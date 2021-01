’ El Hijo del Hombre es señor del sábado ’

La Palabra de Dios



Martes 19 enero, 2021



Primera Lectura

Heb 6, 10-20

Hermanos: Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia, para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan lo prometido por Dios.



En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo, diciendo: Te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos, y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento.



Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros, porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, precediéndonos, constituido sumo sacerdote, como Melquisedec.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

110, 1. 2. 4-5. 9 y 10c

R. (5b) El Señor se recuerda siempre de su alianza.

Quiero alabar a Dios, de corazón,

en las reuniones de los justos.

Grandiosas son las obras del Señor,

y para todo fiel, dignos de estudio.

R. El Señor se recuerda siempre de su alianza.

Ha hecho inolvidables sus prodigios.

El Señor es piadoso y es clemente.

Acordándose siempre de su alianza,

Él la da de comer al que lo teme

R. El Señor se recuerda siempre de su alianza.

El redimió a su pueblo,

y estableció su alianza para siempre.

Dios es santo y terrible

y su gloria perdura eternamente.

R. El Señor se recuerda siempre de su alianza.



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Ef 1, 17-18

R. Aleluya, aleluya.

Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo

ilumine nuestras mentes,

para que podamos comprender cuál es la esperanza

que nos da su llamamiento.

R. Aleluya.



Evangelio

Mk 2:23-28

Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ’¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado?’



Él les respondió: ’¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios, en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados, que sólo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros’.



Luego añadió Jesús: ’El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del hombre también es dueño del sábado’.



Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



La esperanza es para nosotros ancla del alma

El autor de la Carta a los Hebreos, aunque parece dudar del compromiso de la comunidad, ’sabe’ que el Señor es fiel a su promesa de Salvación y que nunca ’olvida’ ni el trabajo ni el amor de tantos fieles que viven en esa espera ilusionada, algo así como el ’resto’ del Nuevo Israel.



Ciertamente todos conocemos, aunque quizá no siempre valoramos, a esas personas, mayoritariamente mujeres, que sostienen con su perseverancia el culto parroquial, la catequesis o Cáritas...También la fe en sus familias...Y también a tantos sacerdotes. Durante el adviento han sido vela encendida que un año más alumbra la Navidad.



Esa es la espera de todo el año, de todos los años de la Iglesia que peregrina, una Esperanza activa como ancla del alma, que se fía de la Promesa y trabaja por ser fiel al Señor que a todos nos ha bendecido una vez y para siempre. Con Jesús esa Palabra se ha hecho muy nuestra, carne de nuestra carne, trabajo de nuestro trabajo, ’Sumo Sacerdote perpetuo’.



El Hijo del Hombre es señor del sábado

Para las autoridades religiosas del judaísmo, el ’sábado’ era, ante todo, un precepto legal, una obligación que marcaba el descanso de la semana. Sin embargo, para la tradición veterotestamentaria, es fundamentalmente ’el día del Señor’, la memoria viva del Dios que salva interviniendo en la historia de su pueblo. Con Jesús, esta Salvación se hace presente. Con sus palabras y sus actos anuncia que ese Día ya ha llegado. Dios se hace hombre y, por tanto, no solo interviene en la historia humana, sino que es Historia Viva y Presente.



Este Evangelio o ’Buena Noticia’ es el santo y seña de la predicación de Jesús frente a las autoridades religiosas que siguen esperando pasivamente un Mesías a la medida de sus costumbres y rituales, a la medida de su religión. La frase de que ’el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado’ es paradigmática. Jesús viene a liberarnos de las esclavitudes que dificultan una fe viva en la que todo hombre pueda encontrarse con Dios.



Pero este Evangelio es, sobre todo, para nosotros, cristianos de hoy, para nuestras comunidades, para la Iglesia: ¿vivimos la alegría a que nos invita Jesús?, ¿son nuestras misas de los domingos más preceptos que encuentros vivos con el Señor? Recuerdo que un periodista le preguntó a un cardenal español si nuestras misas resultaban aburridas para los fieles y tuvo que reconocer honradamente que sí.



Y es que parece que todavía nuestro ’sabbat’ dominical nos ’obliga’ más que nos convoca, que nuestra actitud mientras participamos no es precisamente de atención y menos de alegría, sino de esa tibieza de la que nos habla San Juan en el Apocalipsis. Y no nos engañemos: esto no solo depende de los ministros ordenados... No podemos seguir dormidos cuando el Señor ya ha llegado y nos convoca.



’La Iglesia no irá adelante, el Evangelio no saldrá adelante con evangelizadores aburridos, amargados. No. Solo podrá avanzar con evangelizadores alegres, llenos de vida. La alegría al recibir la Palabra de Dios, la alegría de ser cristianos, la alegría de ir adelante, la capacidad de celebrar sin avergonzarse y no ser como esa mujer, Mical, cristianos formales, cristianos prisioneros de las formalidades.’



(Papa Francisco. Homilía misa en Santa Marta 28 enero 2020)



D. Carlos José Romero Mensaque, O.P.

Fraternidad ’Amigos de Dios’ de Bormujos (Sevilla)