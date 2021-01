’ Convertíos porque está cerca el Reino de los cielos ’

La Palabra de Dios



Jueves 06 enero, 2020



Primera Lectura

1 Jn 4, 19–5, 4

Queridos hijos: Amamos a Dios, porque él nos amó primero. Si alguno dice: ’Amo a Dios’ y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: El que ama a Dios, que ame también a su hermano.



Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

71, 2. 14 y 15bc. 17

R. (cf 11) Que te adoren, Señor, todos los pueblos.

Comunica, Señor, al rey tu juicio

y tu justicia, al que hijo de reyes;

así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres

y regirá a tu pueblo justamente. R.

R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.

De la opresión rescatará a los pobres,

pues estima su vida muy valiosa.

Por eso rogarán por él sin tregua

y lo bendecirán a todas horas. R.

R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.

Que bendigan al Señor eternamente

y tanto como el sol, viva su nombre.

Que sea la bendición del mundo entero

y lo aclamen dichoso las naciones. R.

R. Que te adoren, Señor, todos los pueblos.



Aclamación antes del Evangelio

Lc 4, 18

R. Aleluya, aleluya.

El Señor me ha enviado

para llevar a los pobres la buena nueva

y anunciar la liberación a los cautivos.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 4, 14-22

En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas; todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región.



Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.



Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: ’Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír’.



Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Nosotros somos de Dios

San Juan, en este pasaje de su carta, quiere dejarnos claro quiénes son cristianos y quiénes no lo son. Empujados por Dios, son cristianos ’los que creen en el nombre de su Hijo Jesucristo’… e insiste: ’todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios; y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios, es del Anticristo’, no es cristiano.



Lo sabemos bien, cristiano es aquel al que Jesús sale a su encuentro, le cautiva son su amor, con su luz y le pide que le siga: ’Ven y sígueme’… y le sigue todos los días de su vida. Y Dios Padre está dispuesto a darnos todo aquello que le pedimos ’porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada’, sobre todo, amándonos unos a otros como él nos lo mandó… lo que nos lleva a la sublime realidad de ser de Dios. ’Nosotros somos de Dios’.



Convertíos porque está cerca el Reino de los cielos

San Mateo nos presenta el inicio de la predicación de Jesús, el primer anuncio de su evangelio, de la buena noticia que nos trae. Jesús no empieza predicando el amor, el perdón, la limpieza de corazón… Empieza anunciándonos la llegada del reino de Dios. Es su gran mensaje para toda la humanidad. Jesús proclama la buena noticia de la llegada de un nuevo orden, de una nueva sociedad, de una nueva forma de vivir. Dios no solamente nos ha creado y nos ha dejado a nuestra suerte. Quiere tener unas relaciones muy íntimas con todos nosotros. Nos anuncia que está dispuesto a ser lo que es: nuestro Dios, nuestro Dueño, nuestro Señor… nuestro Rey. Nos pide que dejemos que él sea nuestro Rey, el que rija, el que dirija nuestra vida y que rechacemos a todos los falsos dioses que se acerca a nosotros… Pero no es un Rey despótico, sino que es un Rey Padre que nos ama entrañablemente y nos hace hermanos de todos los seres humanos.



El Reino de Dios ya empieza en esta tierra. Forman parte de él los que dejan que Dios sea su Rey… pero el Reino de Dios llegará a la plenitud en el cielo, cuando Dios y solo Dios sea el Rey de todos, cuando ’Dios sea todo en todos’.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)