’ Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido ’

Sábado 14 de marzo 2020





La Palabra de Dios



Primera lectura

Mi 7, 14-15. 18-20

Señor, Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado,

al rebaño de tu heredad,

que vive solitario entre malezas

y matorrales silvestres.

Pastarán en Basán y en Galaad,

como en los días de antaño,

como cuando salimos de Egipto

y nos mostrabas tus prodigios.



¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad

y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel?

No mantendrás por siempre tu cólera,

pues te complaces en ser misericordioso.



Volverás a compadecerte de nosotros,

aplastarás con tus pies nuestras iniquidades,

arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos.

Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham,

como juraste a nuestros padres en tiempos remotos,

Señor, Dios nuestro.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor







Salmo Responsorial

Salmo 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

R. (8a) El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice al Señor, alma mía,

que todo mi ser bendiga su santo nombre.

Bendice al Señor, alma mía,

y no te olvides de sus beneficios.

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

El Señor perdona tus pecados

y cura tus enfermedades;

él rescata tu vida del sepulcro

y te colma de amor y de ternura.

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

El Señor no estará siempre enojado,

ni durará para siempre su rencor.

No nos trata como merecen nuestras culpas,

ni nos paga según nuestros pecados.

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Como desde la tierra hasta el cielo,

así es de grande su misericordia;

como dista el oriente del ocaso,

así aleja de nosotros nuestros delitos.

R. El Señor es compasivo y misericordioso.





Aclamación antes del Evangelio

Lc 15, 18

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Me levantaré, volveré a mi padre y le diré:

’Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.’

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.









Evangelio

Lc 15, 1-3. 11-32

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: ’Éste recibe a los pecadores y come con ellos’.



Jesús les dijo entonces esta parábola: ’Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: ‘Padre, dame la parte de la herencia que me toca’. Y él les repartió los bienes.



No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera.



Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ‘¡Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre! Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores’.



Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: ‘Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo’.



Pero el padre les dijo a sus criados: ‘¡Pronto!, traigan la túnica más rica y vístansela; pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies; traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado’. Y empezó el banquete.



El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Éste le contestó: ‘Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo’. El hermano mayor se enojó y no quería entrar.



Salió entonces el padre y le rogó que entrara; pero él replicó: ‘¡Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos! Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo’.



El padre repuso: ‘Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado’ ’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús





Reflexión del Evangelio de hoy



Volverá a compadecerse de nosotros

Este fragmento corresponde al final del libro del profeta Miqueas; con anterioridad a este capítulo, el libro es un compendio de denuncias y condenas por todas las injusticias que se habían cometido, pero, sin embargo, en este último capítulo hay una añoranza de los tiempos antiguos, en los que Dios guiaba a su pueblo y los animaba con múltiples prodigios, y, al mismo tiempo, es un canto a la misericordia del Señor, quien, a pesar de todas las malas acciones, no se recrea en la ira, sino que se compadece de su pueblo.



El profeta alude a que la misericordia hará que el Señor vuelva a pastorear a su pueblo, como lo hizo antaño, perdonará todos sus pecados y absolverá todas sus culpas.



Miqueas exhorta a reconocer la culpa y, arrepentidos, confiar en la infinita misericordia de Dios.



El confiar en la capacidad de perdón de nuestro Padre, no debe servir de excusa para dar rienda suelta a nuestras malas acciones, pensando que, como Dios es misericordioso, nos perdonará en el último momento. ¡No! Si caemos, debemos, con un sincero arrepentimiento, suplicar el perdón que, si nuestra actitud es honesta, el Señor nos lo concederá, como dice el salmo 102: ’El Señor es compasivo y misericordioso, rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura’



Padre, he pecado contra el cielo y contra ti

San Lucas nos refiere cómo Jesús -al ver que los fariseos y letrados murmuraban del Él, pues permitía que los publicanos y pecadores, se acercaran a escucharle-, les refiere la parábola del Hijo pródigo o del Padre misericordioso y el hermano envidioso.



Esta parábola, aunque es archiconocida por todos, no deja de ser tremendamente actual.



¿Con cuál de los dos hermanos nos identificaríamos?



Lo que permanece inalterable es la infinita bondad del padre, él se mantiene fiel en el amor que profesa tanto a uno como al otro hijo.



La actitud del hijo menor, llevado quizás por el ímpetu de la juventud, le exige al padre su parte de la herencia y emigra. La inexperiencia hace que malgaste su fortuna y, ante la carencia, recapacita, se arrepiente y decide pedir perdón a su padre humillándose y reconociendo su culpa. Todo lo vivido le hace añorar el cariño del padre.



Sin embargo, el otro, ha sido incapaz de darse cuenta del tremendo amor que su padre siente hacia él, pues la cercanía hace que no lo aprecie y lo considera como una cosa normal y, por lo tanto, ante la actitud del padre hacia el hermano, al recuperarlo, hace que sienta una tremenda envidia.



Frente a estas dos actitudes destaca la figura del padre, que en ningún momento, pierde la esperanza de recuperar a su hijo que ha emigrado, oteando diariamente el horizonte, con la esperanza de que vuelva y, cuando lo ve aparecer, corre hacia él, lo abraza, lo llena de besos y no le recrimina su actitud, al contrario, organiza un banquete para celebrarlo.



Al ver a su otro hijo que, malhumorado, no se alegra de la vuelta de su hermano, le abre su corazón reconociéndole que siempre lo ha tenido presente, y que todas sus posesiones son para él, pero que hay que dar gracias a Dios porque su hijo, al que consideraban muerto, ha revivido, estaba perdido y ha sido encontrado



¿Somos capaces de reconocer nuestras culpas, o nuestro orgullo nos lo impide?



¿Nos alegramos ante el hermano arrepentido o le recriminamos su error?



¿Somos capaces de perdonar sin rencor?



D. José Vicente Vila Castellar, OP

Fraternidad Laical Dominicana Torrent (Valencia)