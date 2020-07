La Palabra de Dios





Primera lectura

Jer 18, 1-6

Esto es lo que el Señor me dijo: ’Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras’.



Fui, pues, a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volvía a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía.



Entonces el Señor me dijo: ’¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 145, 2abc. 2d-4. 5-6

R. (5a) Dichoso el que espera en el Señor.

Alaba, alma mía, al Señor:

alabaré al Señor toda mi vida;

tocaré y cantaré para mi Dios,

mientras yo exista. R.

No pongas tu confianza en los que mandan

Ni en el mortal, que no puede salvarte;

pues cuando mueren, se convierten en polvo

y ese mismo día se acaban sus proyectos. R.

Dichoso aquel que es auxiliado

por el Dios de Jacob

y pone su esperanza

en el Señor, su Dios,

que hizo el cielo y la tierra,

el mar y cuanto el mar encierra. R.

Aclamación antes del Evangelio

Cfr Hechos 16, 14

R. Aleluya, aleluya.

Abre, Señor, nuestros corazones

para que comprendamos las palabras de tu Hijo.

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 13, 47-53

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: ’El Reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados; ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos: vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación.



¿Han entendido todo esto?’’ Ellos le contestaron: ’Sí’. Entonces él les dijo: ’Por eso, todo escriba instruido en las cosas del Reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas’.



Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



El barro en las manos del alfarero

La parábola que nos presenta el libro de Jer, es un texto corto, precioso, simbólico y que nos invita a contemplar un hecho – un sermón señala algún biblista. En realidad es un sermón muy simple, fácil de identificar el profundo significado que Dios quiere que Jeremías y hoy nosotros nos apliquemos. El mensaje que nos ofrece no es hablado ni escrito sino ’visto’. Dios pide a Jeremías que mire, que observe lo que está ante sus ojos. Es un taller donde el alfarero se nos muestra trabajando el barro. Al final de la parábola Dios le hace una pregunta y su propia respuesta.



Podemos señalar al menos tres detalles que se dan en el taller: el poder del alfarero, personalidad del barro, el torno utilizado.



El poder del alfarero: es un hombre inteligente, paciente y cualificado. Sabe exactamente lo que está haciendo, conoce perfectamente el material que tiene en sus manos, tiene absoluto poder sobre él, porque puede destruir la vasija que no le resulta bien y volver a trabajar y pulir ese barro haciendo una nueva vasija, según el plan que él tiene en mente, que resulta ser una obra de arte. Única.



El alfarero se nos muestra como una imagen de Dios trabajando diligente. ¿Descubrimos, descubro imágenes de Dios trabajando en nuestra historia? o trabajando conmigo? ¿Veo resistencias o más bien la ductilidad del barro que permite que Dios siga haciendo su obra, aquella que ha pensado para cada uno de nosotros?



Personalidad del barro: ¿podemos decir que tiene alguna? Sabemos que el barro no tiene forma ni vida, es inerte, Es un material que refleja desorden, él solo, no es nada. Si estando en el taller apartamos por un momento la mirada del torno y la fijamos en el estante que está frente al alfarero, allí hay obras de arte. Esos hermosos objetos pasaron por las manos del alfarero como simple barro que se rindió al hacer y transformación del artesano.



Nuestro gran alfarero Dios sigue trabajando, acompañando nuestro vivir de cada día como rezamos en el Sal 103 ’Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo…’ A veces nosotros olvidamos esta realidad, pero Dios la recuerda siempre. Él puede actuar como quiera y cuando quiera, respetando nuestra libertad. Él es el Justo y Misericordioso. Podemos abandonarnos en sus manos.



Función del torno: él facilita el trabajo del alfarero, instrumento sobre el cual el barro se deja hacer, y puede representar para nosotros las circunstancias de nuestro diario vivir. Pensemos en las vueltas y vueltas que da el torno, el alfarero no está jugando con él, está haciendo lo que ya tiene en mente.



Hacerse discípulo del Reino de los Cielos

Estamos ante la última parábola que Mt nos presenta para explicar a qué se asemeja el Reino de los Dios. Esta historia de la red echada en la mar, resulta muy conocida por la gente de Galilea que vive alrededor del lago. Escuchar a Jesús sería como verse haciendo la faena que saben bien hacer. Los pescadores salen al mar con esta única finalidad: echar la red, recoger muchos peces y llevarla llena hasta la orilla de la playa. Ahí escoger y separar los peces buenos de los malos, unos para llevarlos a casa otros tirarlos porque no sirven. No hay mayor satisfacción para un pescador al finalizar el día que ver recompensado su duro trabajo.



Jesús les invita y hoy lo hace también a nosotros a aplicarnos el sentido de esta parábola, la explicación es clara a pesar de su dureza para que nos tomemos el tiempo de reflexionar y lleguemos a entender el mensaje que nos presenta: ’así sucederá al fin del mundo, los ángeles separarán a los malos de entre los justos y los echaran en el horno de fuego…’ Son imágenes súper fuertes que describen a aquellos que se separan de Dios o que no quieren saber ni deber nada a Dios. No es Dios el que excluya, desea que nadie se condene. Uno mismo es el que se auto-excluye y se niega a tener Vida y vida en abundancia que es lo que nos entrega Jesús.



Creo que hasta a Jesús le parecen fuertes, dolorosas y se adelanta a pregúntales y a preguntarnos’ ¿Habéis entendido todo esto?’, el sí de sus oyentes le animó a entregarles la explicación de la conclusión final. Lo hace con una corta comparación: ’El que se hace discípulo del Reino de los Cielos, -esto es lo esencial-es semejante al dueño de una casa que saca cosas nuevas y cosas viejas’



¿Qué puede significar? ¿Qué hace o como se comporta el padre de familia?: Educar en verdad a sus hijos, transmitirles los tesoros, sabiduría y costumbres familiares, sostener sus sueños, ayudarles a aprender y perdonar…. Todo esto es lo que desea Jesús para el que se hace discípulo del Reino de los Cielos. Verdaderamente que se convierta en maestro para sus hermanos y hermanas. El mejor modelo: Jesús y su mensaje.



Para los que están de vacaciones: buen descanso y para todos ’que Dios sostenga nuestro caminar’

Hna. Virgilia León Garrido O.P.

Congregación Romana de Santo Domingo