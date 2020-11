’ ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? ’

La Palabra de Dios



Memoria de San Josafat, obispo y mártir



Primera lectura

Fmn 7-20

Querido hermano: Recibí gran alegría y consuelo, con motivo de tu caridad con los hermanos, porque gracias a ti se sienten reconfortados.



Por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Él en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo.



Yo hubiera querido retenerlo conmigo, para que en tu lugar me atendiera, mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad.



Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. El ya lo es para mí. ¡Cuánto más habrá de serlo para ti, no sólo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo! Por lo tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré, y esto lo firmo de mi puño y letra. Y eso para no mencionar que tienes una deuda conmigo, que eres tú mismo. Sí, hermano, hazme este favor por nuestra unión con el Señor, para que confortes mi corazón en Cristo.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 145, 7. 8-9a. 9bc-10

R. (5a) El Señor ama al hombre justo.

El Señor siempre es fiel a su palabra

y es quien hace justicia al oprimido;

él proporciona pan a los hambrientos.

y libera al cautivo. R.

R. El Señor ama al hombre justo.

Abre el Señor los ojos de los ciegos

y alivia al agobiado.

Ama el Señor al hombre justo

y toma al forastero a su cuidado. R.

R. El Señor ama al hombre justo.

A la viuda y al huérfano sustenta

y trastorna los planes del inicuo.

Reina el Señor eternamente,

reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R.

R. El Señor ama al hombre justo.



Aclamación antes del Evangelio

Jn 15, 5

R. Aleluya, aleluya.

Yo soy la vid y ustedes los sarmientos;

el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 17, 20-25

En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ’¿Cuándo llegará el Reino de Dios?’ Jesús les respondió: ’El Reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir: ‘Está aquí’ o ‘Está allá’, porque el Reino de Dios ya está entre ustedes’.



Les dijo entonces a sus discípulos: ’Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del hombre y no podrán. Entonces les dirán: ‘Está aquí’ o ‘Está allá’, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Recíbelo a él como a mí

Nos encontramos ante la única carta privada de Pablo en la que el apóstol se dirige al destinatario por su nombre: Filemón. Cristiano convertido por Pablo y probablemente habitante de Colosas, parece un hombre de buena posición, pues tiene una casa suficientemente grande para acoger a la comunidad cristiana (1,1).



Onésimo, el otro protagonista de la obra, es un esclavo de Filemón, que ha huido de éste y se ha refugiado con Pablo, lo que se trata de un asunto grave en el sistema jurídico romano, que puede costarle la muerte. Por ello, el apóstol ha convencido a Onésimo para que se presente ante su amo, con esta carta en la que intercede por él.



El apóstol podría habérselo quedado, pero ha decidido enviarlo de vuelta a su amo. El respeto de Pablo a Filemón le lleva a no imponerle nada mediante autoridad, sino que apela a su caridad, para que decida libremente y reciba a Filemón, a quien Pablo llama hijo.



Hoy en el siglo XXI nos puede chocar que en la mentalidad cristiana se aceptaran como normal este tipo de relación amo-esclavo, sin embargo, el cristiano vive inculturado en su época y muchas veces participa de la conciencia de esta. No obstante, podemos ver como Pablo se desmarca de esa mentalidad pidiendo a Onésimo no solo que no lo castigue, ni siquiera que lo admita como esclavo, sino que lo acepte como hermano. Pablo ayuda a Onésimo y a Filemón a recorrer el camino de la relación amo-esclavo a la relación fraterna. Jesús en su evangelio ya había cambiado el tipo de relaciones entre los seres humanos rompiendo los esquemas de la época: ’no así entre vosotros’ e inaugurando la nueva fraternidad-sororidad del Reino. ¿Con que modelos socio-culturales he de romper hoy para acercarme más a una relación fraterna y sororal con los seres humanos de esta Casa común? ¿Qué esclavitudes he de ayudar a romper?



El Reino de Dios está en medio de vosotros

El relato del evangelio está situado en la segunda parte de la obra, en el que Lucas nos narra el recorrido de Jesús en el camino de Galilea hacia Jerusalén (9,51).



Los fariseos, piadosos y cumplidores de la Ley, se acercan a Jesús a preguntarle por el horizonte de la esperanza judía: ¿Cuándo será la restauración del Reino de Dios por intervención del Mesías? El Reino de Dios formaba parte de la esperanza mesiánica. Dios va a reinar y trae con Él un reino diferente al de los hombres, es un Reino de justicia, de paz y de fraternidad (Is 52,7-12). Los fariseos que conocen bien la Escritura no solo le preguntan por el momento en que llegará el Reino sino por los signos que le precederán y anunciarán su venida.



Jesús afirma que el Reino no va a llegar y menos con signos espectaculares y terribles, porque el Reino ’ya está en medio de nosotros’. El Reino no va a irrumpir con señales aparatosas y catastrofistas, celestes o terrestres, como creía el judaísmo de la época, sino que manifiesta su presencia con otras señales, como ya ha dicho a los enviados de Juan Bautista: los ciegos ven, los cojos oyen, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan se anuncia a los pobres la buena noticia… (Lc 7,22). El Reino trasciende todo lugar y todo momento porque no es algo externo, sino que es una experiencia interior: ’esta entre vosotros’.



Con su paso por la tierra, Jesús ha inaugurado el Reino. Descubrirlo y hacerlo visible depende de nosotros, sus seguidores. Para ello hemos de hacer patentes sus señales. Estamos llamados a realizar los signos del Reino para que realmente otros perciban que ya está ’en medio de nosotros’. En este tiempo de pandemia, en que nuestra vulnerabilidad humana se ha puesto ’a flor de piel,’ se nos invita especialmente a hacer esos signos acompañando y dando consuelo y esperanza a aquellos que están sufriendo, y compartiendo solidariamente con los que se han quedado en la cuneta de la sociedad en estos momentos. Como nos ha dicho el papa en ’Un plan para resucitar’: Urge discernir y encontrar el pulso del Espíritu para impulsar junto a otros las dinámicas que puedan testimoniar y canalizar la vida nueva que el Señor quiere generar en este momento concreto de la historia. ¿Qué voy a aportar para impulsar dinámicas que sean signos del Reino ya presente en medio de nosotros?



Hna. Mariela Martínez Higueras O.P.

Congregación de Santo Domingo