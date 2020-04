’ El Padre ama al Hijo ’

Jueves 23 de abril 2020





La Palabra de Dios





Primera lectura

Hch 5, 27-33

En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió, diciéndoles: ’Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús; sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre’.



Pedro y los otros apóstoles replicaron: ’Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y Salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen’.



Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 33, 2 y 9. 17-18. 19-20

R. (7a) Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya.

Bendeciré al Señor a todas horas;

no cesará mi boca de alabarlo.

Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.

Dichoso el hombre que se refugia en él.

R. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya.

En contra del malvado está el Señor

para borrar de la tierra su recuerdo;

escucha, en cambio, al hombre justo

y lo libra de todas sus angustias.

R. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya.

El Señor no está lejos de sus fieles

y levanta a las almas abatidas.

Muchas tribulaciones pasa el justo,

pero de todas ellas Dios lo libra.

R. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Jn 20, 29

R. Aleluya, aleluya.

Tomás, tú crees porque me has visto.

Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 3, 31-36

’El que viene de lo alto está por encima de todos; pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu.



El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús





Reflexión del Evangelio de hoy



Nosotros somos testigos

Hoy el libro de los Hechos en un contexto de persecución, nos presenta un diálogo donde acontece una experiencia de libertad frente a una exigencia religiosa, ¿a quién obedecer?.

Las autoridades del templo, los que velan, entre otros aspectos´, por ’cuidar y proteger’ el culto, exigen y prohíben a los apóstoles ’terminantemente enseñar en nombre de ése’, quieren acallar el mensaje de la buena noticia: Jesús está vivo.



Sin embargo, los apóstoles han vivido una experiencia tan vital y profunda, ’lo que hemos visto y oído’, experiencia que les ha transformado en hombres libres, nuevos. Es más, esa libertad les lleva a escuchar y vivir lo que Dios quiere, desobedeciendo las normas impuestas, las prohibiciones para anunciar el kerigma.



Pedro y los apóstoles tienen la libertad de los que han experimentado la resurrección de Jesucristo. Con qué libertad, certeza y hondura hablan!!. Hoy podemos dejarnos mirar y penetrar por esta libertad tan profunda de los apóstoles para acoger y vivir lo que perciben como llamada de Dios.



El que cree en el Hijo

El discurso del evangelio de hoy sigue ahondando en lo esencial del encuentro de Jesús y Nicodemo. Nos muestra dos orígenes, 2 tipos de personas; al hablar de la tierra refiere a la persona que carece de vínculos con Dios, es el que ’habla de las cosas de la tierra’; y al hablar del cielo alude a Jesús mismo quien ’da testimonio de lo que ha visto y oído’. Jesús muestra el rostro del Padre, el ser y el hacer de Padre. Acoger, creer en la Palabra del Hijo significa aceptar a Dios mismo.



Para la comunidad joánica es importante clarificar que Jesús es el Hijo de Dios. Acoger el mensaje de Jesús, es acoger a Dios, aceptar su presencia sanadora y liberadora, como dice el salmo ’el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias’.



Es necesario optar entre aceptar que Dios está ausente en la vida o acoger la presencia salvadora de Jesús, ya presente en la vida cotidiana, en gestos y palabras que expresan perdón, alegría, estoy contigo, amor, escucha, creo en ti.



Esta opción es personal, la invitación en este evangelio se repite ’El que acepta su testimonio’, ’El que cree en el Hijo’. Los que acogen esta invitación son transmisores del rostro de Dios a través de sus vidas. ¿Tú que respondes a esta invitación?



Hna. Nélida Armas Tejera O.P.

Congregación Romana de Santo Domingo