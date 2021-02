’ Déjanos ir ’

La Palabra de Dios



Lunes 01 febrero 2021

Primera Lectura

Heb 11, 32-40

Hermanos: ¿Para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo, si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros.

Hubo también algunas mujeres, que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados, para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros, fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada; anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas.

Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa: es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran, sin nosotros, a la perfección.



Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 30, 20. 21.22. 23. 24

R. (25) Quien confía en el Señor, no desespere.

¡Qué grande es la bondad que has reservado,

Señor, para tus fieles!

Con quien se acoge a ti,

Señor, ¡qué bueno eres!

R. Quien confía en el Señor, no desespere.

Tu presencia lo ampara

de todos las intrigas de los hombres,

y lo pone a resguardo de las burlas

y las murmuraciones.

R. Quien confía en el Señor, no desespere.

Bendito sea el Señor,

que en mis horas angustia

ha prodigado las pruebas de su amor.

R. Quien confía en el Señor, no desespere.

En mi inquietud, Señor, llegué a pensar

que me habías quitado de tu vista;

pero oíste la voz de mis plegarias

cuando clamaba a ti.

R. Quien confía en el Señor, no desespere.

Que amen al Señor todos sus fieles,

pues protege a los leales

y a los soberbios da lo que merecen.

R. Quien confía en el Señor, no desespere.

Aclamación antes del Evangelio

Lc 7, 16

R. Aleluya, aleluya.

Un gran profeta ha surgido entre nosotros.

Dios ha visitado a su pueblo.

R. Aleluya.

Evangelio

Mc 5, 1-20

En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo; a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas; nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras.

Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ’¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes’.

Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ’¿Cómo te llamas?’ Le respondió: ’Me llamo Legión, porque somos muchos’. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca.

Había allí una gran piara de cerdos, que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: ’Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos’. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos; y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron.

Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca.

Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: ’Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo’. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Ninguna decisión es fácil

Toda elección es difícil, toda decisión lleva sus renuncias, aunque el final salga bien, lleguemos a nuestra meta, pero en la búsqueda de un sueño, lo importante no está sólo en que el sueño se haga realidad, sino en lo que vamos haciendo para conseguirlo. Si ese camino que recorremos mientras alcanzamos nuestra meta no lo aprovechamos, la meta no tendrá tanto valor. Un atleta llega a ser importante porque consigue premios, para ello ha tenido que hacer un gran esfuerzo, que es lo que le ha proporcionado alcanzar los premios.



Si lo que queremos en la vida es tranquilidad, poco ruido, no implicarnos para no sufrir, hacer lo que nos toca pero sin que eso nos lleve a hacer grandes esfuerzos para no cansarnos, puede que llegue un momento en que la propia vida nos haga caernos de esa superficialidad, con la dificultad de que al no estar entrenados en superar obstáculos nuestra vida se vuelva bastante complicada.



Si lo que queremos es recorrer un camino que tiene de todo y que con cada paso aprendamos algo, nos lleve a seguir tomando decisiones, a seguir arriesgándonos, a buscar nuevos retos, a superar dificultades, a alcanzar metas, en cada caída descubriremos una nueva forma de afrontar las adversidades, de levantarnos y seguir adelante. Está claro, nada es fácil, ni esa búsqueda de la falsa tranquilidad, ni el lanzarnos a afrontar lo que venga, pero uno no nos ayuda a superarnos y el otro nos hace avanzar hasta cuando creemos no tener más fuerzas.



Tú eliges.



¿Por qué camino quieres ir, el que parece no tener dificultades y no te enseña cómo superarlas, buscar la comodidad y la superficialidad, pensando en que nada tiene importancia? ¿Prefieres asumir los riesgos y aprender de los golpes, al igual que se aprende de lo que nos hace disfrutar?



¿Qué es lo mejor?

Por norma general cuando nos enfrentamos a algo nuevo, solemos poner sobre la mesa los pros y los contras, las posibles dificultades, el tiempo que vamos a tener, cómo temporizar las pequeñas metas para llegar al final de lo que nos ocupa… Cuando lo que tenemos delante es una dificultad a resolver, la situación se vuelve más tensa, puede que el miedo no nos deje pensar con claridad, tomar las decisiones de forma fría y objetiva, todo esto es lo normal, pero ¿qué debemos hacer?, cada uno debe contestar a esta pregunta porque ni todos somos iguales, ni los problemas son iguales para todos.



Las soluciones siempre benefician a unos y perjudican a otros, hay que buscar la que es mejor, siendo beneficiosa para unos y no perjudicando demasiado a otros, intentar alcanzar un equilibrio que nos lleve a pensar que es lo mejor que se podía hacer. Si nos toca ser facilitadores de esa solución hemos de ser conscientes de que unos nos felicitarán y podremos ser alabados como ’héroes-heroínas’ a la vez que de otros recibiremos todo lo contrario, reproches, acusaciones, insultos, puede que te pidan que te alejes… todo eso es posible.



Está claro, ’Nunca llueve a gusto de todos’ pero la lluvia es necesaria, lo que hagas no siempre va a gustar a todos por igual, eso no debe impedir que hagamos lo que creemos conveniente, lo que sea mejor, buscando las soluciones más óptimas a las dificultades o a las circunstancias que se nos vayan presentando cada día.



Tú eliges



¿Prefieres dejarte vencer por el miedo o agotarte en el intento?

Hna. Macu Becerra O.P.

Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia