’ Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas ’

La Palabra de Dios





Memoria de Santos Andrés Dũng-Lạc, presbítero, y compañeros, mártires



Primera lectura

Apoc 14, 14-19

Yo, Juan, tuve otra visión: Vi una nube blanca y en ella a alguien que parecía un ser humano, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Entonces un ángel salió del templo y le gritó con potente voz al que estaba sentado en la nube: ’Empuña la hoz y ponte a segar; el tiempo de la cosecha ha llegado ya; la mies de la tierra está madura’. El que estaba sentado en la nube pasó su hoz sobre la tierra y recogió la cosecha de la tierra.



Salió otro ángel del templo celestial, también él con una afilada hoz en su mano. Y salió del templo otro más, el ángel que tiene poder sobre el fuego, y le gritó con potente voz al que tenía la hoz afilada: ’Empuña tu hoz afilada y corta los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas ya están maduras’.



El ángel acercó su hoz a la tierra, cosechó la viña de la tierra y echó los racimos en el gran lagar de la cólera de Dios. Pisaron las uvas en el lagar, fuera de la ciudad, y del lagar corrió tanta sangre, que subió hasta los frenos de los caballos, en una extensión de unos trescientos kilómetros.

Palabra de Dios

Te alabamos. Señor



Salmo Responsorial

Salmo 95, 10. 11-12a. 12b-13

R. (13b) Que todo se alegre ante el Señor.

’Reina el Señor’, digamos a los pueblos.

El afianzó con su poder el orbe,

R. Que todo se alegre ante el Señor.

Alégrese los cielos y la tierra,

retumbe el mar y el mundo submarino;

salten de gozo el campo y cuanto encierra,

R. Que todo se alegre ante el Señor.

Regocíjese todo ante el Señor,

porque ya viene a gobernar el orbe.

Justicia y rectitud serán las normas

R. Que todo se alegre ante el Señor.



Aclamación antes del Evangelio

Apoc 2, 10

R. Aleluya, aleluya.

Sé fiel hasta la muerte

y te daré como premio la vida, dice el Señor.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 21, 5-11

En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: ’Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando; todo será destruido’.



Entonces le preguntaron: ’Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder?’



Él les respondió: ’Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: ‘Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado’. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin’.



Luego les dijo: ’Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre?

Lo confieso: nunca me entusiasmó el Apocalipsis, por mucho que signifique ’revelación’: correr el velo para que sea vea lo que hay detrás, `para descubrir lo que estaba cubierto u oculto. Hay demasiados símbolos que se me escapan. Sé que fue escrito de esta manera simbólica para que los perseguidores de los primitivos cristianos no pudieran entender el mensaje que estaba entre líneas, subterráneo. El sentido finalista que le han dado muchos cristianos pueda que tenga que ver con el final de los tiempos, con el ’esto ya se acaba’ y triunfará el Señor. En este texto lo más claro, para mí al menos, es ese cántico de alabanza y reconocimiento de la creación toda, ya que ha sido el Señor quien ha hecho rectos y verdaderos los caminos para seguir en tras de Él.



Como imaginación exuberante es fantástico el Apocalipsis. Hablamos de las situaciones apocalípticas cuando son catastróficas, pero no siempre tiene ese significado, sino que es desvelamientos, descubrimiento de los que está detrás en el mensaje para hacerlo visible a la luz. Sabemos que ’lo esencial es invisible a los ojos’ que diría El Principito. Por eso los creyentes siempre debemos tener los ojos muy abiertos, las antenas de recepción bien dirigidas para saber por dónde vienen la Luz del Señor; saber qué nos quiere decir, interpretar los momentos y situaciones históricas para que no se conviertan en situaciones y momentos histéricos.



Si tienen ocasión de asistir a un curso explicativo sobre el Apocalipsis, no lo duden, háganlo. Si no, no pasa nada. Se puede vivir sin saber todo lo que quiere decir. Tampoco hagan mucho caso a grupos que lo interpretan al pie de la letra y amedrantan a los buenos creyentes. Y si alguien se apoya en los textos del Apocalipsis para dar mensajes de ’final de los tiempos’, escúchenlos, pero no se dejen embaucar. Como ve, nos les he sacado de ningún apuro bíblico. Pregunten a algún biblista y quizá les aclare algo o les ofusque más.



Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente

Es un himno a la realeza y grandeza del Señor. Es muy similar al salmo 96. Alaba al Señor por su victoria, por su gran poder, mostrando su justicia a los pueblos, a la vez que su amor y lealtad hacia el pueblo elegido. Hay que saber dar rienda suelta a la alegría porque el Señor sale victorioso en todo momento. Y con Él, nosotros.



Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas

Estamos a punto de terminar el Ciclo A. Parece un texto añadido y escrito en un tiempo tardío. Por eso, este evangelio sí tiene visos apocalípticos, de final nada fácil. Jesús es claro: tenemos la confianza de que Él nos dijo que nos daría las palabras idóneas para la defensa… si es que nos dejan defendernos. El momento es inminente y nos lo harán pasar muy mal. Solemos decir en dicho popular: No hay mejor defensa que un buen ataque. No parece que sea éste el momento de atacar a nadie, sino de aceptar lo que el Señor tenga preparado para cada uno.



No debe preocuparnos ’el final de los tiempos’, sino el ’final del tiempo’ de cada uno. Para ello nos vamos preparando, no como unos ingenuos que se dejan llevar, sino como verdaderos creyentes que fundamentan su vida, con sus fallos y pecados, en la misericordia de Dios. Sí, nos atacarán, pero no nos vencerán. Incluso dentro de nuestra propia familia, dice Jesús. También solemos decir que ’no hay peor cuña que la de la misma madera’.



Queda ese final brillante y consolador: ni un simple cabello perecerá. Lo que importa es la perseverancia a lo largo de la vida para así poder degustar la salvación prometida. Por medio de la perseverancia, el caracol llegó al arca (de Noé), dice un predicador del S.XIX, Ch. Spurgeon. Perseverancia, paciencia, pasión van íntimamente unidas al éxito. Y no olvidemos que el éxito, el triunfo, es saber inspirar confianza. Si no se inspira confianza… mal asunto. Dice la escritora española Rosa Montero (no sé cómo anda de fe cristiana, imagino que…): ’La realidad, aunque rebelde, termina por parecerse a nuestros sueños, si éstos se sueñan con la suficiente perseverancia’. Y nuestro sueño siempre es el de un cielo nuevo y una tierra nueva… en cada amanecer. A veces nos ponen difícil ver la luz nueva del alba, pero…



Hoy es la fiesta de Santa Catalina de Alejandría, patrona de los filósofos. Todos tenemos una veta filosófica, al menos en las preguntas… Las respuestas, si las hubiere, al final…



Fr. José Antonio Solórzano Pérez O.P.

Casa San Alberto Magno (Madrid)