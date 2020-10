’ Dichosos a quien el señor los encuentre en vela… ’

La Palabra de Dios





Martes 20 octubre, 2020



Primera lectura

Ef 2, 12-22

Hermanos: Recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo, que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y eran extraños a las alianzas y promesas, y no tenían esperanza ni Dios en este mundo. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo.



Porque él es nuestra paz; él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo; él destruyó, en su propio cuerpo, la barrera que los separaba: el odio; él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo, con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio.



Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre, por la acción de un mismo Espíritu.



En consecuencia, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos; son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular.



Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado, para formar el templo santo del Señor, y unidos a él también ustedes se van incorporando al edificio, por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

R. (cf. 9) Dale, Señor, la paz a tu pueblo.

Escucharé las palabras del Señor,

palabras de paz para su pueblo santo.

Está ya cerca nuestra salvación

y la gloria de Señor habitará en la tierra. R.

R. Dale, Señor, la paz a tu pueblo.

La misericordia y la verdad se encontraron,

la justicia y la paz se besaron,

la felicidad brotó en la tierra

y la justicia vino del cielo. R.

R. Dale, Señor, la paz a tu pueblo.

Cuando el Señor nos muestro su bondad,

nuestra tierra producirá su fruto.

La justicia le abrirá camino al Señor

e irá siguiendo sus pisadas. R.

R. Dale, Señor, la paz a tu pueblo.



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Lc 21, 36

R. Aleluya, aleluya.

Velen y oren,

para que puedan presentarse sin temor

ante el Hijo del hombre.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 12, 35-38

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Donde abundó el pecado sobreabundó la gracia

’En el mundo no teníais ni Dios ni esperanza’. Es lo que dice Pablo a los cristianos de Éfeso. Paganos, no judíos y por tanto ’ajenos a las instituciones portadoras de las promesas’. Por ello no esperaban ningún Mesías. Carecían de esperanza. El cambio ha sido radical: han pasado de esa situación a ’estar en Cristo’, sin pasar por la religión judía. Más aún, les dice que no se sometan a ciertas prescripciones judías. Son de Cristo. En Cristo se une los que vienen del judaísmo y del paganismo, como un solo y nuevo pueblo. Pablo habla de ’un hombre nuevo’. Nuevo porque la gracia de Dios que nos consiguió Cristo es quien lo constituye.



La lectura es un texto cargado de contenido. Y contenido radical. Claro, terminante. Pero puede que no nos parezca realista: ¿quién ha conseguido tanta pureza, ser solo gracia, impecable? Pablo es consciente que no lograremos incorporar esa novedad, que trae Cristo. Seguimos siendo pecadores. Impecable solo Cristo. Pero seguir a ese Cristo implica ser conscientes de que puede más su gracia que nuestro pecado. Tenemos, pues, Dios y esperanza. Lo que les faltaba a los efesios cuando vivían en el paganismo.



Esto es bien aplicable a nuestra vida. No tenemos derecho a desesperar conscientes de nuestra debilidad. Eso sería traicionar al mismo Cristo. Hemos de mantener la esperanza de que su gracia redima nuestra debilidad.



Dichosos los criados a quien el señor, al llegar, los encuentre en vela…

A veces buscamos la felicidad en vivir despreocupados, dejando el tiempo pasar, sin vivirlo con intensidad, al margen de la tensión que implica nuestra condición humana, cristiana: adormecidos. Es una manera de vivir matando el tiempo. Y el tiempo no está para matarlo. Ni para perderlo. Nuestro tiempo es el de Jesús. Él decía ’el tiempo se ha cumplido, convertíos y creed en el evangelio’.



Nuestro tiempo es de continuo estado de conversión al evangelio, de luchar contra lo que nos separa del evangelio, en tensión para vivir más acorde con él. El tiempo hemos de valorarlo. El modo de valorar es vivir con serena intensidad, llenarlo. Lo que acontece en nosotros, como situaciones duras de la vida o de éxito no deben sorprendernos sin saber cómo reaccionar a la luz del Evangelio. Lo que nos sucede a nosotros y también a nuestro entorno. Como nos ha recordado el Papa en la encíclica Tutti Fratelli, el entorno, los otros son algo de nuestro ser.



Pero la tentación a dejarnos llevar, huyendo de todo compromiso, y buscando solo la satisfacción inmediata -tan de nuestra época posmoderna-, está siempre presente. Es tentación en la que caemos. A nuestro ser pertenece el pecado. Por eso la tensión es de estar en vela es estar en actitud de conversión, como pedía Jesús.



Es la tentación del sueño: nos pesan los ojos, y es fácil caer en el sueño de la indolencia o despreocupación. Ante esa situación hay que reaccionar sabiendo que: primero, la felicidad no puede consistir en ese dormir, no es vivir, no puede ser felicidad humana la hibernación; segundo, sin la ayuda de Dios nos vence el sueño. Por eso hemos de aplicar lo que veíamos en la primera lectura, hemos de contar con la gracia de Dios. Pedir su ayuda para mantener la tensión del vivir al modo evangélico, pues esa nuestra dicha.



Fray Juan José de León Lastra

Convento de Santo Domingo (Oviedo)