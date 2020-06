’ Entrad por la puerta estrecha ’

La Palabra de Dios



Martes 23 de junio 2020



Primera lectura

2 Reyes 19, 9-11. 14-21. 31-35. 36

En aquellos días, Senaquerib, rey de Asiria, envió mensajeros para decir a Ezequías: ’Díganle esto a Ezequías, rey de Judá: ‘Que no te engañe tu Dios, en el que confías, pensando que no será entregada Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países, ¿y crees que sólo tú te vas a librar de mí?’ ’



Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego se fue al templo, y desenrollando la carta delante del Señor, hizo esta oración:



’Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo, tú has hecho los cielos y la tierra. Acerca, Señor, tus oídos y escucha; abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Senaquerib te ha insultado a ti, Dios vivo. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado sus dioses al fuego, porque ésos no son dioses, sino objetos de madera y de piedra, hechos por hombres, y por eso han sido aniquilados. Pero tú, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano para que sepan todas las naciones que sólo tú, Señor, eres Dios’.



Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías: ’Esto dice el Señor, Dios de Israel: ‘He escuchado tu oración’. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Senaquerib, rey de Asiria:



‘Te desprecia y se burla de ti

la doncella, la ciudad de Sión;

a tus espaldas se ríe de ti

la ciudad de Jerusalén.



De Jerusalén saldrá un pequeño grupo

y del monte Sión unos sobrevivientes.

El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá’.



Por eso, esto dice el Señor contra el rey de Asiria:

‘No entrará en esta ciudad.

No lanzará sus flechas contra ella.

No se le acercará con escudos

ni levantará terraplenes frente a ella.

Por el camino por donde vino se volverá.

No entrará en esta ciudad’.

Lo dice el Señor.

‘La protegeré y la salvaré

por ser yo quien soy y por David, mi siervo’ ’.



Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a ciento ochenta y cinco mil hombres en el campamento asirio. Por la mañana, al contemplar los cadáveres, Senaquerib, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Nínive.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11

R. (cf. 9d) Recordamos, Señor, tu gran amor.

Grande es el Señor y muy digno de alabanza

en la ciudad de nuestro Dios.

Su monte santo, altura hermosa,

es la alegría de toda la tierra. R.

R. Recordamos, Señor, tu gran amor.

El monte Sión, en el extremo norte,

es la ciudad del rey supremo.

Entre sus baluartes ha surgido Dios

como una fortaleza inexpugnable. R.

R. Recordamos, Señor, tu gran amor.

Recordamos, Señor, tu gran amor

en medio de tu templo.

Tu renombre, Señor, y tu alabanza,

llenan el mundo entero. R.

R. Recordamos, Señor, tu gran amor.





Aclamación antes del Evangelio

Jn 8, 12

R. Aleluya, aleluya.

Yo soy la luz del mundo, dice el Señor;

el que me sigue tendrá la luz de la vida.

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 7, 6. 12-14

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’No den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen.



Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas.



Entren por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero ¡qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran!’

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Confiar en el Dios fiel, aun en medio del peligro inminente

A finales del siglo VII antes de Cristo, Jerusalén está sitiada por los asirios. Senaquerib, el rey de Asiria, está seguro de que la ciudad caerá en sus manos, como ha ocurrido con las demás ciudades a las que ha sometido poco antes. De nada le valdrá fiarse de su Dios, también los demás dioses han sido impotentes para librar a las otras ciudades.



El rey Ezequías se siente atemorizado y ora al Dios de Israel, ante quien despliega la carta en la que figuran las amenazas de su enemigo. En su oración invoca al Dios Creador y ensalza su incomparable superioridad sobre los dioses de las naciones vecinas, que no merecen siquiera ese nombre, pues son hechura de manos humanas.



El profeta Isaías asegura a Ezequías que Dios ha escuchado su oración y que salvará a la ciudad de esa invasión que parece inminente. Y lo hará ’por mi honor y el de David, mi siervo’. Es un motivo recurrente en el AT: Dios aparece ante todo como un Dios celoso de su propia gloria, y un Dios que salva al pueblo cuando éste es fiel a sus mandatos; cuando no, lo castiga con la derrota. No es ésta la única imagen de Dios que podemos ver en el AT, pero sí predomina en un largo período de su historia.



No obstante, ese Dios celoso obra en virtud del compromiso adquirido con su pueblo. Es un Dios fiel a sus promesas y a la alianza pactada con David, su siervo. Es perfectamente coherente acogerse a él fiándose enteramente de esas promesas y de esa alianza. Nunca se desdecirá de lo que dijo a los antepasados. Esa fidelidad a sí mismo y a su pueblo es una constante en toda la historia de la salvación, y sigue siendo el fundamento de nuestra fe y de nuestra confianza en él.



Hacer el bien siguiendo a Jesús, aun cuando resulte penoso

El sermón del monte está a punto de concluir. Jesús proclama a quienes le escuchan que hay que llevar a la práctica las enseñanzas recibidas a lo largo de ese discurso que les ha dirigido. Habla de dos puertas y dos caminos, idea que encontramos con frecuencia en el Antiguo Testamento. La puerta que abre a la vida es estrecha y el camino que conduce a ella es también penoso.



Jesús se está refiriendo a las penalidades que tendrán que soportar los discípulos para entrar en la vida, es decir, para disfrutar de la dicha que les prometió al hablar de las bienaventuranzas al comienzo de su discurso. El sermón del monte tiene exigencias radicales para sus oyentes; entre otras, la urgencia de seguir a Jesús, con los riesgos que de ello se derivan.



Como resumen de todo el sermón del monte, Mateo inserta aquí la regla de oro que aparece en diversos pasajes de la Escritura y en la que se concentra en cierto modo todo el pensamiento bíblico: ’Tratad a los demás como queréis que ellos os traten; en esto consiste la ley y los profetas’. Se nos invita a tomar la iniciativa de hacer el bien, independientemente de lo que hagan los demás y sin esperar ninguna compensación por nuestro comportamiento. Si eso nos proporciona un trato amable por parte de los otros, bienvenido sea, pero no es lo que pretendemos en primera instancia. Hacemos el bien porque eso es bueno, y además porque así es como ha obrado siempre Jesús, que ’pasó haciendo el bien’.



En resumen: ¿Confiamos en Dios también cuando nos va mal? ¿Tratamos de hacer el bien, cueste lo que cueste?

Fray Emilio García Álvarez O.P.

Convento de Santo Tomás de Aquino (Sevilla)