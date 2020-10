’ Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ’

La Palabra de Dios



Domingo 18 octubre, 2020



Primera lectura

Is 45, 1. 4-6

Así habló el Señor a Ciro, su ungido,

a quien ha tomado de la mano

para someter ante él a las naciones

y desbaratar la potencia de los reyes,

para abrir ante él los portones

y que no quede nada cerrado:

’Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido,

te llamé por tu nombre y te di un título de honor,

aunque tú no me conocieras.

Yo soy el Señor y no hay otro;

fuera de mí no hay Dios.

Te hago poderoso, aunque tú no me conoces,

para que todos sepan, de oriente a occidente,

que no hay otro Dios fuera de mí.

Yo soy el Señor y no hay otro’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 95, 1 y 3. 4-5. 7-8. 9-10a y c

R. (7b) Cantemos la grandeza del Señor.

Cantemos al Señor un canto nuevo,

que le cante al Señor toda la tierra.

Su grandeza anunciemos a los pueblos;

de nación en nación sus maravillas.

R. Cantemos la grandeza del Señor.

Cantemos al Señor, porque él es grande,

más digno de alabanza y más tremendo

que todos los dioses paganos, que ni existen;

ha sido el Señor quien hizo el cielo.

R. Cantemos la grandeza del Señor.

Alaben al Señor, pueblos del orbe,

reconozcan su gloria y su poder

y tribútenle honores a su nombre.

Ofrézcanle en sus atrios sacrificios.

R. Cantemos la grandeza del Señor.

Caigamos en su templo de rodillas.

Tiemblen ante el Señor los atrevidos.

’Reina el Señor’. digamos a los pueblos.

El gobierna a las naciones con justicia.

R. Cantemos la grandeza del Señor.



Segunda lectura

1 Tes 1, 1-5

Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo, el Señor.



En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor.



Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo sólo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Aclamación antes del Evangelio

Flp 2, 15. 16

R. Aleluya, aleluya.

Iluminen al mundo con la luz del Evangelio

reflejada en su vida.

R. Aleluya.



Evangelio

Mt 22, 15-21

En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo.



Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: ’Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, qué piensas: ¿Es lícito o no pagar el tributo al César?’



Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: ’Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo’. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ’¿De quién es esta imagen y esta inscripción?’ Le respondieron: ’Del César’. Y Jesús concluyó: ’Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Introducción

No es la primera vez que Jesús se encuentra con personas que quieren tenderle una trampa (Mt 22,15). Su compromiso con la verdad y con la justicia hunde sus raíces en su experiencia de fe. La respuesta de Jesús a los discípulos de los fariseos y a los herodianos no es fruto de la retórica ni de una habilidad discursiva. Su respuesta lleva a plantear qué imagen y qué experiencia de Dios sostienen la religiosidad y el compromiso con la realidad.



Fr. Rubén Omar Lucero Bidondo O.P.

Convento de San José (Buenos Aires)



Comentario al Evangelio



Enrique Martínez de la Lama-Noriega, cmf

¿QUÉ SIGNIFICA HOY DAR A DIOS LO QUE ES DE DIOS?





Lo del César y lo de Dios. Lo de Dios y lo del César. A Jesús le quieren tentar los fariseos y herodianos para que tome partido por una de las dos opciones. Es una pregunta trampa: si optara por el César... llevaría la contraria a la Ley de Dios, pues Dios está por encima de todas las cosas, de todos los reyes, de todos los poderes. Es el mandamiento principal... y no estaría conforme con la fe judía. Si opta por Dios... es denunciable al césar, porque nadie puede anteponerse a él. Los fariseos estarían esperando la primera opción, pues son totalmente contrarios al sometimiento a Roma del pueblo judío. Los herodianos, en cambio, no consentirían que alguien se oponga a la autoridad del César... y lo denunciarían.



La respuesta que Jesús les ha dado se ha prestado a múltiples interpretaciones, actualizaciones y aplicaciones... procurando cada cual arrimar el ascua a su sardina. Y la separación y distinción y mutua implicación entre política y religión, entre Estado e Iglesia no termina de estar suficientemente clara en muchos ámbitos.



Si damos la palabra a los Santos Padres, por ejemplo a san Hilario y Lorenzo de Brindisi:



+ Conviene por lo tanto que nosotros paguemos a Dios lo que le debemos, esto es, el cuerpo, el alma y la voluntad. La moneda del César está hecha en el oro, en donde se encuentra grabada su imagen; la moneda de Dios es el hombre, en quien se encuentra figurada la imagen de Dios; por lo tanto dad vuestras riquezas al César y guardad la conciencia de vuestra inocencia para Dios».



+ «Hay que pagar al César la moneda que lleva su efigie y la inscripción del César, a Dios lo que ha sido sellado con el sello de su imagen y semejanza… Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios (Gen 1,26). Eres hombre, ¡oh cristiano! Eres la moneda del tesoro divino, una moneda que lleva el sello y la inscripción del emperador divino. Por tanto, pregunto con Cristo: "¿De quién son esta imagen y esta inscripción?" Tú respondes: "De Dios." Yo te respondo: ¿Por qué, entonces, no das a Dios lo que es suyo?"».



Quiere decirse, entonces, que el hombre, todo hombre, merece un respeto que ningún «emperador», partido político, ideología, interés económico, religioso, nacionalista o cualquier otro, pueden pretender ignorar o suprimir. Y que es nuestra tarea como seres humanos y como seguidores de Jesús... defender y proteger esa «moneda» que solo pertenece a Dios y de la que nada ni nadie se puede apropiar: el ser humano, todo ser humano.



No dar a Dios lo que es de Dios (por poner unos pocos ejemplos) significa y supone:



- Que muchos jóvenes, inmigrantes y personas mayores de 45 años tengan que asumir contratos abusivos y horarios agobiantes, para poder llevar algo de dinero a casa.



