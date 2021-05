’ Esto os mando: que os améis unos a otros ’

La Palabra de Dios



Viernes 07 mayo 2021



Primera Lectura

Hch 15, 22-31

En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas (llamado Barsabás) y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía:



’Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán, de viva voz, lo siguiente:



‘El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. A saber: que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien’. Los saludamos’.



Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 56, 8-9 10-12

R. (10a) Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya.

Dispuesto está mi corazón, Dios mío,

para cantar tus alabanzas.

Despiértate, alma mía,

despiértense mi cítara y mi arpa,

antes de que despunte el alba.

R. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya.

Tocaré para ti ante las naciones,

te alabaré, Señor, entre los pueblos,

Pues su lealtad hasta las nubes llega

Y tu amor es más grande que los cielos.

Levántate, Señor, en las alturas

y llena con tu gloria el mundo entero.

R. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya.



Aclamación antes del Evangelio

Jn 15, 15

R. Aleluya, aleluya.

A ustedes los llamo amigos, dice el Señor,

porque les he dado a conocer

todo lo que le he oído a mi Padre.

R. Aleluya.



Evangelio

Jn 15, 12-17

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ’Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre.



No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Iglesia, vida en comunión

Los apóstoles se han reunido en asamblea, en Jerusalén, ante el grave problema surgido en la comunidad: la necesidad o no de que los que vienen a la fe en Jesús desde el paganismo debieran cumplir también los preceptos Mosáicos. Los responsables de la Iglesia, bajo la luz del Espíritu Santo decretan, que para ser cristiano basta seguir la doctrina y el evangelio de Jesucristo. No es necesario hacerse judío para ser cristiano. Piden simplemente que respeten algunas mínimas normas de la ley judía con el fin de facilitar la convivencia entre todos. Pero afirman con toda claridad, que lo único necesario es la fe en Jesús, el Señor.



Antes y ahora, los responsables de la Iglesia, reunidos en Concilio, y bajo la luz e invocación del Espíritu Santo, van orientando al pueblo en medio de los nuevos ’signos de los tiempos’ en que vivimos. Se pueden cambiar normas y leyes, pero se mantendrá siempre como única base de nuestra pertenencia a la Iglesia de Jesús la fe en el Señor como salvador único de los hombres.



Toda la comunidad cristiana se llenó de alegría al reconocer aquella doctrina salvadora de Jesús



El único mandamiento de Jesús

Nos habla Jesús de la manera de ser y manifestarse como verdadero discípulo suyo Se dijo a los antiguos: guardarás los mandamientos del Señor. Jesús nos dirá: Un solo mandamiento os doy: ’Que os améis unos a otros como Yo os he amado’. Y solamente el que cumple ese mandamiento nuevo es amigo de Jesús.



Y ¿cómo fue el amor de Jesús? Jesús entregó su vida a Dios Padre en rescate por muchos. Dar la vida es lo único que da pleno sentido a la vida. La vida de Jesús, el Hijo de Dios, fue la vida humana más rica de sentido. En ella hemos sido salvados todos.



Si adoptamos este estilo de vida, nos convertimos en verdaderos amigos de Jesús. Amigo de Jesús es el que apuesta su vida a la carta de Jesús, porque la conoce y aprecia su manera de ser y de actuar. Los amigos se conocen, se aprecian, comparten las mismas convicciones y los mismos estilos de vida. Este es el mensaje crucial del Evangelio que hoy leemos una vez más: ’esto os mando: que os améis unos a otros’. Esto es suficiente para alcanzar el reino y para mostrar que, de verdad, aceptamos el mensaje salvador de Jesús.



Pidamos al Señor conocerle cada día mejor para seguirle muy de cerca y así poder dar fruto a su estilo, al estilo evangélico

Fr. Carlos Oloriz Larragueta O.P.

Casa Ntra.Sra. de los Ángeles (Vitoria)