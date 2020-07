’ El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre ’

La Palabra de Dios





Martes 28 de julio 2020



Primera lectura

Jer 14, 17-22

Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche,

porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre,

por una herida gravísima.

Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada;

si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre.

Hasta los profetas y los sacerdotes

andan errantes por el país y no saben qué hacer.



¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá?

¿O te has cansado ya de Sión?

¿Por qué nos has herido tan gravemente,

que ya no tenemos remedio?

Esperábamos tranquilidad y sólo hay perturbación;

esperábamos la curación y sólo encontramos miedo.



Reconocemos, Señor, nuestras maldades

y las culpas de nuestros padres;

hemos pecado contra ti.

Por ser tú quien eres, no nos rechaces;

no deshonres el trono de tu gloria.

Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros

y no la quebrantes.

¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover?

¿Acaso los cielos, por sí solos, pueden darnos la lluvia?

Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas,

por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 78, 8. 9. 11 y 13

R. (9bc) Socórrenos, Seño, y te alabaremos.

No recuerdes, Señor, contra nosotros,

las culpas de nuestros padres.

Que tu amor venga pronto a socorrernos,

porque estamos totalmente abatidos. R.

R. Socórrenos, Seño, y te alabaremos.

Para que sepan quién eres,

socórrenos, Dios y salvador nuestro.

Por el honor de tu nombre,

sálvanos y perdona nuestros pecados. R.

R. Socórrenos, Seño, y te alabaremos.

Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo;

con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte.

Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño,

te daremos gracias siempre

y de generación en generación te alabaremos. R.

R. Socórrenos, Seño, y te alabaremos.





Aclamación antes del Evangelio

R. Aleluya, aleluya.

La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo;

todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre.

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 13, 36-43

En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: ’Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo’.



Jesús les contestó: ’El sembrador de la buena semilla es el Hijo del hombre; el campo es el mundo; la buena semilla son los ciudadanos del Reino; la cizaña son los partidarios del demonio; el enemigo que la siembra es el demonio; el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles.



Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo: el Hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su Reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús





Reflexión del Evangelio de hoy



Dios ha de estar siempre presente en nuestro vivir, ’en las duras y en las maduras’

El bello y conocido texto de Isaías nos sitúa ante unos momentos de nuestro vivir por los que hemos pasado. Los momentos en que parece que todo se tuerce, sucede lo no deseado y los deseos más hondos no se logran. Tiempos en que parece que sólo nos queda Dios. Los hemos vivido por ejemplo con los momentos más agudos del COVID-19.



Pensamos: Dios nos ha dejado de su mano. ¿Qué hacer? La tentación es acudir al fácil remedio de los ídolos, fiarnos de otros dioses o aceptar ser aplastados por la situación. Convertirnos en simples víctimas. Sin esperanza. Buscar el remedio en satisfacciones inmediatas que adormecen, engañosas, o considerarnos ante los demás los más desgraciados, para que aumente así nuestro protagonismo atrayendo la mirada de los otros.



El texto deriva hacia la confianza en quien de verdad puede ayudarnos, al ’Señor Dios nuestro’. Vernos necesitados de Dios, es acto de fe esencial. Que no ha de tener lugar solo cuando nos faltan otros apoyos, sino también cuando la vida discurre bien. Es el momento de darle gracias. Solo si somos agradecidos a Dios por lo positivo en nuestra vida, tenemos ’derecho’ a pedirle su ayuda cuando la vida se tuerce. Es necesario dar siempre esa dimensión teologal a la vida.



Somos trigo y cizaña

Jesús hace su homilía de la parábola en la que se describe cómo a pesar de sembrar buena semilla, aparece la cizaña, las malas yerbas en el sembrado. Y, frente a la solución inmediata de quitar las malas hierbas, el amo de la tierra dice ’dejadlas crecer juntas’. Hay que esperar a la siega. Jesús quiere que no seamos nosotros los que arranquemos lo que estimamos malas hierbas. Podríamos arrancar con ellas lo que brota de buena semilla, el trigo. Es tarea que hay que dejar a Dios o a los ángeles, sus enviados. Pertenece a la enseñanza de Jesús: ’no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados’.



Convivir trigo y cizaña pertenece a nuestra condición humana. Y no pensemos solo ni tanto en su dimensión social, sino en nuestro propio ser. En él está sembrada buena semilla y germina y crece, pero no está sola. También en cada uno de nosotros aparece la cizaña. Somos suma de trigo y cizaña en dialéctica convivencia. De pulsiones positivas y de pulsiones negativas. O sea, con tendencias al mal y al bien. Vivir con dignidad es ver cómo lo bueno se impone sobre lo malo, pero sin pretender que lo malo que se genera y crece en nosotros vaya a desaparecer. Hemos de saber dar buen fruto, en lucha con la cizaña que se quiere imponer y que nos acompañará hasta el final del vivir.



Esa es la realidad de nuestra condición humana; no aceptarlo es autoengaño. Conocerse bien es la primera tarea que tiene el ser humano. Y no la más fácil. Pero san Agustín ponía en boca de Dios: ’trata de conocerte a ti mismo y me conocerás a mí’. El autoconocimiento puede ser decepcionante. Ha de serlo para ser conscientes de que no nos bastamos, hemos de contar con Dios para ser lo que tenemos que ser. Como concluíamos de la reflexión del texto de Isaías, hemos de dar dimensión teologal a nuestra vida. O sea, hacer presente a Dios en ella.



Fray Juan José de León Lastra

Convento de Santo Domingo (Oviedo)