’ El día que se manifieste el Hijo del hombre ’

La Palabra de Dios



Memoria de Santa Francisca Javier Cabrini, virgen



Primera lectura

2 Jn 4-9

Hermanos: Me ha dado mucha alegría enterarme de que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre.



Les ruego, pues, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. No se trata de un mandamiento nuevo, sino del mismo que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor, como lo han escuchado desde el principio.



Ahora han surgido en el mundo muchos que tratan de engañar, pues niegan que Jesucristo es verdadero hombre. Estos son el verdadero impostor y anticristo.



Pongan, pues, atención para que no pierdan el fruto de sus trabajos y puedan recibir la recompensa completa. Quien se aparta de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de Cristo, no vive unido a Dios; el que permanece fiel a la doctrina de Cristo, ése sí vive unido al Padre y al Hijo.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 118, 1. 2.10. 11. 17. 18

R. (1b) Dichoso el que cumple la ley del Señor.

Dichoso el hombre de conducta intachable,

que cumple la ley del Señor.

Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas

y lo busca de todo corazón. R.

R. Dichoso el que cumple la ley del Señor.

Con todo el corazón te voy buscando;

no me dejes desviar de tus preceptos.

En mi pecho guardaré tus mandamientos,

para nunca pecar en contra tuya. R.

R. Dichoso el que cumple la ley del Señor.

Favorece a tu siervo,

para que viva y observe tus palabras.

Ábreme los ojos para ver

las maravillas de tu voluntad. R.

R. Dichoso el que cumple la ley del Señor.



Aclamación antes del Evangelio

Lc 21, 28

R. Aleluya, aleluya.

Estén atentos y levanten la cabeza,

porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 17, 26-37

En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos: ’Lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del hombre: comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca; entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos.



Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot: comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del hombre se manifieste.



Aquél día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas; y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá; y quien la pierda, la conservará.



Yo les digo: aquella noche habrá dos en un mismo lecho: uno será tomado y el otro abandonado; habrá dos mujeres moliendo juntas: una será tomada y la otra abandonada’’.



Entonces, los discípulos le dijeron: ’¿Dónde sucederá eso, Señor?’ Y él les respondió: ’Donde hay un cadáver, se juntan los buitres’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Os escribo para recordaros el mandamiento… amarnos unos a otros

Bien sabemos que el tema preferido del apóstol Juan es el amor. Así lo vemos en su evangelio y en sus cartas. Una prueba de ello es este fragmento de su segunda carta, recogido en la primera lectura de hoy. Sabe que Dios es amor, sabe que Jesús, su Hijo, es también amor. y sabe que todos los hombres, creados a imagen y semejanza de Dios, somos también amor, por lo que los seguidores de Jesús debemos imitarle y poner el amor en el lugar más alto de nuestra vida. Hoy san Juan nos aclara que para nosotros amar ’significa seguir los mandamientos’, sabiendo que el principal es ’amaos unos a otros como yo os he amado’. Quien ama, entre otras muchas recompensas, tiene una de gran valor: ’El que me ama guardará mis mandamientos y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él’. Todo un Dios que estima que nuestro corazón es una digna morada para él.



En la segunda parte de la epístola, señala que hay muchos que no reconocen a Cristo. Algo parecido sucede en nuestros días, donde la descristianización está vigente. Pero nosotros seguimos creyendo que Cristo es el Hijo de Dios, al que envió hasta nosotros para decirnos lo mucho que nos quería y que nos apuntásemos a vivir el amor con todos, el mejor camino para encontrar sentido a nuestra existencia. Quien le hace caso, ’quien permanece en la doctrina vive con el Padre y el Hijo’, como acabamos de recordar.



El día que se manifieste el Hijo del hombre

Nos hallamos ante un pasaje un tanto oscuro, donde Jesús habla a sus discípulos del ’día de la manifestación del Hijo del Hombre’. Pero ayudados de otros pasajes evangélicos, que también tocan este tema, podemos quedarnos con algunas verdades claras.



En tal día se producirá un juicio sobre la humanidad entera, hombres y mujeres. Sabemos lo que va a pasar ese día. Esclarecedora la frase en la que de Jesús vuelve a insistir en este pasaje: ’El que pretenda ganarse su vida, la perderá; y el que la pierda, la recobrará’. Por eso, los seguidores de Jesús no hemos de tener miedo a este día, porque hemos intentado en nuestro trayecto terreno hacer caso a Jesús y entregar nuestra vida amando a los demás y no reservándola para nosotros. Ya en esta tierra hemos experimentado el gozo de la entrega, el gozo del amor a los demás. En el día del juicio ese gozo se va a hacer más grande, va a inundar toda nuestra existencia y oiremos a Jesús decirnos: ’Venid benditos de mi Padre a tomar posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo’, porque entregasteis vuestra vida en la tierra, disteis de comer al hambriento, de beber al sediento…



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)