’ Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo ’

La Palabra de Dios



Miércoles 12 agosto, 2020



Primera lectura

Ez 9, 1-7; 10, 18-22

En aquellos días, oí que el Señor gritaba con voz potente: ’¡Acérquense los que van a castigar a la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal!’



Entonces aparecieron, en dirección del pórtico que da al norte, seis hombres, cada cual con su arma mortal en la mano. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche para escribir. Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce.



La gloria del Dios de Israel que descansaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba en la cintura el estuche para escribir y le dijo: ’Recorre a Jerusalén y marca con una señal en la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad’.



Y oí que les dijo a los otros: ’Recorran la ciudad detrás de él y maten sin piedad ni compasión; maten a los viejos y a los jóvenes, a las doncellas, a los niños y a las mujeres, hasta que no quede ni uno. Pero al que tenga la señal en la frente no lo toquen. Comiencen, pues, por mi santuario’.



Entonces ellos empezaron a matar a los ancianos que estaban delante del templo, y el Señor les dijo: ’Profanen el templo; llenen sus atrios de cadáveres y salgan después a matar a los que se encuentran en la ciudad’.



Luego la gloria del Señor se elevó del umbral del templo y se posó sobre los querubines. Al partir, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos. Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Kebar, y reconocí que eran los querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y unas como manos bajo las alas. Sus caras se parecían a las que yo había visto junto al río Kebar. Y todos caminaban hacia el frente.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6

R. Bendita sea al Señor ahora y para siempre.

Bendito sea el Señor,

alábenlo sus siervos.

Bendito sea el Señor,

desde ahora y para siempre. R.

R. Bendita sea al Señor ahora y para siempre.

Desde que sale el sol hasta su ocaso,

alabado sea el nombre del Señor.

Dios está sobra todas las naciones,

su gloria, por encima de los cielos. R.

R. Bendita sea al Señor ahora y para siempre.

¿Quién hay como el Señor?

¿Quién iguala al Dois nuestro,

que tiene en las alturas su morada,

y sin embargo de esto,

bajar se digna su mirada

para ver tierra y cielo? R.

R. Bendita sea al Señor ahora y para siempre.



Aclamación antes del Evangelio

2 Cor 5, 19

R. Aleluya, aleluya.

Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio de Cristo,

y nos ha encomendado a nosotros

el mensaje de la reconciliación.

R. Aleluya.



Evangelio

Mt 18, 15-20

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad; y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano.



Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo.



Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre celestial se lo concederá; pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos’’

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



La voz del profeta en medio de nuestra realidad

Vivimos tiempos convulsos. La situación sanitaria, económica, social nos afecta y nos preocupa. Es como si nos quedaran pocos signos de esperanzas. El relato de Ezequiel que hemos escuchado también es expresión de un tiempo de crisis. Es un texto estremecedor que nos trasmite la sensación de vacío que la situación provoca. El profeta manifiesta que hasta la gloria del Señor, su presencia, se aleja del templo y la ciudad. La realidad nos lleva a cuestionarnos: ¿Qué está pasando?, ¿Dónde está Dios?, ¿Qué podemos hacer?



La crisis es cuestionadora y purificadora, porque nos libera de lo superfluo y nos permite captar lo esencial, pero no es la última palabra sobre esta realidad. Si bien la descripción de la crisis es angustiante el mismo profeta tendrá, en otros pasajes, palabras de esperanza. Esta esperanza fue la luz que iluminó aquellas noches que podrían haber acabado con la existencia de Israel como pueblo. Para Ezequiel la esperanza se basa en la convicción profunda de que Dios siente compasión y misericordia por su pueblo. Desde esta certeza podremos encontrar impulsos que nos ayuden a cambiar y transitar por nuevos caminos de vida.



Suscitar esperanza común

Son los momentos de crisis lo que propician la expectativa de una nueva manera de vivir con la llegada del Mesías, esta expectativa mesiánica se cumple en Jesús. La raíz de la esperanza está en un cambio de mentalidad, en una conversión del corazón. Por eso Jesús, en el Evangelio, nos convoca a dialogar, conversar, debatir, intercambiar ideas, construir, sumar, soñar, amasar proyectos, en el marco de la escucha sincera y del encuentro. Es la Comunidad la encargada de promover el encuentro y dar el perdón. El perdón es una nueva oportunidad para fraguar la esperanza. Perdonar de corazón. Perdonar en comunidad. Perdonar para sanar corazones heridos y rotos. Perdonar para perdonarnos. Perdonar para poder seguir caminando. Perdonar para vivir la aceptación del otro como el otro es y no como yo quiero que sea. Perdonar para vivir metidos en la realidad. Perdonar para poder sentirnos libres y poder caminar juntos cada día por los caminos de vida que Dios nos abre. En este tiempo que nos toca vivir, estamos llamados a pedir confiadamente, en la certeza que nos estamos solos, que Jesús está en medio nuestro y nos inspira a gestar una nueva forma de vivir.



Fray Edgardo César Quintana O.P.

Casa Ntra. Sra. del Rosario (Montevideo)