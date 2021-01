· Fiscal vs. exFiscal… el círculo se cierra

· Pésima integración de carpeta, la clave

· Uso faccioso, malévolo, de la justicia

Me lo adelantó el maestro Iñaki Blanco Cabrera: ’La integración de la carpeta de investigación está integrada de forma pésima, sin evidencias periciales, sin estudios ginecológicos, sin la recopilación de las sábanas donde quedaron registradas llamadas y mensajes telefónicos, sin elementos suficientes para consignarla a un juez de control’. Dichas consideraciones fueron hechas a bote-pronto luego de la filtración del expediente a los medios.

En razón de las copias que se filtraron a distintos medios de comunicación, puede señalarse que la carpeta que se quiso judicializar, carecía de mecánica de lesiones, posición víctima-victimario y trabajos de telefonía, entre otras diligencias necesarias para tener por acreditado el hecho delictivo.

Desde que estalló el escándalo mediático, que derivó en un linchamiento y juicio sumario de proporciones inéditas, donde existen evidencias de un daño moral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero guardó silencio prudente y procedió a la revisión de la carpeta de investigación 1203027010000202017 iniciada por la víctima de identidad reservada J.D.G.

Sin embargo, la intromisión del exFiscal del Estado, Xavier Olea Peláez en los medios, al divulgar y filtrar copias del expediente de investigación, incurrió en un delito grave contra la administración y procuración de justicia, revictimizando a la víctima de identidad reservada donde se exhiben fotos y generó un escándalo con intenciones perversas. La idea era ’tumbar’ a Félix Salgado Macedonio de la precandidatura.

Tan grotesca fue la escena de Olea Peláez que el bufete jurídico Olea&Olea Asociados, que dirigen sus propios hijos, se deslindó públicamente de él y lo abandonó en sus pretensiones. Fue también tan desleal y traidor con quien lo invitó a ser considerado en la terna para que el Congreso del Estado lo eligiera como Fiscal General.

La historia de sevicia contra un precandidato a la gubernatura del estado tiene proporciones inéditas, nunca antes registradas, porque se trató de enjuiciar mediante el escándalo mediático y emitir un veredicto sumario de culpabilidad, sin que ningún juez de control siquiera conociera un juicio.

¿Con qué cara le pedirán disculpas a quien injuriaron como violador, violentando el principio de presunción de inocencia al que todos tienen el derecho inalienable en este país?

La conspiración tiene (o tuvo) autores intelectuales que de manera cobarde escondieron sus perversas intenciones. Estamos frente a un capítulo siniestro, fraguado en las cloacas de la historia electoral de Guerrero, cuyos ejecutores gozan de la impunidad y se frotaban las manos festinando su aberrante y bajuna acción. Han perdido.

La acción punible de Olea Peláez, deleznable por donde se mire y analice, tendrá consecuencias de escarmiento, incuestionablemente.

El uso faccioso de la justicia jamás podrá ser moneda de cambio para incidir en la política. Todo cae por su propio peso y circunstancia. Lo estamos leyendo en los comunicados de la propia FGE que tendrá el doble trabajo de limpiar su imagen, mancillada y sometida al escarnio popular y, al mismo tiempo, recuperar la fe, confianza y credibilidad en su principal misión de procurar justicia. A ese extremo del daño, se ha expuesto a la institución que encabeza Jorge Zuriel de los Santos Barrila. Y no hay margen de error: o procede sí o sí… o el peso de la ley lo alcanzará.

La víctima y el presunto delito infligido a su persona, quedarán en el papel denigrante de la revictimización y haber sido el instrumento para urdir una conspiración truculenta, siniestra y muy costosa en todo: en lo político, social, de justicia, honestidad, credibilidad y confianza en instituciones de buena fe, que prostituyeron impunemente.

La verdad, y solo la verdad, será tan clara, prístina, potable como el agua.

Los autores de la conjura quedarán en el sitial de traidores… y quien traiciona una vez, lo hace siempre!!

Tengo razones muy personales para sostener que alguien puede llegar a pudrirse en prisión por una conjura hecha por violación, sin tener derecho a defenderse y todo por no haber pagado dos mil pesos mensuales ’de cuota’…

Nos leemos… SIN MEDIAS TINTAS.