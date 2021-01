¡… en sus marcas, listos...!

Con muy poca… o nada de vergüenza, van 500 políticos por ’huesos’ para diputados federales; algunos quieren repetir. Y, ahora, pretende (des)gobernar Campeche Layda Sansores. ¡Tiembla Romo Guerra! ¡Aguas, Quintero…! Ambulantes ¿usados como estrategia electorera por morenistas?

Con muy poca o nada de vergüenza; ahora, resulta que, los Diputados federales se aprobaron ir por la reelección sin pedir licencia y con apoyos de la misma Cámara que los mantiene. Sí, sin-vergüenza(s), el pleno de la Cámara de Diputados (Morena y sus satélites, principalmente), aprobó los lineamientos con los que los actuales ’levanta mano’ puedan buscar otro ’hueso’ o el mismo… sin dejar el que tienen en posesión, o sea, la elección consecutiva sin pedir licencia, y en consecuencia, seguir recibiendo los dineros del pueblo que les regala la Cámara.



El acuerdo de la Junta de Coordinación Política (que estaba todavía en manos de Mario Delgado y que dejo el control a otro morenista, Moisés Ignacio Mier Velazco) y de la Mesa Directiva (al frente la priista Dulce María Sauri Riancho) de la Cámara de Diputados, recibió 454 votos a favor de todos los grupos parlamentarios; 4 en contra y 5 abstenciones y se ordenó la comunicación respectiva de esta aprobación.



Al igual que el Mesías, se pasaron por el arco del triunfo las indicaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) –que ya más bien parece un elefante blanco-, de aprobar, antes que decidieran buscar la reelección, pedir licencia a su cargo 60 días antes del día de la elección. Pero, billete llama billete (el INE se desentendió) y, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó los lineamientos con los que los actuales diputados federales pueden buscar la elección consecutiva sin pedir licencia, y seguir recibiendo los dineros del pueblo. Así de fácil y… de ruin.



Layda y su poder



En definitiva, la señora Layda Sansores San Román, ex alcaldesa en Álvaro Obregón, no tiene la mínima vergüenza y ahora quiere seguir viviendo del presupuesto, de los impuestos de los ciudadanos, al querer gobernar la entidad campechana sin ningún merecimiento y solo por ser ’amiga’ e ’incondicional’ del presidente.



Antes de solicitar licencia para separase del cargo y contender por su estado natal, no pudo o no quiso informar el estado de cada uno de los acuerdos aprobados en el Concejo de la Alcaldía. Y, en el Congreso capitalino (que gobierna su partido), como siempre ha sucedido en esta primera legislatura, fue solapada y protegida para que no rindiera cuentas ante sus gobernados capitalinos antes de irse a (des) gobernar a los campechanos.



Layda, prefirió la politiquería que cumplir con sus obligaciones. Por lo pronto, al parecer, dejo en el aire, en particular, 12 puntos, referentes ha: el inicio del procedimiento para recuperar las 2.5 hectáreas del predio conocido como Cenid Microbiología. La regularización y administración del centro comunitario conocido como El Kioskito. Transparentar el proceso para los espectáculos artísticos en el Teatro ’López Tarso’ y el Centro Cultural San Ángel. También, la solicitud para difundir información del Concejo en la revista de la Alcaldía; y la generación de una propuesta de reactivación económica en la demarcación.



Y, todavía hay más.



Sobre el programa integral de infraestructura para personas con discapacidad; el programa integral para que la alcaldía sea cien por ciento verde; el gasto de los 19 millones de pesos etiquetados para el fortalecimiento de las alcaldías y concejos; la remodelación general y el área para mascotas del Jardín del Arte; la red hidráulica en San Diego Pueblo San Bartolo; la limpieza y mantenimiento de las barrancas de la alcaldía, incluyendo Río Becerra; y la recuperación de la Alameda Poniente en Santa Fe.



Al parecer, todo esto, de seguro -¿hasta el momento?-, no se ha cumplido. No hay información confiable al respecto, porque ya se sabe cómo trabajan las áreas de comunicación social de las Alcaldías y de este gobierno de la 4T, con enredos y mentiras.



Y, como siempre sucede en el Congreso local –amañado por morenistas-, en votación nominal del pleno, la proposición de que rindiera cuentas la señora no fue considerada de urgente y obvia resolución -con una votación de 22 votos a favor, 28 en contra y una abstención-. De verdad, ¿merecemos este gobierno y a sus legisladores compinches? Conste, es una pregunta.



Surgirán candidatos honestos y de probada calidad moral



En cambio, existe la seguridad que sí hay gente de bien, personas de honorable conducta social y política; gente del campo y de la ciudad, con convicción de servir a sus conciudadanos y, con verdaderas ganas de gobernar con honestidad, profesionalismo y con calidad moral y humana. Cambiar a Campeche, sin ninguna venda en los ojos. O sea, no gobernar a ciegas como lo exige el presidente de la 4T y que seguro lo haría Layda.



No es difícil que surjan estos campechanos de gran valor, de campo, de ciudad, intachables en su carrera política y social. Solo falta esperar, pronto se sabrá, quiénes serán los (verdaderos) adversarios de la señora Sansores y, seguramente, del gobierno de López Obrador que, seguro está muy atento. Al tiempo.



¡Tiembla Víctor Hugo Romo Guerra!



Pues resulta que un panista histórico militante en la alcaldía Benito Juárez, Mauricio Tabe Echartea -líder del PAN en el Congreso capitalino-, alentado por Jorge Romero, el vice-coordinador de la bancada azul en la Cámara de Diputados, buscará la candidatura de su partido para competir contra Víctor Hugo Romo Guerra por la Alcaldía de Miguel Hidalgo.



