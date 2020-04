’# Familias pobres de Ixtapaluca dicen "ayúdenos a no pasar hambre’, exigen apoyo alimentario

’Ayúdenos a no pasar hambre’, ciudadanos exigen apoyo alimentario







Ixtapaluca, México.- Desde que el pasado 27 de marzo se estableciera la cuarentena para evitar la propagación del virus Covid-19, en el país miles de familias que laboraban en el comercio informal cuyos ingresos se vieron gravemente afectados exigen al gobierno estatal y federal les hagan llegar apoyo alimentario necesario para el periodo aislamiento.



Los habitantes levantan la voz y exigen de manera inmediata solución a dicha petición a través de cartas redactadas de su puño y letra sobre cómo se sienten en la cuarentena, denunciando su falta de recursos y de alimento, exigiendo que el gobierno del Estado de México encabezado por Alfredo del Mazo y el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador les brinde dicha ayuda a la brevedad.



En dichas cartas manifiestan su descontento e inconformidad ante las políticas del gobierno de la 4T, las cartas contienen el nombre completo del habitante afectado, la fecha en que fueron redactadas, a qué se dedica o se dedicaban (si es que ya no tienen empleo) y su dirección completa con la finalidad de ser escuchados y atendidos.



’Solicito apoyo debido a que no tengo trabajo y no tengo ningún ingreso, mi esposo también se quedó sin empleo, el era taxista y además padece de diabetes, no tenemos como solventar nuestras necesidades básicas de alimentación y salud, somos personas que vivimos al día, ayúdenos a no pasar hambre’, expresó María Guadalupe Arriaga, habitante de la unidad habitacional San Buenaventura.



Cabe resaltar que los habitantes continuaran denunciando la negligencia e insensibilidad de los gobiernos a través de la redacción de cartas, elaboración de mantas y cartulinas demandando un plan del apoyo distribución de alimentos nacional para los más desprotegidos del país.