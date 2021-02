’ El que pierda su vida por mi causa, la salvará ’

La Palabra de Dios



Jueves 18 febrero, 2021



Primera Lectura

Dt 30, 15-20

Esto dice el Señor: ’Mira: Hoy pongo delante de ti la vida y el bien o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que, pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella.



Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a él; pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob’’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 1, 1-2. 3. 4 y 6

R. (Sal 39, 5a) Dichoso el hombre que confiá en el Señor.

Dichoso el hombre que no se guía

por mundanos criterios,

que no anda en malos pasos

ni se burla del bueno,

que amala ley de Dios

y se goza en cumplir sus mandamientos.

R. Dichoso el hombre que confiá en el Señor.

Es como un árbol plantado junto al rio.

que da fruto a su tiempo

y nunca se marchita.

En todo tendrá éxito.

R. Dichoso el hombre que confiá en el Señor.

En cambio los malvados

serán como la paja barrida por el viento.

Porque el Señor protege el camino del justo

y al malo sus caminos acaban por perderlo.

R. Dichoso el hombre que confiá en el Señor.



Aclamación antes del Evangelio

Mt 4, 17

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Arrepiéntanse, dice el Señor,

porque ya está cerca el Reino de los cielos.

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.



Evangelio

Lc 9, 22-25

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día’.



Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: ’Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga.



Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá; pero el que la pierda por mi causa, ése la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye?’’

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Elige la vida y vivirás

El Señor recuerda a su pueblo la alianza que hizo con él y la promesa de llevarle a la tierra prometida. ’Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo’. Pero los componentes del pueblo seguían siendo libres, con dos opciones posibles. Libremente podían aceptar lo que Dios les pedía o libremente podían rechazar a su Dios. En el primer caso, ’vivirás y crecerás, el Señor, tu Dios te bendecirá’. En el segundo caso ’yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio’. Evidentemente, Dios pide a su pueblo que le elija a él y no le rechace: ’Os pongo delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición; elige al vida y vivirás tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a él’.



Los cristianos hemos de leer el Antiguo Testamento y sus hechos a la luz de Jesús y su evangelio. El ’hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal… elige la vida y vivirás’, lo podemos completar con lo que nos ha dicho Jesús. Y Jesús nos ha asegurado que él es ’el camino, la verdad y la vida’. No tenemos más que seguirle libremente, vivir como él vivió para disfrutar de la vida y la vida en abundancia que ha venido a regalarnos.



El que pierda su vida por mi causa, la salvará

Iniciando la cuaresma, los textos litúrgicos nos presentan a Jesús anunciando su trayectoria: ’El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumo sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día’. Y así fue en verdad. Jesús traía un mensaje para toda la humanidad, el mensaje del amor, de la entrega, el mensaje de ser hijos del mismo Dios. Pero este mensaje no fue aceptado por las autoridades religiosas de su tiempo. Le pidieron que se callase, pero Jesús no se calló. Siguió predicando su mensaje de amor hasta el final. Y fue ejecutado. Pero su final no fue la muerte en la cruz, sino que su Padre le resucitó al tercer día. Su vida de amor venció a la muerte.



Jesús nos pide: ’El que quiera seguirme que se niegue a sí mismo, cargue con la cruz de cada día y se venga conmigo’. Hay que aclarar que la cruz con la que nos pide que carguemos es su misma cruz, es decir, la cruz del amor, la cruz del ’amaos unos a otros como yo os he amado’. El que vive como Jesús, el que pierda y entregue su vida por su causa, la salvará, se encontrará con la resurrección a una vida de total felicidad.

Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)