’ El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo ’

La Palabra de Dios



Viernes 07 agosto, 2020



Primera lectura

Nah 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7

Ya viene por el monte

el mensajero de buenas noticias,

que anuncia la paz.

Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas,

porque el malvado no te volverá a invadir,

pues ha sido aniquilado.



El Señor restaurará la viña de Jacob,

que es el orgullo de Israel.

Los invasores la habían devastado,

habían destruido sus sarmientos.



En cambio, ¡ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria,

toda llena de mentiras y despojos,

que no has cesado de robar!

Escucha el chasquido de los látigos

y el estrépito de las ruedas,

los caballos que galopan,

los carros que saltan

y la caballería que avanza.

Mira el llamear de las espadas

y el centellear de las lanzas.

Contempla la multitud de heridos

y los montones de muertos,

la interminable cantidad de cadáveres

con los que uno se tropieza.



Arrojaré inmundicias sobre ti,

te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública.

Y todo el que te vea huirá de ti y dirá:

’Nínive está destruida’.

¿Quién tendrá compasión de ti?

¿Dónde podré encontrar alguien que te consuele?

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Deuteronomio 32, 35cd-36ab. 39abcd. 41

R. (39c) Yo doy la muerte y la vida.

El día de su perdición se acerca

y su suerte se apresura,

porque el Señor defenderá a su pueblo

y tendrá compasión de sus siervos. R.

R. Yo doy la muerte y la vida.

Miren que sólo yo soy Dios

y no hay otro fuera de mí;

yo doy la muerte y la vida,

yo hiero y yo curo. R.

R. Yo doy la muerte y la vida.

Cuando afile el relámpago de mi espada

y tome en mis manos la justicia,

yo me vengaré del enemigo

y le daré su merecido al adversario. R.

R. Yo doy la muerte y la vida.



Aclamación antes del Evangelio

Mt 5, 10

R. Aleluya, aleluya.

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,

porque de ellos es el Reino de los cielos, dice el Señor.

R. Aleluya.



Evangelio

Mt 16, 24-28

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla?



Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras.



Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán, sin haber visto primero llegar al Hijo del hombre como rey’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Desolada está Nínive

No hay que olvidarse que este pasaje del profeta Nahum pertenece al Antiguo Testamento. En él se relata con gran alegría la caída de Nínive, la capital del gran imperio asirio. ’El Señor restaura la gloria de Jacob, y la gloria de Israel’, que desde el año 721 hasta el 612 sufrió la cautividad.



Lo expresa con unos acentos de venganza y de odio que a los que vivimos en el Nuevo Testamento y hemos oído las enseñanza de Jesús, nos chocan: ’Ay de la ciudad sangrienta, toda ella mentirosa… cadáveres sin fin, se tropieza con cadáveres… arrojaré basura sobre ti, haré de ti un espectáculo vergonzoso’.



Los teólogos estudiosos del Antiguo Testamento y de este pasaje nos dicen: ’Nahum en su desahogo nacionalista está manifestando la fe en Dios como Señor de la historia y de los pueblos… se canta la soberanía de Yahvé convertida en venganza de los pueblo totalitarios a favor de los débiles y oprimidos, de su pueblo’.



El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo

Seguro que a muchos que oyeron a Jesús por primera vez las palabras del evangelio de hoy: ’El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga’, les parecieron duras y que era mejor no seguirle, si lo único que nos propone son cruces, renuncias, sufrimientos… Pero no es así, y claro que merece la pena seguir a Jesús. Para un cristiano todo empieza cuando se encuentra con Jesús y le descubre como un verdadero tesoro. Un tesoro que es capaz de llenar el corazón humano con lo que más anhela: amor, luz, sentido, esperanza, emoción… Las renuncias y las cruces para un cristiano vienen por rechazar todo lo que no nos deje seguir a Jesús y continuar gozando de la vida y vida en abundancia que él nos regala. Se sale ganando siguiendo a Jesús. ’Negarse a sí mismo’ es lo contrario de ’negar a Cristo’. Quien niega a Cristo no entrega la vida, quien sigue a Cristo entrega la vida y llena su corazón de amor y de profunda alegría.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)