- Que cuando los poderosos de la tierra se reúnen a organizar la economía mundial, tengan como criterio prácticamente exclusivo el beneficio económico de los países más ricos



- Que cuando los organismos internacionales (incluida la Iglesia) hablan del hambre en el mundo, la destrucción de la naturaleza, y el creciente abismo entre ricos y pobres... no seamos capaces de tomar decisiones y empezar a renunciar a parte de nuestra comodidad y lujos, y cambiar estilos de vida.



- Que llevemos un estilo de vida tan acelerado, con la agenda atiborrada, y nos falte tiempo para estar con la familia, comer juntos, tener una conversación tranquila... o encontrar tiempos y espacios de silencio para la oración y la meditación, la lectura reflexiva. Aunque sí encontramos«tiempo» para estar enganchados a las redes sociales, ir al cine, ver la televisión, o dejar pasar las horas de manera inconsciente y con poco sentido.



- Que sigamos empeñemos en meter en la cabeza de los jóvenes la importancia de estudiar y conseguir un buen puesto de trabajo, ser los primeros a toda costa... aunque luego sean unos egoístas, insolidarios, exigentes, comodones y señoritos. Los «valores» y el cultivo de lo que nos hace personas (la vida interior) están de capa caída, aunque seguramente harían esta sociedad mucho más humana.



- Que ir a comprar no sea ya consecuencia de la necesidad de adquirir un producto determinado o necesario, sino una costumbre y un placer: «a ver qué encontramos». Luego cual nos vamos llenamos de chismes inservibles y de cosas que realmente no necesitamos, y que no sabemos dónde poner, y acabamos buscando a quién dárselas porque ya no están de moda, no es «lo último», ocupa sitio...



- Al césar tenemos que pagarle el tributo de tener un determinado aspecto físico -como sea, incluso llegando a enfermar -, invertir dinero en ropa no para vestir, sino para presumir y dar buena imagen; acudir a ciertos lugares de moda, ver tales películas, tener ciertos discos-libros-programas de ordenador, ver ciertos partidos de fútbol... mientras procuramos no ver a quienes ni agua tienen para lavarse...



- Que las relaciones personales, en lugar de ser de verdadera amistad, se conviertan en «relaciones sociales» donde los favores se apuntan y se cobran... pero donde hay escasa confianza, libertad, gratuidad, confidencia...



- Que la atención sanitaria y la futura vacuna excluya a los que no tienen recursos, a los que son muy mayores para ocupar una cama de hospital...



- Que la fe se quiera arrinconar en el ámbito privado, o se ridiculice, o se convierta en acontecimiento turístico o folklórico, y que no repercuta ni afecte a la cultura, a las opciones políticas, al arte, a la educación... porque estas cosas son todas del «cesar» y Dios no tiene nada que decir.



- Que además de las desastrosas consecuencias que están teniendo el coronavirus, y que se hagan (menos mal) tantos esfuerzos por encontrar una solución, nos «olvidemos» de que en 2018 enfermaron de tuberculosis 10 millones de personas, de las cuales 1,5 millones fallecieron a causa de la enfermedad. O que el número de personas que sufren hambre en el mundo llegó a 690 millones en 2019, unos diez millones más que en 2018. En América Latina y el Caribe, esa cifra alcanzó los 47,7 millones, hilvanando así cinco años consecutivos de aumento de ese lastre en la región.







¿Y QUÉ SERÁ, ENTONCES, DAR A DIOS LO QUE ES DE DIOS?







Pues lo de Dios es la felicidad del hombre. De toda persona: da igual su edad, sexo, condición social o económica, etnia...



Pueden usarse otros sinónimos: salvación, conversión, comunión, fraternidad universal (hay un solo Dios y padre de todos, por tanto Tutti Fratelli).



Lo de Dios, tal como lo leemos en toda la escritura, es lo que huela a justicia, paz, compartir, curar, liberar de esclavitudes, madurar y profundizar en nosotros mismos y en nuestras relaciones, dar sentido a las pequeñas cosas de cada día, y también a las decisiones importantes...



Dar a Dios lo que es de Dios es impedir que cualquier«hombre» o institución se tome atribuciones que no le corresponden para lograr sus propios beneficios en contra del ser humano, y en especial, de los colectivos más frágiles. Y, desde luego, no servirse del nombre de Dios (2 mandamiento) para "justificar" lo que es incompatible con Él. Esta es la tarea de todo ser humano, pero especialmente es la tarea de los que «son de Dios», de cualquier creyente que sabe cuál es el interés máximo del Dios de Jesús, y el modelo de vida que presentó Jesús, que es la Imagen de Dios por excelencia a la que intentamos parecernos.



Hoy hace falta que todos los bautizados nos hagamos mucho más conscientes de que «dar a Dios lo que es de Dios» es el primero de los 10 mandamientos. Mientras no reconozcamos y adoremos el rostro de Dios no en un euro o un dólar, sino en el rostro de los más pobres de la tierra, no estaremos siendo fieles a nuestra fe. Es lo que Jesús nos ha pedido hoy: «Dad a Dios lo que es de Dios». Menos mal que a veces los "Ciros" de turno (primera lectura), aún no siendo conocedores de Dios, hacen mucho en su favor, sin saberlo. Bienvenido sea.







Nota: En España celebramos este fin de semana el Domingo Misionero (Domund). Hay muchos recursos preparados para esta ocasión, incluido un mensaje del Papa. Este año se ha elegido como lema: «’Aquí estoy, envíame’ (Is 6,8)». Es fácil acceder a ellos en múltiples lugares de Internet.



Quique Martínez de la Lama-Noriega, cmf