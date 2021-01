’ Curó a muchos enfermos de diversos males ’

Miércoles 13 enero 2021

La Palabra de Dios



Primera Lectura

Heb 2, 14-18

Hermanos: Todos los hijos de una familia tienen la misma sangre; por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte, dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vivían como esclavos toda su vida.



Pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham; por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

R. (8a) El Señor nunca olvida sus promesas.

Aclamen al Señor y denle gracias,

relaten sus prodigios a los pueblos.

Entonen en su honor himnos y cantos,

celebren sus portentos.

R. El Señor nunca olvida sus promesas.

Del nombre del Señor enorgullézcanse

y siéntase feliz el que lo busca.

Recurran al Señor y a su poder

y a su presencia acudan.

R. El Señor nunca olvida sus promesas.

Descendientes de Abraham, su servidor,

estirpe de Jacob, su predilecto,

escuchen: el Señor es nuestro Dios

y gobiernan la tierra sus decretos.

R. El Señor nunca olvida sus promesas.

Ni aunque transcurran mil generaciones

se olvidará pactada con Abraham,

del juramento a Isaac, que un día le hiciera.

R. El Señor nunca olvida sus promesas.



Aclamación antes del Evangelio

Jn 10, 27

R. Aleluya, aleluya.

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor;

yo las conozco y ellas me siguen.

R. Aleluya.



Evangelio

Mc 1, 29-39

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles.



Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él.



De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron: ’Todos te andan buscando’. Él les dijo: ’Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido’. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Jesús, nuestro Mediador ante Dios

El tema central de la carta a los Hebreos es el sacerdocio de Cristo. El sacerdote es un mediador entre el mundo de lo sagrado y el mundo a secas. Cristo es nuestro único Mediador (nosotros tenemos ’un gran pontífice que penetró en los cielos’ [Heb 4, 14] después de realizar su misión en la tierra). Es decir, Jesús es el pontífice, el ‘puente’ entre la orilla de Dios y la nuestra.



El puente está en el medio, uniendo las dos orillas: Jesús es Dios y es hombre, es ’de nuestra carne y sangre’. Por eso nos conoce, nos comprende y siente compasión por nuestras miserias. Pero, además, Jesús, que participó también de nuestros sufrimientos, padeció la muerte en beneficio de todos: su solidaridad con nosotros lo llevó a una muerte por la que fuimos liberados de aquellas miserias y de la misma muerte, en cuya raíz estaba el pecado.



¿Puede la muerte de alguien liberar de ella a los que la ven como un estigma? Sólo cuando es consecuencia de una vida entregada al proyecto amoroso de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y les abre las puertas de su propia gloria. Jesús vivió esa entrega y asumió esa muerte, con la que ’aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo…, y expió así los pecados del pueblo’ (dicho de otra manera: al hacerse solidario de los pecadores, transformó, con su muerte por amor, el pecado del mundo).



Ante esta realidad de fe, preguntémonos sinceramente: ¿Nuestra vida es también una entrega total al amor de Dios y de los demás? ¿Creemos que nuestro amor, unido al de Cristo, puede liberar a alguien del miedo a la muerte?



Jesús, un Mesías servidor de los hombres

Jesús ha estado enseñando en la sinagoga. Es una de sus actividades más constantes, junto con las curaciones que hace y de las que el evangelio de hoy nos habla con profusión. Primero, cura a la suegra de Pedro, a cuya casa acude con otros dos de sus discípulos. Ella se pone inmediatamente a servirles: se diría que el primer efecto de la curación es la disponibilidad para el servicio. Somos curados para poder servir mejor a los demás. Agradecemos el bien que recibimos, haciéndoselo a otros.



La gente se agolpa para pedir la curación, sea de alguna enfermedad, sea de la posesión diabólica. La presencia de los demonios aparece en el NT ejerciendo su influencia maligna sobre las personas, así como también desvelando la identidad de Jesús, frente a la incredulidad que muestran muchos de sus oyentes. Paralelamente Jesús aparece siempre neutralizando el poder maléfico de los demonios sobre las personas, y prohibiéndoles hablar sobre su condición mesiánica. No quiere que ésta se malinterprete antes de que, al consumar su misión, pueda revelarse como el Mesías sufriente anunciado por los profetas. Jesús vino para salvar a todos, pero haciéndose el servidor de todos.



Junto a esta tarea solícita en favor de los que sufren, Jesús vive a solas en profunda comunión con el Padre. Los discípulos lo encuentran orando en descampado, antes de despuntar el alba, y le comunican que todo el mundo lo busca. Pero él ha comprendido, en el diálogo de la oración, que su misión tiene que extenderse también a otras partes, en las que debe continuar enseñando y curando. Cuando la multitud quiere acapararlo en un lugar concreto, la oración lo mantiene fiel a su misión de evangelizar siempre más allá. La oración nos reconforta de la labor realizada y, a la vez, nos impulsa a recorrer nuevos horizontes.



¿Cómo agradecemos el bien que recibimos? A ejemplo de Jesús, ¿vivimos para servir? La oración ¿confirma nuestra dedicación a los demás?, ¿nos impulsa a ir más lejos en nuestra misión?



Fray Emilio García Álvarez O.P.

Convento de Santo Tomás de Aquino (Sevilla)