el momento de entender que la nueva creación requiere también un nuevo entendimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Este pequeño incidente de los apóstoles al atravesar un campo de trigo, donde recogen unas espigas y entresacan los granos para comerlos, sirve a un grupo de fariseos para criticar a Jesús. ¿Es que no te das cuenta de lo que hacen tus amigos en contra de las normas? ¿Es que no cuidas que se respete el sábado y la ley de Moisés? Resuena la acusación que al final condenó a Jesús: éste dice estar por encima de la ley de Dios. Y Jesús les replica incontestablemente: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Tomó los panes sagrados del Templo y comió él y les dio a sus compañeros. Se saltó la norma sacerdotal en nombre de su autoridad regia. Una transgresión muy superior a desgranar unas espigas. Pues ahora hay alguien superior a David, el Hijo del Hombre, que es Señor del sábado. Jesús deja claro el cambio de paradigmas que está sucediendo. Hay que cambiar la mentalidad ante la salvación y el posicionamiento de Dios con su Pueblo. Hay que superar la noción de alianza porque Dios ha cumplido su palabra. Nos ha enviado la salvación, la restauración del orden original. Somos creaturas amadas de Dios, se ha establecido una forma nueva de relación amorosa, somos hijos, y Dios es nuestro Padre. Ya no es el innombrable, sino a quien llamamos Padre. Ya no es el justiciero, sino el misericordioso que espera nuestra conversión. Ya no es el Dios lejano, escondido, que habla desde la nube, sino quien nos envía su espíritu para que conviva con nosotros. Es hora de anunciar y alegrarnos por esta gracia que Dios ha querido para nosotros: Jesús, el Amor, está por encima de la Ley. El amor nos ha salvado.



Dios nos envía a pregonar este mensaje con la palabra y el ejemplo: somos hijos de Dios y hermanos en la misma salvación.



D. Oscar Salazar, O.P.

Fraternidad de Laicos Dominicos de San Martín de Porres (Madrid)



