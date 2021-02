-Félix, reflexiona…

Hasta ahora me había rehusado a emitir comentarios sobre el penoso caso de Félix Salgado Macedonio.

Por supuesto que no comulgo con juicios sumarios, en contra de quien sea. No es mi estilo.

Sin embargo, creo que Félix Salgado ya debiera considerar la declinación a sus aspiraciones políticas.

Para su servidor, eso no implicaría declararse culpable de todo lo que se le acusa. No. para nada.

Pero a un hombre bien nacido y cabal, debe preocuparle, antes que nada, su reputación, el interés por la familia y el respeto social a la misma, no sus aspiraciones (legítimas) políticas.

A estas alturas Félix ya está bastante señalado socialmente a nivel nacional e incluso al exterior del país. No creo que él y su familia no lo resientan. No es para menos.

Pero, si es realmente inocente de todo lo que se le acusa (de cometer abusos sexuales en agravio de varias mujeres), ¿por qué no se ocupa primero de limpiar su nombre?

Creo, firmemente, que si se enfoca a esto, y sale avante, la próxima contienda electoral sería suya.

Y, además, si en Morena no se preocupan por elegir candidatos sin tacha, y más como estas, quedaría claro que el presidente AMLO es un vil mentiroso.

Si Félix se resiste y Morena lo mantiene, el sello presidencial actual seguirá tan campante.

Impunidad vil, de la que tanto acusaron a gobiernos anteriores. ([email protected])