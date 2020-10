’ ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? ’

La Palabra de Dios



Viernes 23 octubre, 2020



Primera lectura

Ef 4, 1-6

Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables; sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor; esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz.



Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

R. (cf. 6) Haz, Señor, que te busquemos.

Del Señor es la tierra y lo que ella tiene,

el orbe todo y los que en él habitan,

pues él lo edificó sobre los mares,

él fue quien lo asentó sobre los rios. R.

R. Haz, Señor, que te busquemos.

¿Quién subirá hasta el monte del Señor?

¿Quién podrá estar en su recinto santo?

El de corazón limpio y manos puras

y que no jura en falso. R.

R. Haz, Señor, que te busquemos.

Ese obtendrá la bendición de Dios,

y Dios, su salvador, le hará justicia.

Esta es la clase de hombres que te buscan

y vienen ante ti, Dios de Jacob. R.

R. Haz, Señor, que te busquemos.



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Mt 11, 25

R. Aleluya, aleluya.

Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,

porque has revelado los misterios del Reino

a la gente sencilla.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 12, 54-59

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: ’Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. ¡Hipócritas! Si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora?



Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez, el juez te entregue a la policía, y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Un solo cuerpo y un solo Espíritu

Pablo, ’prisionero por Cristo’, exhorta a los efesios a que ’andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados’. De diversas maneras y complementarias podemos describir cuál es nuestra vocación de seguidores de Jesús. El núcleo de ella es que, gracias a Jesús, ’somos hijos de Dios y hermanos de todos los hombres’.



De ser hijos y hermanos, tirando de ese hilo, es lógico que debemos ser humildes, amables, comprensivos, sobrellevarnos con amor, luchando por mantener esa unidad de hijos y hermanos.



Otra figura que San Pablo emplea, también en esta lectura, es que nuestro vocación es la de ser un solo cuerpo. Cristo la cabeza, y nosotros el resto del cuerpo. ¿Cómo viven los miembros de un mismo cuerpo entre ellos? Entre ellos nunca hay luchas, se busca el bien común, el de todos… la unidad y no la desunión reina entre ellos.



Los cristianos tenemos un solo Señor, a nuestro Padre Dios. A nadie de este mundo le tenemos como nuestro Señor, como nuestro Dios. A nuestros hermanos les debemos querer hasta dar la vida por ellos, pero nunca tenerles como nuestro Dios y Señor. ’Un solo Señor’, y por lo tanto una sola fe, un solo bautismo. También estamos animados por un solo Espíritu, que mantiene viva la esperanza de nuestra única meta: el encuentro definitivo con Dios, que nos resucitará después de nuestra muerte a una vida de total felicidad y por toda una eternidad… Esto es a lo que estamos llamados, esta es nuestra vocación.



¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer?

¿Cómo no querer dialogar, en todas nuestras circunstancias, con Jesús, nuestro Maestro y Señor? Tenemos que reconocer que algunas veces no acabamos de entender sus palabras. Por ejemplo, lo que nos dice en el evangelio de hoy. Parece que nos echa en cara que sabiendo interpretar bien el aspecto de la tierra y del cielo, y hoy mejor que nunca gracias a los meteorólogos que nos brindan sus enseñanzas en la radio, en la televisión… ’no sabéis interpretar el tiempo presente’. ’¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer?’.



En cuanto a nuestra conducta personal, lo que debemos hacer, creo que nos resulta normalmente fácil saberlo siguiendo el evangelio. La cosa se oscurece para saber cómo predicar el evangelio en esta sociedad cada vez más descristianizada, cómo dirigirnos a muchos de esos hombres y mujeres que, al menos, de entrada dicen no necesitar la buena noticia de Jesús, ni de Dios. En más de una ocasión, no sabemos cómo adentrarnos en los ambientes descristianizados para ofrecerles a Jesús y su evangelio.



Como tenemos confianza con Jesús, nos podemos dirigir a Él, con ánimo orante y suplicante, y pedirle que nos envíe su luz y su fuerza para cumplir con nuestra misión de evangelizadores en el siglo XXI.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)