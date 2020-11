’ Estad siempre despiertos ’

La Palabra de Dios



Sábado 28 noviembre, 2020



Primera lectura

Apoc 22, 1-7

El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, el río del agua que da la vida, reluciente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En el centro de la plaza de la ciudad y en cada lado del río, crecía un árbol de la vida, que daba doce cosechas al año, una cada mes, y sus hojas sirven para dar la salud a las naciones. Ahí no habrá ya ninguna maldición.



En la ciudad estará el trono de Dios

y el del Cordero,

y sus servidores le darán culto,

lo verán cara a cara,

y llevarán su nombre en la frente.

Ahí no habrá ya noche

ni habrá necesidad de lámparas o de sol,

porque el Señor Dios los iluminará con su luz

y reinarán por los siglos de los siglos.



Luego el ángel me dijo: ’Estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios, que inspiró a los profetas, ha enviado su ángel para comunicar a sus servidores lo que tiene que suceder en breve. Ya estoy a punto de llegar. Dichoso quien le hace caso al mensaje profético contenido en este libro’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 94, 1-2. 3-5. 6-7

R. Demos gracias al Señor.

Vengan, lancemos vivas al Señor,

aclamemos al Dios que nos salva.

Acerquémonos a él llenos de júbilo

y démosle gracias. R.

R. Demos gracias al Señor.

Porque el Señor es un Dios grande,

es un rey más grande que todos los dioses:

en sus manos están los abismos de la tierra

y son suyas las cumbres de los montañas;

el mar es suyo, pues él lo hizo,

y también la tierra, pues la formó con sus manos. R.

R. Demos gracias al Señor.

Vengan, y puestos de rodillas,

adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo,

pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo,

él nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R.

R. Demos gracias al Señor.



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Lc 21, 36

R. Aleluya, aleluya.

Velen y oren,

para que puedan presentarse sin temor

ante el Hijo del hombre.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 21, 34-36

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Estén alerta, para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos; porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra.



Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del hombre’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



La felicidad que nos salva

Cuando escuchamos el Apocalipsis de San Juan debemos hacerlo como el niño que escucha a su maestro: libres de todo prejuicio y disfrutando de cada palabra. Se nos está revelando nuestro futuro, nuestra vida plena ante la presencia de Dios y nuestra mente no es capaz, muchas veces, de entender la grandeza que se encierra en estas revelaciones. Podríamos decir que a lo largo de las Sagradas Escrituras se nos va preparando para este momento y, así, encontraremos muchas cosas que ya "nos suenan".



Se nos habla de un río de aguas cristalinas que brota del trono de Dios. El río, el agua, son sinónimos de pureza, de vida: nuestra vida surge de Dios y a Él vuelve. Ya fuimos lavados de toda mancha con la sangre del Cordero, pero debemos ser merecedores de la vida eterna junto a Dios y su ángel nos da la fórmula: "Bienaventurado el que guarda las palabras proféticas de este libro", es decir: seamos fieles a la Palabra de Dios, cumplamos sus preceptos y ganaremos un lugar en su Gloria.



Estad atentos, Dios está cerca

Una vez más Jesús nos dice que debemos estar vigilantes, pendientes de lo que ha de venir, preparados. Sus palabras hoy están más de actualidad que nunca: nos avisa del peligro que corre nuestra alma si nos dejamos llevar por el mundo, por las inquietudes de la vida sin pensar en nuestra salvación, por los placeres fáciles que se nos ofrecen cada día. Serán múltiples las ocasiones en las que nos avise de la importancia de cuidarnos de los influjos externos, de todo aquello que estorba nuestra vida espiritual, de la importancia de la oración, de estar alerta. Y en este pasaje lo hace una vez más.



Es muy importante que cuidemos de nuestra alma, por eso os insisto tanto en la conveniencia de acercarnos al Evangelio cada día. Leer las Escrituras y frecuentar los Sacramentos es la mejor manera de "mantenernos en pie ante el Hijo del Hombre". No sabemos la fecha en que deberemos dar cuenta de nuestra vida, por lo tanto tenemos que estar preparados para cuando llegue, igual que las doncellas prudentes aguardaban con la luz encendida la llegada de sus esposos. Así nosotros podremos mirar a Dios cara a cara sin temor y gozaremos eternamente de su presencia. Cristo nos salvó, nos redimió del pecado, pero nosotros debemos hacer nuestra parte, cumpliendo con los Mandamientos y siendo fieles a su Palabra. La recompensa es grande: gozar eternamente de la presencia de Dios.



D. Luis Maldonado Fernández de Tejada, OP

Fraternidad Laical de Santo Domingo, de Almagro