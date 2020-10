’ Dichosos los que escuchan la Palabra y la cumplen ’

La Palabra de Dios





Sábado 10 octubre, 2020



Primera lectura

Gal 3, 21-29

Hermanos: Si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero, en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que, por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos.



Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley.



Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues, cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 104, 2-3. 4-5. 6-7

R. (8a) El Señor nunca olvida sus promesas.

Entonen en su honor himnos y cantos;

celebren sus portentos.

Del nombre del Señor enorgullézcanse

y siéntase feliz el que lo busca. R.

R. El Señor nunca olvida sus promesas.

Recurran al Señor y a su poder

y a su presencia acudan.

Recuerden los prodigios que él ha hecho,

sus portentos y oráculos. R.

R. El Señor nunca olvida sus promesas.

Descendientes de Abraham, su servidor;

estirpe de Jacob, su predilecto,

escuchen: el Señor es nuestro Dios

y gobiernan la tierra sus decretos. R.

R. El Señor nunca olvida sus promesas.



Aclamación antes del Evangelio

Lc 11, 28

R. Aleluya, aleluya.

Dichosos los que escuchan la palabra de Dios

y la ponen en práctica, dice el Señor.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 11, 27-28

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: ’¡Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron!’ Pero Jesús le respondió: ’Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo

La fe en Cristo Jesús nos ha liberado de la esclavitud de la Ley. Es la enorme riqueza de la fe en Cristo. Sola la fe es capaz de liberar a la humanidad de una ley que se ha vuelto opresora. Una ley que ha sido necesaria para conducir al Pueblo de Dios hasta que, en la madurez de los tiempos, Dios creyó que era el momento de hacerse presente y adoptar una identidad plenamente humana; no solo una forma humana, sino despojarse de su categoría de Dios para ser uno más entre todos.



Nada físico parecía distinguir a Jesús del resto de los hombres, solamente su valentía al anunciar la bondad, la misericordia infinita de Dios, que no busca el castigo de sus criaturas, sino la salvación definitiva de las mismas. Los tremendos castigos impuestos por la ley mosaica, corregidos y aumentados por los mismos hombres al correr de los tiempos, da paso a la libertad de la que gozamos todos los hijos de Dios. Una ley que hace a todos iguales, que elimina las distinciones entre judíos y gentiles y, lo más nuevo del mensaje de Jesús, es la igualdad de hombres y mujeres, aunque esto último no terminemos de aceptarlo, pues todos somos uno en Cristo Jesús, pero seguimos pidiendo que ’mulier in ecclesia, taceat’.



Un amigo bastante tridentino, en los últimos coletazos del Vaticano II, ante esto de la igualdad, me decía: ’sí, somos iguales, pero unos más iguales que otros’. Creo que aún nos queda un buen trecho del camino por recorrer.



Dichosos los que escuchan la Palabra y la cumplen

Parece que Jesús menospreciara a su madre, que la colocara en segundo lugar, detrás de los que escucha la Palabra de Dios y la cumplen. Y las palabras de Jesús pueden invitar a pensar así, pero solo si olvidamos algo muy importante: María ha sido la más fiel escuchante de la Palabra de Dios. Ella la escuchó por la voz del ángel y desde el primer instante la puso en práctica. María ha aceptado la petición de Dios y la lleva a la vida, sin importarle la complicada situación en que esta aceptación la coloca. El mismo José tiene dudas y Dios tiene que intervenir nuevamente para evitar un repudio que la colocaría en una difícil situación legal.



Ahora nos toca a nosotros escuchar la palabra y cumplirla. No es nada fácil. Nuestra naturaleza nos empuja a seguir nuestros deseos, haciendo que no pocas veces creamos seguir la Palabra, aunque en realidad, seguimos ’nuestra’ palabra.



El mensaje de Cristo es ciertamente liberador. Seguirlo es optar por la libertad, pero es también muy exigente y no admite componendas. Con frecuencia nos cuesta desprendernos de los rescoldos de la vieja Ley y vivir la libertad que Cristo nos muestra. Puede que la libertad que Cristo nos anuncia, nos resulte demasiado simple y necesitemos seguridades, cánones de conducta por los que guiarnos y echamos de menos toda la casuística que la ley vetero-testamentaria, con sus más de seiscientos mandatos, parecía asegurarnos que íbamos por un buen camino.



Imitemos a la madre que, desde el sí dado al Ángel, ha cumplido fielmente la palabra de Dios, aún viviendo los aparentes desplantes de su hijo adolescente en el templo y adulto cuando lo ha encontrado en el camino, en la boda de Caná y en esta ocasión.



D. Félix García O.P.

Fraternidad de Laicos Dominicos de Viveiro (Lugo)