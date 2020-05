’ El espíritu de la verdad os guiará ’

La Palabra de Dios



Miércoles 20 de mayo 2020



Primera lectura

Hch 17, 15-16. 22–18, 1

En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes.



Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él, al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo:



’Atenienses: Por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: ‘Al Dios desconocido’. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo.



El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien; porque él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen.



De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra, determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes: ‘Somos de su mismo linaje’.



Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos’’.



Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: ’De esto te oiremos hablar en otra ocasión’. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el areopagita; una mujer, que se llamaba Dámaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 148, 1-2. 11-12ab. 12c-14a. 14bcd

R. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya.

Alaben al Señor en las alturas,

Alábenlo en el cielo;

que alaben al Señor todos sus ángeles,

celestiales ejércitos.

R. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya.

Reyes y pueblos todos de la tierra,

gobernantes y jueces de este mundo;

hombres, mujeres, jóvenes y ancianos,

alaben al Señor y denle culto.

R. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya.

El nombre del Señor alaben todos,

pues su nombre ex excelso,

su gloria sobrepasa cielo y tierra

y ha hecho fuerte a su pueblo.

R. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya.

Que alaben al Señor todos sus fieles,

los hijos de Israel,

el pueblo que ha gozado siempre

de familiaridad con él.

R. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Jn 14, 16

R. Aleluya, aleluya.

Yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador,

Que se quedará para siempre con ustedes, dice el Señor.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 16, 12-15

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Juan 16, 12-15

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir.

Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará.

Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará».



Reflexión del Evangelio de hoy



Al Dios desconocido

Pablo se encuentra en un escenario idolátrico. Tiene que hablar a un público politeísta. Muchos dioses comparten la vida de los habitantes de Atenas, a los que Pablo refiere como ’nimios en lo que toca a religión’; es decir, extremadamente religiosos. Pablo era considerado un charlatán, pero percibió en medio de las exageraciones religiosas algo alentador para su predicación: un altar al Dios desconocido.



Pablo apostó por ese Dios desconocido para profundizar en el mensaje de Dios del cielo y de la tierra, que da la vida y el aliento a todos, y que no habita en construcciones humanas, ni en fantasías humanas. Dios pasa por alto aquellos tiempos de ignorancia, y manda a los hombres de todas partes que se conviertan.



El mensaje de Jesucristo queda abierto a otros pueblos, ahora para los atenienses, pero la broma y la indiferencia fue la respuesta. Digamos que Pablo no tuvo éxito entre tantos dioses.



La sociedad actual ha dilatado imágenes de personajes famosos hasta convertirlos en héroes; lo hemos visto con el mundo del deporte, de la economía… ¿cuál ha sido su visibilidad en el tiempo de pandemia? La actual pandemia global ha fijado la mirada en los médicos como tales héroes, una mirada merecida, ciertamente. Sin embargo, me pregunto cuánto les durará tal alabanza, aquellos que incluso en el pasado tuvieron que pedir medidas extraordinarias de protección por el maltrato que recibían por la sociedad.



Lo cierto es que tendemos a erigir altares, y poner en pedestales fácilmente, incluso de manera exagerada, pero no nos religamos a nada. Ni siquiera el hecho de haber temido por nuestra vida. ¿Cómo se expresará el reinicio de nuestra sociedad?



El Dios desconocido, al que negamos con tanta facilidad, y de manera exagerada, Jesucristo muerto y resucitado, el Dios de la alegría y la ternura, sigue pasando por nuestra vida con su mensaje de paz y perdón, busca ser encontrado también por esta sociedad, que siente fragilidad y miedo. El Dios de Jesucristo es el que impulsa cada paso hacia un nuevo despertar, pero hoy es el gran desconocido, en medio de tantos dioses insignificantes, pero exageradamente idolatrados.



El espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena

El Evangelio de Juan, que la liturgia de hoy nos propone, comienza con las palabras de Jesús diciendo a sus discípulos: ’Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora’. Jesús tiene una pedagogía; sus discípulos han de comprender el sentido de su paso por nuestro tiempo, no quiere sobrecargar la capacidad del ser humano para comprender el plan de Dios, la instauración de su Reino, el lenguaje de las bienaventuranzas. Ahora toca el tiempo del sosiego, de permitir que cuaje sus enseñanzas, de profundizar cada palabra y cada acontecimiento.



No es un Dios que no haya dejado solos; su aliento de vida, su Espíritu de Verdad será nuestro guía hacia la comprensión del Misterio de Dios. Él nos comunicará lo que está por venir.



Sin embargo, tampoco es un Dios que no nos deje actuar en la historia, no es un Dios que nos vuelva dependientes de su decisión. No esperamos su decisión, esperamos saber interpretar cuál es su voluntad. Pero, ¿dónde está la voluntad de Dios una vez pasada la tragedia? ¿cómo comprenderla?



Una cosa es cierta, sólo quien es capaz de transcender el dolor, sanar su herida, es capaz de reconocer cómo Dios ha estado en su vida dando aliento, recreándola. Pero para eso hace falta ganar en libertad, demasiados prejuicios obnubilan nuestra capacidad de decisión.



Después de la tragedia, hay que volver a respirar a pleno pulmón; pero, no podemos volver a respirar como antes, algo ha cambiado, no seremos los mismos, la vida ha sido tocada. No podemos volver a acelerarnos en la vida. Quizás, tengamos la tentación de repetirnos que sólo se vive una vez, y que hay que aprovechar la vida. Sin embargo, la cuestión es medir cómo aprovecharla y como vivir a partir de ahora.



Es la oportunidad del ahora de Dios, del presente de Dios, de buscar encontrarte cara a cara con tu propia realidad divina, dejarte guiar por el Espíritu de verdad, una verdad que resuene de otra forma.



Me ha impresionado contemplar la soledad del Papa Francisco en esta Semana Santa. Pero lo que más me ha impresionado ha sido una cosa; a pesar de toda su soledad: rezaba, celebraba buscaba en su interior comunicar una esperanza, un aliento para la humanidad, expresaba su fe y su convicción. Estaba convencido de la comunión de la Iglesia, un papa solo, pero acompañado. Los medios de comunicación y redes sociales han sido su aliado. Ahora podemos comprender un modo nuevo de ser Iglesia, de vivir la comunión, de orar y de alentar a la humanidad.



Fray Alexis González de León O.P.

Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)