Pero, Tabe, primero tendrá que superar las grillas internas, pues en Miguel Hidalgo, al parecer, el diputado Federico Döring -del distrito 13-, no querrá dejarse así tan fácil. Mientras tanto, Tabe realizó su registro como aspirante a precandidato a la alcaldía, ante el PAN de la Ciudad de México. Obviamente, con la ausencia de Döring.

Tabe cree que junto con otras fuerzas políticas que se le unirán, enfrentarán el ’sistema corrupto’ de Romo para cambiar el rostro a esta demarcación; sin embargo, la batalla no será fácil para el cambio que quiere. Prometió que esta Alcaldía ya no servirá a los ’cuates’, sino que implementará programas que sirvan para resolver los problemas de la población ’y no para andar arreando votos’ y que el Presupuesto sirva y no sea para hacer ’cochinitos’ o ’dispendios propagandísticos’.

Según Tabe, ha destinado Romo recursos millonarios en campaña de publicidad y promoción personalizada, y que MORENA en el Congreso local volvió a encubrirlo para evitar que se investigue el origen de ese dinero. Es más, donde puede, Tabe arremete contra Romo: ’Voy a sacar a Víctor Romo y su gobierno corrupto de la Alcaldía Miguel Hidalgo’. Pues… ¡suerte!

Pero, en contra parte, integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria (Copacos) de la alcaldía Miguel Hidalgo, denunciaron ante la Fiscalía Especial de Servidores Públicos, al coordinador del PAN en el Congreso local, Mauricio Tabe Echartea ’por difundir propaganda personalizada y sin su autorización’ en volantes que distribuyó el propio en diversas colonias de esa demarcación. ¡Órale! Así está la grilla… por el ’hueso’.

¡Aguas, Quintero…!

Según comentarios de algunos políticos y vecinos en Iztacalco, al parecer, la ex delegada y ex diputada local (asambleísta) del ex Partido de la Revolución Democrática (PRD), se alista para participar en la contienda del 2021 para la Alcaldía. Será o no será cierto, pero la realidad es que sí se necesita ¿otro cambio? en esta demarcación, tan vapuleada por promesas incumplidas y por la pandemia. Hasta, a los habitantes de esta Alcaldía les pusieron el mote de ’Los Olvidados’.

Pues ni el alcalde ni los dizque ’representantes populares’, dícese de Mario Delgado y sus diputados (federal) Óscar Gutiérrez, a quien deja en su lugar para irse a la grilla a Morena, como Patiño y, Lourdes Paz (local), que ni las narices han asomado en las colonias iztacalquenses. Eso, sí, han iniciado una campaña de volanteo domiciliario, con grupos de jóvenes que, si pueden, entregan la propaganda electoral en mano de vecinos o de plano la echan por debajo de las puertas o los dejan en los parabrisas de los automóviles. No dan la cara.

Como lo comenté en otra de mis columnas: ¡Pobres zacatecanos tan lejos de…… y muy cerca de los Monreal…! ¡Hoy, digo: ’Pobres iztacalquenses, tan lejos de Quintero y muy cerca de Mateos! A la brevedad.

Ambulantes ¿como carne de cañón electorera?



Al parecer, son cerca de Un millón y medio de ambulantes en la Ciudad de México que son vistos como sufragios corporativos en 2021, por Morena. Pues, no hace mucho la Regente Claudia Shembaum, anunció la entrega de recursos a fondo perdido (no se recuperan) a este sector del comercio informal. Son 200 millones de pesos.

Totalmente insuficientes solo para el gran apetito del ambulantaje. O sea, el gobierno local privilegia nuevamente la entrega de recursos sin mayor beneficio social y por única ocasión. Con otras palabras, el Apoyo Emergente para Trabajadores en la Preparación de Alimentos y Bebidas va dirigido al sector informal de la economía y su base electoral. Van por los votos para Morena.

En tanto, el Sector empresarial de la ciudad, reclamó una poquita de voluntad política a Claudia Shembaum y le insistió aprobar un paquete económico de emergencia ante el impacto económico brutal por el nuevo semáforo rojo. El monto es de cuando menos 3 mil 200 millones de pesos que podrían salvar el empleo y, de manera solidaria y transitoria aminorar el cierre de actividades económicas.



En voz del presidente de la COPARMEX CDMX, Armando Zúñiga Salinas, y difundido ya en varios foros y medios de comunicación, dicho apoyo deberá estar dividido en dos programas esenciales: 1) Un programa de paros técnicos por emergencia COVID-19, con el que los trabajadores de las empresas que se comprometan a mantener los empleos, puedan recibir de parte del Gobierno local un salario mínimo equivalente y, 2) La exención temporal para los siguientes seis meses del impuesto sobre nómina para los nuevos empleos que se generen hasta el restablecimiento de los perdidos a consecuencia de la pandemia.

Y, por si no les siguen haciendo caso, los empresarios ya están trabajando y, ya diseñan la creación de una plataforma de financiamiento al sector productivo en la ciudad. Definitivamente, no hay que quedarse de brazos cruzados y esperar sentados la voluntad política del gobierno local de la 4T.



Estos serán los cargos que estarán en disputa en México 2021



La mitad del país elegirá nuevos gobiernos estatales y políticos competirán por más de 21 mil puestos en los comicios más grandes de la historia en México. El próximo año el mapa político de México cambiará de colores partidistas con base en dos referencias: el respaldo o el castigo o rechazo a la administración actual que encabeza Andrés Manuel López Obrador. (Comentario completo en próxima entrega).



4 de Enero, Día del Periodista… ¡no hay nada que celebrar!



Amigas, amigos, colegas… como que ya necesito unas vacaciones… ¡en Oaxaca!



E-mail: [email protected]