’ Convertíos y creed en la Buena Nueva ’

La Palabra de Dios



Lunes 11 de enero, 2021



Primera Lectura

Heb 1, 1-6

En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo.



El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios, en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que, como herencia, le corresponde.



Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: Tú eres mi Hijo; yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: Adórenlo todos los ángeles de Dios.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

96, 1 y 2b. 6 y 7c. 9

R. (cf 7c) Angeles de Señor, adórenlo.

Reina el Señor, alégrese la tierra;

cante de regocijo el mundo entero.

El trono del Señor se asienta

en la justicia y el derecho. R.

R. Angeles de Señor, adórenlo.

Los cielos pregonan su justicia,

Su inmensa gloria ven todos los pueblos.

Que caigan ante Dios todos los dioses. R.

R. Angeles de Señor, adórenlo.

Tú, Señor altísimo,

estás muy por encima de la tierra

y mucho más en alto que los dioses. R.

R. Angeles de Señor, adórenlo.



Aclamación antes del Evangelio

Mc 1, 15

R. Aleluya, aleluya.

El Reino de Dios ya está cerca, dice el Señor;

arrepiéntanse y crean en el Evangelio.

R. Aleluya.



Evangelio

Mc 1, 14-20

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: ’Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio’.



Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: ’Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres’. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.



Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy

Estamos al comienzo de la epístola a los hebreos donde el autor describe en el prólogo una visión sintética de la Historia de la Salvación: ’Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado’ para culminar con la encarnación del Hijo en nuestro mundo y en nuestra historia. Es Dios quién ha tomado la iniciativa y ha querido revelarse a la humanidad a través de los patriarcas, los profetas y finalmente en su Hijo. Dicha revelación implica una relación personal con el ser humano, pequeño y vulnerable, ante la realidad transcendente de Dios.



Sin embargo, Cristo es el que llevó al cumplimiento definitivo la revelación de Dios y por ello, el Padre le constituyó heredero de todo. De ahí, los títulos que el autor de la carta aplica a Cristo: ’resplandor de la gloria’ e ’impronta de su ser’ que nos evocan el mismo ser de Dios. La gloria como densidad, peso, y la impronta, como la señal que algo deja en alguien, nos hablan de que el Hijo es igual al Padre, está ’pegado a Él’ y refleja la semejanza y la unión entre ambos. Las últimas palabras del exordio (1,4) anuncian una exposición sobre el ’nombre’ que Jesús ’ha recibido en herencia’, un nombre que aventaja al de los ángeles. Durante su vida terrena Cristo ha purificado al ser humano del pecado y por ello, se ha sentado a la derecha del Padre. Él ha eliminado las barreras que impedían la relación de las personas con Dios.



El Hijo se ha convirtió de esta manera, en alguien superior a los ángeles por medio de los cuales, los judíos pensaban que se había llevado a cabo la creación y había sido dada la ley. Cristo, mediador de Dios en la historia de la salvación, nos ha abierto las puertas al encuentro, a la comunicación y a la alianza con el Dios vivo.



Al instante…le siguieron

En nuestro relato de hoy comienza la gran noticia del Evangelio. Jesús ya ha sido reconocido por el Padre en su Bautismo, ha superado la tentación e inicia por la región de Galilea un itinerario que le llevará al cumplimiento de la voluntad del Padre.



Marcos señala que la predicación de la Buena noticia del Reino tiene su comienzo después que Juan fuera entregado, es decir, que fuese encarcelado por Herodes Antipas. Jesús es el tiempo nuevo, lo antiguo ya ha pasado y su novedad consiste en que la salvación ya está aquí, la trae Él con su persona y con su vida. Convertíos y creed,dos palabras que nos introducen en este camino de conocimiento de Jesús. Volverse hacia Él, cambiar el corazón y creed que Jesús es capaz de sacudir y transformar nuestras vidas, como va a hacerlo a continuación con esas dos parejas de hermanos a quienes llama a su seguimiento.



La llamada a los discípulos tiene dos significados en el evangelio de Marcos: por un lado, el seguimiento es el primer signo de ese Reino que inaugura Jesús y que ya está aquí. Por otro, los discípulos compañeros inseparables del Maestro hasta el momento de su muerte, se convierten en modelo de todo creyente que cree conocer a Jesús pero que siente miedo ante la grandeza un proyecto que pasa por la cruz para llegar a una vida sin límites.



La escena en el mar de Galilea nos adentra en un encuentro que nace de la mirada de Jesús a dos hermanos, Simón y Andrés que eran pescadores. La fuerza de la palabra: ’venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres’ y la inmediatez de la respuesta: ’al instante, dejando las redes, le siguieron’, nos deja claro que la persona de Jesús provoca en el ser humano el deseo de un sí que no admite demora.



Un poco más adelante, continuando en su camino, Jesús ve a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, en la barca arreglando las redes. Misma llamada e idéntica respuesta, ’dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él’.



Jesús ya no camina solo, las exigencias de dejar sus bienes y su familia han sido acogidas por sus cuatro primeros discípulos. Personajes significativos en la vida del Maestro y en la nuestra. Pero todavía les queda mucho por conocer, comprender y asumir, por ahora nos quedamos con el entusiasmo inicial y la prontitud. He pensado alguna vez ¿cómo es mi respuesta a la llamada de Jesús? ¿Cómo activo ese entusiasmo por la misión a la que he sido llamado?



Hna. Carmen Román Martínez O.P.

Congregación de Santo Domingo