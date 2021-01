’ ¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo? ’

La Palabra de Dios



Lunes 18 enero 2021



Primera Lectura

Heb 5, 1-10

Hermanos: Todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios.



Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote; se la otorgó quien le había dicho: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: Tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec.



Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen y fue proclamado por Dios sumo sacerdote, como Melquisedec.

Palabra de Dios

Te alabamos Señor



Salmo Responsorial

109, 1.2. 3. 4

R. (4bc) Tú eres sacerdote para siempre.

Esta ha dicho el Señor a mi Señor:

’Siéntate a mi derecha;

yo haré de tus contrarios el estrado

donde pongas los pies’.

R. Tú eres sacerdote para siempre.

Extenderá el Señor desde Sión

tu cetro poderoso

y tú dominarás al enemigo.

R. Tú eres sacerdote para siempre.

Es tuyo el señorio;

el día en que naciste,

en los montes sagrados,

te consagró el Señor antes del alba.

R. Tú eres sacerdote para siempre.

Juró el Señor y no ha de retractarse:

’Tú eres sacerdote para siempre,

como Melquisedec’.

R. Tú eres sacerdote para siempre.



Aclamación antes del Evangelio

Heb 4, 12

R. Aleluya, aleluya.

La palabra de Dios es viva y eficaz

y descubre los pensamientos e intenciones del corazón.

R. Aleluya.



Evangelio

Mc 2, 18-22

En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ’¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y los tuyos no?’



Jesús les contestó: ’¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda, mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán.



Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



… Se convirtió en autor de salvación eterna

El lenguaje cultual de la carta a los Hebreos sirve maravillosamente para mostrarnos la diferencia radical entre Jesús y todas las demás figuras religiosas que en el judaísmo se consideraban mediaciones o intermediarios ’oficiales’ entre Dios y los hombres. La figura del sumo sacerdote, presentado como un hombre frágil y pecador, que tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados antes de ofrecerlos por los del pueblo, se contrapone a Jesús, proclamado sumo sacerdote por Dios.



La primera gran diferencia aparece clara: cualquier sumo sacerdote es pecador, como el resto del pueblo. Jesús no lo es, aunque ello no le impide hacerse cargo de nuestra situación porque comparte nuestra humanidad.



La segunda es decisiva: los sacerdotes ofrecen sacrificios rituales, repetidos indefinidamente en el tiempo. El ’sacrificio’ de Jesús, que no coincide probablemente con nuestro concepto de sacrificio, es la disponibilidad absoluta y el compromiso de la vida entera empeñada en ’poner en el mundo’ la noticia del Dios Abba, el Padre que nos ama de manera incondicional, abierto siempre a dejarse ’encontrar’, que nos capacita -en medio de nuestra fragilidad- para empezar cada día, crecer siempre, aspirar a reconocer y vivir el deseo más profundo de nuestro corazón que coincide, aunque no nos lo parezca, con la ’voluntad de Dios’ (como expresa de manera muy sugerente Adrien Candiard en su obra ’A Filemón’)



Es la entrega radical de Jesús la que le convierte en ’autor de salvación eterna’. Y no hay más sacrificios, ni más mediadores, ni más sacerdotes. Él es, para los que queremos recibirlo, el único y eterno sacerdote, único mediador, único puente entre Dios y los hombres. Con sus propias palabras, Él es ’el Camino’. No lo olvidemos, para evitar perdernos en búsquedas cuyo objetivo no es encontrarnos con Él.



Una entrega que, como expresa de manera estremecedora la lectura de hoy, supuso que ’aún siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer’.



¿es que pueden ayunar los amigos del esposo?

El evangelio viene hoy a reforzar esta presentación de Jesús como la novedad por excelencia.



A partir de una pregunta relacionada con la práctica religiosa del pueblo, Jesús se desmarca totalmente del modo en el que los diferentes grupos religiosos de su tiempo consideraban que era preciso rendir culto a Dios.



El ayuno, una práctica que Jesús recomienda en algunos lugares del evangelio, sirve en esta ocasión para mostrar que la propuesta de Jesús supone una ruptura total con algunos modos de vivir la experiencia de fe y de encuentro con Dios.



Es impensable que los amigos del novio ayunen cuando están con él. De manera similar, Jesús personifica la irrupción de la novedad permanente del Dios Amor, del Dios libre al que no se puede encerrar en un código de normas de conducta.



Seguir a Jesús no consistirá nunca en el cumplimiento de una batería de obligaciones.



Tantos ríos de tinta como se han utilizado para tratar de ’explicar’ el significado de lo viejo y lo nuevo (el paño, el vino, los odres) y tal vez no sea sino otro modo de decir que no podemos hacer componendas, arreglos… para tratar de hacer compatible a Jesús con nuestras convicciones, costumbres, certezas, estilos…



Él es el Único, el criterio definitivo, la novedad absoluta. Difícilmente le encontraremos tratando de meterlo con calzador en nuestro ’universo’. Se trata, más bien, de abrir la mente, el corazón, las entrañas, todo nuestro ser… cada mañana, para acoger con asombro y alegría su novedad, su gracia que nos acoge tal como somos y estamos, y nos alienta para recomenzar, dar pequeños pasos, avanzar…



Hna. Gotzone Mezo Aranzibia O.P.

Congregación Romana de Santo Domingo