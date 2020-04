’ El viento sopla donde quiere ’

Lunes 20 de abril 2020





La Palabra de Dios



Primera lectura

Hch 4, 23-31

En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios, diciendo:



’Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene; por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro padre, dijiste: ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías.



Esto fue lo que sucedió, cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera.



Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo, Jesús’’.



Al terminar la oración tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía.

Palabra de Dios

Te alabamos Señor



Salmo Responsorial

Salmo 2, 1-3. 4-6. 7-9

R. (cf 12d) Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya.

¿Por qué se amotinan las naciones,

y los pueblos haces planes torpes?

Se sublevan los reyes de la tierra

y los príncipes se alían contra el Señor

y contra su Mesías, diciendo:

’Rompamos sus cadenas, sacudamos sus ataduras’.

R. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya.

El que vive en el cielo sonríe;

desde lo alto, el Señor se ríe de ellos.

Después les hable con ira

y los espanta con su cólera:

’Yo mismo lo he constituido como rey

en Sión, mi monte santo’.

R. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya.

Anunciaré el decreto del Señor.

He aquí lo que me dijo:

’Hijo mío eres tu, yo te he engendrado hoy.

Te daré en herencia las naciones,

y como propiedad toda la tierra.

Podrás gobernarlas con cetro de hierro,

y despedazarlas como jarros’.

R. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya.





Aclamación antes del Evangelio

Col 3, 1

R. Aleluya, aleluya.

Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo,

donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios.

R. Aleluya.





Evangelio

Jn 3, 1-8

Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: ’Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro; porque nadie puede hacer los signos que tú haces, si Dios no está con él’.



Jesús le contestó: ’Yo te aseguro que quien no renace de lo alto, no puede ver el Reino de Dios’. Nicodemo le preguntó: ’¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede, por segunda vez, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer?’



Le respondió Jesús: ’Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la carne, es carne; lo que nace del Espíritu, es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ‘Tienen que renacer de lo alto’. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Los Hechos de los Apóstoles nos van narrando durante toda la Pascua la vida de los discípulos y seguidores de Jesús, en esos primeros tiempos de una iglesia viva, sin miedo de nada ni nadie y confiada sólo en Jesús.



Pedro y Juan volvieron a la comunidad después de estar en la cárcel y les contaron que les habían prohibido hablar en nombre de ’ÉSE’ y todos a una comienzan a orar, se dirigen al único que pueda salvarlos de aquella situación y darles fuerza para afrontar todo el sufrimiento que les amenaza y superar toda adversidad.



En su oración ardiente y confiada rezan con el salmo segundo, igual que lo hiciera el rey David, ’¿por qué se amotinan las naciones y se alían los reyes de la tierra?’. Como antaño también ahora se han aliado los reyes y los jefes, es decir Herodes y Poncio Pilatos, contra tu siervo Jesús tu Ungido, y no sólo con Él, ahora también contra los que creemos en Él y queremos seguirle y anunciar su palabra.



Dios no se deja vencer en generosidad y su Espíritu irrumpe con toda su fuerza y vehemencia para llenarlos de valentía y ardor y así poder propagar el nombre de Jesús, su mensaje, sin miedo, con la libertad de los hijos de Dios. Y dice el texto ’tembló el lugar donde estaban reunidos’.



Ahora también necesitamos de ese Espíritu que haga temblar los cimientos de las almas. En este tiempo de pascua parece que se siente más vivo y con más fuerza y hay que tener valentía en no callar y presentar a Jesús en una sociedad donde el no creer está de moda, pero se buscan otros medios para interiorizar y buscar la felicidad que el hombre lleva impresa en su ser y no se encuentra porque sólo Dios puede darla.



El Espíritu Santo

El evangelio de hoy nos presenta a un personaje que siente la inquietud por el Maestro, las cosas que oye de Él, los milagros y predicación, por eso le admira y cree que Él es de verdad el Mesías, ’Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él".



Nicodemo fue a ver a Jesús de noche, por miedo, por respeto humano a todos los judíos. Tenía hambre de vivir en esa verdad que buscaba y anhelaba, pero le faltaba el nacer de nuevo no en la carne sino en el Espíritu Santo.



’Te lo aseguro’, esta afirmación la repite Jesús por dos veces: Primero dice ’el que no nazca de nuevo’, después ’el que no nazca del agua y del Espíritu’. La pregunta desconcertante de Nicodemo es ’¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo?’. No se trata, le dice Jesús, de nacer en la carne sino en el espíritu.



Aquí comienza la conversión profunda del corazón y se empieza a vivir la vida nueva que Jesús proclama, a vivir en el Espíritu Santo, a nacer del agua purificadora del bautismo que nos hace hijos de Dios y deja su huella en el alma para que podamos ir creciendo en la fe y el amor.



’El viento sopla donde quiere y oyes su ruido’, igual que el soplo del Espíritu Santo en nuestras almas nos va dirigiendo casi sin darnos cuenta, pero modela nuestro ser y nos va transformando en esa imagen viva de Dios.



¡Ojalá ese Espíritu fuera en nuestra sociedad y en todos los rincones el que moviera los corazones de todos para poder vivir en justicia y paz, en igualdad de hermanos, borrando todo egoísmo y deseo de poder y mirando el bien del otro!



Hoy celebra la Orden de Predicadores a Santa Inés de Montepulciano, una mujer que desde su juventud se entregó al Señor. Fundadora de dos conventos y alma contemplativa.



"Llena de carismas del Espíritu Santo, convertida en lámpara refulgente de caridad y oración, sostuvo con la fuerza de su virtud el espíritu de sus conciudadanos. Santa Catalina de Siena la llama madre gloriosa".



Sor Mª Jesús Izquierdo O.P.

Monasterio Santo Domingo de Guzmán (Sant Cugat del Vallès)