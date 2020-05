’ El que me ama guardará mi Palabra ’

www.guerrerohabla.com



Lunes 11 de mayo 2020





La Palabra de Dios



Primera lectura

Hch 14, 5-18

En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la región.



Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo, y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta: ’Levántate y ponte derecho sobre tus pies’. De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia: ’¡Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos!’ Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque éste era el que hablaba.



El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas, y junto con la muchedumbre, quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud, gritando:



’Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia’. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir, a duras penas, que la multitud les ofreciera un sacrificio.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor





Salmo Responsorial

Salmo 113 B, 1-2. 3-4. 15-16

R. (1) Que todos te alaben sólo a ti, Señor. Aleluya.

No por nosotros, Señor, no por nosotros,

sino por ti mismo, manifiesta tu grandeza,

porque eres fiel y bondadoso.

Que no nos pregunten los paganos:

¿Dónde está el Dios de Israel?’

R. Que todos te alaben sólo a ti, Señor. Aleluya.

Nuestro Dios está en el cielo,

y él ha hecho todo lo que quiso.

En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata,

son dioses hechos por artesanos.

R. Que todos te alaben sólo a ti, Señor. Aleluya.

Que los llene de bendiciones el Señor,

que hizo el cielo y la tierra.

El Señor se ha reservado para sí el cielo

y a los hombres les ha entregado la tierra.

R. Que todos te alaben sólo a ti, Señor. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Jn 14, 26

R. Aleluya, aleluya.

El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas

y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 14, 21-26

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’El que acepta mis mandamientos y los cumple, ése me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él’.



Entonces le dijo Judas (no el Iscariote): ’Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no?’ Le respondió Jesús: ’El que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre, que me envió.



Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes; pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



’Pablo fijó en él la mirada, y viendo que tenía fe para ser curado..."

…sanó al paralítico. Pablo fue el canal a través del cual, la Curación descendió de Dios, llegó al enfermo y lo sanó.



La FE es impulso de confianza y abandono, es el elemento indispensable para que se obre el milagro.



Recordemos en Mt 8 la fe del Centurión: ’basta que lo digas de palabra’. Esta fe admiró a Jesús y produjo la curación del criado.



La fe se parece, como todo lo sobrenatural, a la línea del horizonte. Nunca alcanzaremos toda la fe posible, pero debemos avanzar día a día con esfuerzo, con oración y humildad, hasta llegar a la visión plena del cielo.



Esa fe, esa confianza y abandono a las inspiraciones y mociones del Espíritu Santo, ese impulso interior de entrega, constituyó la fuerza que San Pablo y San Bernabé recibieron para evangelizar, superando tantos peligros y dificultades.



Anunciar la Buena Noticia a los pobres. Ser sal y luz. ¿Cómo podremos hacerlo hoy, en medio de una sociedad globalizada que lucha en todo el mundo contra una pandemia?



’El que me ama guardará mi Palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él.’

El Amor que Jesús pide de cada bautizado, el Amor que quiere regalarnos, es ÉL mismo, es DIOS mismo.



Quizá esta realidad, por tan conocida, nos deje tibios, no nos impacte. Sólo un corazón humilde como el Corazón Inmaculado de María pudo acoger su Palabra, Jesús eternamente glorioso, y amarlo con todo su ser, con toda su mente, con toda su alma.



Ahora, bajo la acción transformadora del Espíritu del Padre, que nos lo enseñará todo, podemos con su gracia, abrirnos humildemente a la grandeza infinita…El cielo en mi tierra. La Trinidad morando en mí: ’Haremos morada’, morada, casa en la que se vive permanentemente.



Pero no es tan fácil. Sería vana ilusión pensar que renunciaremos fácilmente a ser dueños de nuestra morada. Claro está que con su Gracia, lo podemos todo, sí, claro que sí. Sólo que tendremos que esforzarnos por soportar sin protestas que OTRO disponga de nuestros muebles y los utilice para otros usos, o los coloque de otra manera, o los deseche o los regale. Y así con todas las cosas que guardamos en nuestro interior. Ya no muebles, claro, quizás hábitos, criterios, costumbres, principios por los que hemos regido nuestra conducta. Yo creo que es costoso, pero vale la pena. Pidamos humildad y un corazón puro y fortaleza para acallar protestas, y ¡adelante!



¡Ven Señor, Dios nuestro, toma posesión de nuestra pequeña posada y dispón de ella!



Sor María Nora Klew O.P.

Monasterio Santo Domingo - Zaragoza