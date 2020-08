’ Dejadlos; son ciegos guías de ciegos ’

La Palabra de Dios



Martes 04 agosto, 2020

Memoria de San Juan María Vianney, presbítero



Primera lectura

Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22

Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor: ’Esto dice el Señor, Dios de Israel: ‘Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho’ ’.



’Esto dice el Señor:

‘Tu quebranto es irremediable

e incurables tus heridas.

Estás desahuciado.

Hay heridas que tienen curación,

pero las tuyas no tienen remedio.



Todos tus amantes te han olvidado

y ya no preguntan por ti.

Como si fuera tu enemigo, te herí

y te impuse un cruel castigo

por tu gran culpa, por tus enormes pecados.

¿Por qué te quejas de tus heridas?

Tu dolor es irremediable.

Por tu gran culpa, por tus enormes pecados

te he tratado así’ ’.



’Esto dice el Señor:

‘Yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel:

lo haré volver a su patria;

me apiadaré de sus casas,

la ciudad será reedificada

sobre sus propias ruinas

y el templo será reconstruido

tal como era.

Se escucharán himnos de alabanza

y los cantos de un pueblo que se alegra.



Y los multiplicaré y ya no serán pocos,

los honraré y ya no serán despreciados;

sus hijos serán como eran antes,

la comunidad que está delante de mí,

y yo castigaré a todos sus enemigos.



Un príncipe nacerá de mi pueblo,

uno de ellos mismos será su jefe.

Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí;

porque, si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí?

Ustedes serán mi pueblo

y yo seré su Dios’ ’.



Palabra de Dios

Te alabamos, Señor

Salmo Responsorial

Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 y 22-23

R. (17) El Señor es nuestro Dios.

Cuando el Señor reedifique Sión,

y aparezca glorioso,

cuando oiga el clamor del oprimido

y no se muestre a sus plegarias sordo,

entonces al Señor temerán todos los pueblos,

y su gloria verán los poderosos. R.

R. El Señor es nuestro Dios.

Esto se escribirá para el futuro

y alabará al Señor el pueblo nuevo,

porque el Señor, desde su altura santa,

ha mirado a la tierra desde el cielo,

para oír los gemidos del cautivo

y librar de la muerte al prisionero. R.

R. El Señor es nuestro Dios.

Bajo tu protección, Señor,

Habitarán los hijos de tus siervos

y se establecerán sus descendientes.

Tu nombre en Sión alabarán por eso,

cuando en Jerusalén, a darte culto,

se reúnan, Señor, todos los pueblos. R.

R. El Señor es nuestro Dios.



Aclamación antes del Evangelio



Cfr Hechos 16, 14



R. Aleluya, aleluya.

Abre, Señor, nuestros corazones,

para que comprendamos las palabras de tu Hijo.



Evangelio



Mt 15, 1-2. 10-14



En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos venidos de Jerusalén y le preguntaron: ’¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer?’



Jesús llamó entonces a la gente y le dijo: ’Escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre; lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre’.



Se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron: ’¿Sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras?’ Jesús les respondió: ’Las plantas que no haya plantado mi Padre celestial, serán arrancadas de raíz. Déjenlos; son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios

Los planes de Dios se cumplen y el pueblo ha de pasar por zonas oscuras donde quedan patentes sus infidelidades. También sus consecuencias.



Esta lectura de Jeremías tiene dos partes. Una nos manifiesta la realidad del sufrimiento. El exilio y la dominación extranjera han convertido al pueblo en sujeto de dolor, de abandono, con el que ellos se han encontrado como fruto de su infidelidad. La consecuencia es un ’dolor incurable’.



La otra nos cuenta cómo de esa experiencia dolorosa surge la llamada a volver a Yahvé que es quien asegura su restauración. Y ahí hallan la compasión del Señor. Ahí nace, también, un nuevo modo de entender la vida, donde resalta la alegría del reencuentro. Así se recupera, una vez más, la relación de Dios con su pueblo. Una relación que refleja el orden y la alegría que significan la vuelta a una relación que la debilidad de los hombres rompe. Y en ese momento es Dios el que proclama una nueva forma de vida donde Él recupera el papel que anteriormente ha quedado borrado por un comportamiento inadecuado de su pueblo.



Las palabras con las que se cierra la lectura son expresión de una nueva etapa en el camino del pueblo: ’Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios’.



Es la renovación de la alianza, tantas veces rota por el pueblo. Una alianza que significa unidad del pueblo ante su Señor.



Dejadlos; son ciegos guías de ciegos

La vivencia de nuestra fe ha de evitar dos extremos. Por una parte, la actitud de quien vive un rigorismo donde se pone el acento en las formas, los ritos. El ’cumplir por cumplir’, olvidando el espíritu del evangelio. Por otra parte, está la de quienes viven su fe desde una anarquía donde no cabe ninguna forma, ninguna ley. Entre estos extremos está la vivencia equilibrada de la fe.



Jesús nos recuerda hoy que vivir para ’cumplir’ ritos, costumbres, tradiciones, dejando de lado el espíritu, trae como consecuencia una vida seca, raquítica.



El contexto es, una vez más, el enfrentamiento con los ’fariseos y algunos maestros de ley venidos de Jerusalén’. El origen de la polémica está en el hecho de que los discípulos no practiquen las abluciones rituales. Jesús ahonda en lo que suele haber detrás de muchas posturas de estos ’entendidos’ de la ley. Han sustituido el mandato del Señor por costumbres y tradiciones humanas, que, con frecuencia, dejan de lado el espíritu que debe estar más allá de esas costumbres.



La actitud de Jesús es la de quien ha venido a poner orden en la relación con Dios. Y en esa relación lo que ha de primar es la interioridad de las personas; ese núcleo donde predomina la verdad de lo que realmente somos. Desde ahí han de surgir los gestos, los ritos, que vienen a expresar lo que hay de verdad en las personas. Ahí comienza la verdadera actitud religiosa del cristiano, del interior. Las formas, aunque importantes, ocupan siempre un segundo lugar porque son solo eso: formas, maneras de expresar lo que hay en el corazón.



En este mundo nuestro tan crítico con lo religioso es bueno no perder de vista esta realidad. Los hombres deben ver en nosotros fidelidad a lo importante, sin convertir lo secundario en lo fundamental.



Fray Salustiano Mateos Gómara

Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)