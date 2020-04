’ Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente ’

Viernes 13 de marzo 2020



La Palabra del Dios



Primera lectura

Gn 37, 3-4. 12-13. 17-28

Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra.



Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: ’Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá’. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ’Ahí viene ese soñador. Démosle muerte; lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños’.



Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: ’No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos’. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre.



Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, éstos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer, y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas, que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ’¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre’. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por veinticinco monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor





Salmo Responsorial

Salmo 104, 16-17. 18-19. 20-21

R. (5a) Recordemos las maravillas que hizo el Señor.

Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país

y acabó con todas las cosechas,

ya había enviado por delante a un hombre:

a José, vendido como esclavo.

R. Recordemos las maravillas que hizo el Señor.

Le trabaron los pies con grilletes

y rodearon su cuerpo con cadenas,

hasta que se cumplió su predicción,

y Dios lo acreditó con su palabra.

R. Recordemos las maravillas que hizo el Señor.

El rey mandó que lo soltaran,

el jefe de esos pueblo lo libró,

lo nombró administrador de su casa,

y señor de todas sus posesiones.

R. Recordemos las maravillas que hizo el Señor.





Aclamación antes del Evangelio

Jn 3, 16

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único,

para que todo el que crea en él tenga vida eterna.

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.





Evangelio

Mt 21, 33-43. 45-46

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola: ’Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje.



Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores; pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo.



Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: ‘A mi hijo lo respetarán’. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: ‘Éste es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia’. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron.



Ahora díganme: Cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?’ Ellos le respondieron: ’Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo’.



Entonces Jesús les dijo: ’¿No han leído nunca en la Escritura: La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable?



Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos’.



Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy

Es nuestro hermano

Lo sabemos por experiencia: la asignatura más difícil que tenemos los humanos es la de la relaciones personales. Cuando van bien, cuando nos llevamos bien entre nosotros, producen una gran alegría. Cuando se tuercen, cuando el mal reina entre nosotros, producen una profunda tristeza.



Si esto lo podemos afirmar en la relaciones entre los que no son hermanos, tanto más en la relaciones entre hermanos. De estas últimas nos habla la primera lectura. Nos relata parte de la historia de los hijos de Jacob. Los mayores, por envicia, por celos, porque era el preferido de su padre, aborrecían a José, el hermano menor. Hasta tal punto que, ayudados por las circunstancias, llegan a pensar en matarle, aunque al final le venden a los ismaelitas que le llevarán Egipto donde llegará a ocupar un puesto muy importante en la corte del faraón.



Bajando a nuestro terreno, el de los seguidores de Jesús de todos los tiempos, bien sabemos el regalo que nos hizo Jesús de elevarnos a la condición de hijos de Dios y, por tanto, a la de de hermanos unos de otros, pidiéndonos como lógica consecuencia que nos tratásemos como hermanos, donde el amor prevaleciese por encima de cualquier otra actitud. ’Amaos unos a otros como yo os amado’. Aquí nos jugamos mucho, nos jugamos llevar una vida gozosa y con sentido o la contraria.



El misterio del rechazo a Dios

Cómo no pensar, leyendo la parábola de este evangelio, en Jesús y la suerte que corrió en su estancia terrena. Seguimos asombrándonos del rechazo que sufrió Jesús como consecuencia de lo que había vivido y predicado. Él, que tuvo la osadía, llevado de su amor hacia nosotros, de siendo Dios hacerse hombre, llegar hasta nosotros para indicarnos el camino que lleva a la vida y la vida abundante… fue rechazado por las autoridades de su pueblo y por parte de su pueblo, hasta el extremo de clavarle en la cruz de los malditos.



La historia se repite. Se ha repetido a lo largo de estos XXI siglos de cristianismo, donde ha habido y hay personas que rechazan a Jesús, que le matan, que no le dejan entrar en sus vidas. Topamos con el misterio de la libertad humana con la que nos ha adornado nuestro Padre Dios. Pero también, en ese mismo tiempo, ha habido y hay personas que le han abierto de par en par sus corazones para aceptar su persona, su amor, su luz, su amistad, su camino. Y con gran gozo le siguen diciendo, le seguimos diciendo: ’Te seguiré donde quiera que vayas’.



Leyendo esta parábola desde lo que sabemos del rechazo y muerte de Jesús en el siglo I, de manera espontánea, nos surge la inquietud: También nosotros, los hombres del siglo XXI, ¿caeremos en lo mismo, y rechazaremos y mataremos a Jesús? Aquí chocamos con el misterio de la persona humana, de nuestra libertad, de nuestra ceguera, de nuestras luces, de nuestra pretendida autosuficiencia y nuestra debilidad…un misterio. ¿Cómo podemos rechazar y matar ni más ni menos que a Dios, a su Hijo, que ha tenido la osadía de venir a nuestra tierra a ayudarnos, a sembrar nuestra vida de luz, de amor, de esperanza, de sentido, de felicidad… Ante esta posibilidad, nuestra oración a nuestro Padre Dios debe hacerse más intensa y pedirle que no nos deje cometer la locura de rechazar y matar a su Hijo.



Fray Manuel Santos Sánchez

Convento de Santo Domingo (Oviedo)