’ ¿Es licito curar los sábados o no? ’

La Palabra de Dios





Viernes 30 octubre, 2020



Primera lectura

Flp 1, 1-11

Nosotros, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, a todos los hermanos en Cristo Jesús, que están en Filipos, y a sus obispos y diáconos.



Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús.



Por lo demás, es muy justo que yo tenga estos sentimientos para con todos ustedes, pues los llevo en mi corazón, y tanto en mi prisión como en la defensa y consolidación que hago del Evangelio, ustedes participan conmigo de la gracia de mi apostolado. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús.



Y esta es mi oración por ustedes: Que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia, que nos viene de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios.

Palabra del Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6

R. (2a) Que grandes son tus obras, Señor.

Quiero alabar a Dios, de corazón,

en las reuniones de los justos.

Grandiosas son las obras del Señor

y para todo fiel, dignas de estudio. R.

R. Que grandes son tus obras, Señor.

De majestad y gloria hablan sus obras

y su justicia dura para siempre.

Ha hecho inolvidables sus prodigios.

El Señor es piadoso y es clemente. R.

R. Que grandes son tus obras, Señor.

Acordándose siempre de su alianza,

él le da de comer al que lo teme.

Al darle por herencia a las naciones,

hizo ver a su pueblo sus poderes. R.

R. Que grandes son tus obras, Señor.



Aclamación antes del Evangelio

Jn 10, 27

R. Aleluya, aleluya.

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor;

yo las conozco y ellas me siguen.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 14, 1-6

Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y éstos estaban espiándolo. Había allí, frente a él, un enfermo de hidropesía, y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ’¿Está permitido curar en sábado o no?’



Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó: ’Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado?’ Y ellos no supieron qué contestarle.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Os llevo muy dentro

El principio de esta carta a los filipenses es un desahogo afectivo de San Pablo. La frase central es: ’Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os quiero en Cristo Jesús’. Y de aquí parten todos los elogios que les dedica: siempre reza por ellos con gran alegría, pues han sido sus colaboradores en la obra de evangelio, desde el primer día hasta hoy. Ellos siempre han estado con san Pablo, tanto en los momentos de prisión como en su libertad. San Pablo prevé un gran futuro para los cristianos de Filipos: ’Así llegaréis al Día de Cristo limpios e irreprochables’. Ciertamente, puede decirles: ’Os llevo muy dentro’.



Cristo Jesús, ha escrito una carta, no de papel, sino con su vida, en el corazón de todos nosotros sus seguidores, parecida a esta de san Pablo, pero con más intensidad de amor. Sabemos que nos ha amado ’hasta el extremo’, hasta el extremo de venir a esta tierra pensando solo en nosotros, en ayudarnos con sus palabras y sus obras para señalarnos el camino que conduce a la felicidad limitada en esta tierra, a no dejarnos solos y acompañarnos siempre en este camino terreno, y a regalarnos la felicidad total en la resurrección después de nuestra muerte.



¿Es licito curar los sábados o no?

Un día más, en este evangelio, asoma la distinta postura de Jesús y los fariseos sobre lo el sábado, el día del descanso de Dios y de los hombres, según la tradición judía. Para los fariseos lo principal es cumplir la ley, que, entre otras prohibiciones, no permitía curar en sábado. La ley por encima de curar a una persona.



Para Jesús, antes que la ley está la persona humana. Para él no hay una posible ley divina, ni una ley humana que no permita curar en sábado, que no permita amar a una persona necesitada. Si se puede rescatar a un burro o a un buey caídos en un pozo, cómo no se va a poder curar a un enfermo en sábado.



Siempre que vemos en el evangelio este asunto del sábado, a toda velocidad no ponemos a lado de Jesús. Pero cabe preguntarnos si en nuestra vida real es así. Si lo primero para nosotros es el amor, el amor al hermano, como lo fue para Jesús, y si no caemos en el legalismo de cumplir alguna ley y dejar tirado al hermano necesitado. El amor es lo primero y principal. Esta es nuestra ley suprema, la ley de Cristo.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)