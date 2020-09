’ Estaban al acecho para ver si curaba en sábado ’

La Palabra de Dios



Lunes 07 septiembre 2020



Primera lectura

1 Cor 5, 1-8

Queridos hermanos: Es voz común que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande, que ni entre los paganos existe, pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre.



Y todavía andan ustedes presumiendo, cuando más bien deberían estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Por mi parte, yo, ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado presente, contra el que ha hecho eso.



Reúnanse, pues, ustedes –yo estaré presente en espíritu–, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor.



Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura, para que sean una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado.



Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 5, 5-6. 7. 12

R. (9a) Condúceme, Señor, por tu camino santo.

Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera

la maldad agradarle,

ni el malvado es tu huésped

ni ante ti puede estar el arrogante. R.

R. Condúceme, Señor, por tu camino santo.

Al malhechor detestas

y destruyes, Señor, al embustero;

aborreces al hombre sanguinario

y a quien es traicionero. R.

R. Condúceme, Señor, por tu camino santo.

Que se alegren con júbilo eterno

los que se acogen a ti;

protégelos, que se regocijen los que te aman. R.

R. Condúceme, Señor, por tu camino santo.



Aclamación antes del Evangelio

Jn 10, 27

R. Aleluya, aleluya.

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor,

yo las conozco y ellas me siguen.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 6, 6-11

Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo.



Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: ’Levántate y ponte ahí en medio’. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: ’Les voy a hacer una pregunta: ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado: el bien o el mal, salvar una vida o acabar con ella?’ Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: ’Extiende la mano’. El la extendió y quedó curado.



Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Barred la levadura vieja; porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo

San Pablo nos invita hoy a barrer lo viejo: «Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes ázimos. Porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo». Para llegar a hacer vida la gracia de la vida nueva de la Resurrección hay que abandonar del todo el pecado y vivir sólo de la gracia de Dios, que es lo que nos transforma en nuevas criaturas, para vivir de verdad como hijos de la luz y ser como esa pizca de levadura que fermenta toda la masa y la hace nueva. Sin embargo, el pan ázimo está hecho sin levadura; es pan de harina sin añadidos. Cristo se ha ofrecido como trigo limpio, molido en el lagar de la cruz, para hacerse pan ázimo y alimento de vida eterna para todos los hombres.



San Pablo nos exhorta a ser, como Jesús, panes ázimos: «Así, pues, celebremos la Pascua, no con levadura vieja (levadura de corrupción y de maldad), sino con los panes ázimos de la sinceridad y la verdad» (1 Co 5, 8).



La Iglesia nos transmite el mensaje de la gracia, de la vida y de la resurrección, y nos envía a proclamarlo al mundo entero; nos anima a ser testigos del Señor, de su gracia, y a ser evangelizadores con alegría. Como recuerda el Papa Francisco: ’El Evangelio es levadura que fermenta toda la masa y ciudad que brilla en lo alto del monte iluminando a todos los pueblos’. La buena noticia de la resurrección del Señor debe resonar en todo el mundo, para renovar toda la sociedad; debe ser anunciada a todos para sanar al hombre en su integridad. La fe cristiana, unida al amor y a la esperanza, tiene la virtud de transformar al ser humano; de curarlo de sus heridas, de enriquecerlo, de hacerlo heredero de bienes eternos. Quien se encuentra con Jesucristo resucitado y experimenta su presencia, queda transformado en su vida dejando la vieja levadura y convirtiéndose en masa nueva para dar paso a una vida nueva. Y esa nueva vida le empuja a dar testimonio de la belleza y de la bondad de su nueva existencia en la gracia de Dios.



Estaban al acecho para ver si curaba en sábado

Una de las actitudes que Jesús rechaza con más fuerza es la hipocresía. Es la actitud de la gente que quiere aparentar que son buenos y rectos, para luego manifestar lo contrario de lo que aparentan. Esta es la actitud de los escribas en este Evangelio. Jesús llama al hombre enfermo para hacer una obra buena en él. Los escribas quieren acusarle por curar en sábado, lo que estaba prohibido por la Ley de Moisés.



El texto evangélico refuerza la llamada a ser fermento de gracia con la curación de un hombre en sábado, en la sinagoga. ’Voy a haceros una pregunta: ¿está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal?’. Y hace una pregunta aún más radical: ’¿salvar una vida o dejarla perder?’. La confrontación con los fariseos y maestros de la ley es manifiesta. Dejemos que Jesús también nos mire, nos ilumine en las motivaciones e intereses que rigen nuestras decisiones y actuar de cada día. Dejemos resonar estas preguntas dentro de cada uno y que surja con sinceridad nuestra respuesta, quizás demasiado tibia y dudosa. El hombre del milagro no había pedido nada. Simplemente estaba allí, como habrá estado tantos sábados de su vida. Jesús hace este milagro en la sinagoga con el objetivo de que sea una enseñanza para todos. Allí, en el lugar donde se meditaba la Palabra, Él quiere que aparezca el cuestionamiento: la Palabra de Dios no fue dada para dejarnos paralizados, sino para traernos vida y salud.



Esta fue la razón por la cual Jesús siempre vivió en torno al amor y la compasión por sus prójimos. Además todo ser humano debe ser consciente de la necesidad de la gracia de Dios en su vida, pues es la única forma de liberarse de toda atadura, a la enfermedad o al pecado, y así la luz de la gracia resplandecerá en él y en todos los que le rodean. En suma, es la forma como cada persona se convierte en apóstol de la misericordia para los demás. ¡Jesús, en Ti confío!



Que en este día nos sigamos dejando interpelar por su mensaje, pues hoy, el Evangelio nos pone en camino, nos reta a hacer el bien, sin reparar en las dificultades o peligros que nos pueda acarrear.



¿Te sientes urgido por las palabras de Jesús? ¿Cómo te comprometes en tu servicio a los demás para que sean conscientes del amor y de la misericordia de Dios?



Monjas Dominicas Contemplativas

Monasterio de San José (La Solana-Ciudad Real)