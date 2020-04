’ El Verdadero es el que me envía ’

Viernes 27 de marzo 2020





La Palabra de Dios



Primera lectura

Sab 2, 1. 12-22



Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente:

’Tendamos una trampa al justo,

porque nos molesta y se opone a lo que hacemos;

nos echa en cara nuestras violaciones a la ley,

nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados.

Presume de que conoce a Dios

y se proclama a sí mismo hijo del Señor.

Ha llegado a convertirse en un vivo reproche

de nuestro modo de pensar

y su sola presencia es insufrible,

porque lleva una vida distinta de los demás

y su conducta es extraña.

Nos considera como monedas falsas

y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias.

Tiene por dichosa la suerte final de los justos

y se gloría de tener por padre a Dios.

Veamos si es cierto lo que dice,

vamos a ver qué le pasa en su muerte.

Si el justo es hijo de Dios,

él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos.

Sometámoslo a la humillación y a la tortura

para conocer su temple y su valor.

Condenémoslo a muerte ignominiosa,

porque dice que hay quien mire por él’.

Así discurren los malvados, pero se engañan;

su malicia los ciega.

No conocen los ocultos designios de Dios,

no esperan el premio de la virtud,

ni creen en la recompensa de una vida intachable.



Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 33, 17-18. 19-10. 21 y 23

R. (19a) El Señor no está lejos de sus fieles.

En contra del malvado está el Señor,

para borrar de la tierra su memoria.

Escucha, en cambio, al hombre justo,

y lo libra de todas sus congojas.

R. El Señor no está lejos de sus fieles.

El Señor no está lejos de sus fieles

y levanta a las almas abatidas.

Muchas tribulaciones pasa el justo,

pero de todas ellas Dios lo libra.

R. El Señor no está lejos de sus fieles.

Por los huesos del justo vela Dios,

sin dejar que ninguno se le quiebre.

Salva el Señor la vida de sus siervos;

no morirán quienes en él esperan.

R. El Señor no está lejos de sus fieles.



Aclamación antes del Evangelio

Mt 4, 4

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

No sólo de pan vive el hombre,

sino también de toda palabra

que sale de la boca de Dios.

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.



Evangelio

Jn 7, 1-2. 10. 25-30

En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los Campamentos.

Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos, que eran de Jerusalén, se decían: ’¿No es éste al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene éste; en cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene’.

Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ’Conque me conocen a mí y saben de dónde vengo... Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz; y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado’. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús





Reflexión del Evangelio de hoy



’Veamos el desenlace de su vida’

Este pasaje del Libro de la Sabiduría nos expone los sentimientos y actitudes de ’los impíos’ ante la vida y ante los justos. Se comprende que la vida de los justos les resulte incómoda, no solo porque es muy distinta de la suya, sino porque se sienten interpelados por ella: ’nos echan en cara nuestros pecados, nos reprenden nuestra educación errada’.



Punto clave en esa vida diferente es que los justos ’se glorían de tener por Padre a Dios’, y cuentan con Él en todos los momentos de la vida terrena.



Los impíos se marcan un reto. Van a someter al justo a una prueba definitiva: ’le condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay alguien que se ocupe de él’. Si Dios está con él lo salvará y probará la bondad de su vida. ’Si es justo, hijo de Dios, lo auxiliará, y lo librará del poder de sus enemigos’.



Nos es fácil ver en estas palabras la muerte de Cristo y su resurrección en este pasaje del Libro de la Sabiduría, que fue escrito hacia la mitad del siglo I antes de Cristo. Nosotros, los seguidores de Cristo, los que queremos ser justos según la justicia del evangelio, sabemos que nos espera la misma suerte que a nuestro Maestro y Señor.



’Yo no vengo por mi cuenta, sino que el Verdadero es el que me envía’

Nos es fácil aplicar lo dicho en la primera lectura del Libro de la Sabiduría a Cristo Jesús. Los judíos, principalmente sus autoridades, han declarado la guerra abierta a Jesús. ’Tratan de matarlo’. Su evangelio, en varios puntos, es muy diferente a lo expuesto por las autoridades religiosas del pueblo judío y les ha puesto en evidencia más de una vez.



Piensan que Jesús quiere destruir la religión judía de siempre, la que ellos tenían como venida de Dios a través de los patriarcas y profetas. De todas las maneras, parte del pueblo sospecha que Jesús, basándose en sus palabras y acciones, puede ser el deseado y esperado Mesías.



Conocemos el desenlace de Jesús. Los jefes religiosos de entonces consiguen matarle, clavándole en lo alto de la cruz de los malditos. Pero Dios Padre estaba con él y lo resucitó al tercer día, probando la bondad de Jesús y de su mensaje.



La lección de la vida, muerte y resurrección de Jesús nos la tenemos que aprender. El que obra bien acaba bien; el que obra mal acaba mal. El que sigue a Jesús y vive como Jesús acaba como Jesús, recibiendo el premio de la resurrección a una vida de total felicidad y para toda la eternidad.

Fray Manuel Santos Sánchez

Convento de Santo Domingo (Oviedo)