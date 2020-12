’ …habitaban tierras de sombras, y una luz les brilló ’

La Palabra de Dios



Jueves 24 diciembre, 2020



Primera lectura

2 S 7, 1-5. 8-12. 14. 16

Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: ’¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña?’ Natán le respondió: ’Anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo’.



Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: ’Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: ‘¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa, para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra.



Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel; lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo, Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos.



Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía; y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente’ ’.

Palabra de Dios

Te alabamos Señor



Salmo Responsorial

Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29

R.(cf 2a) Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor

y daré a conocer que su fidelidad es eterna,

pues el Señor ha dicho: ’Mi amor es para siempre

y mi lealtad, más firme que los cielos.

R. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.

Un juramento hice a David, mi servidor,

una alianza pacté con mi elegido:

‘Consolidaré tu dinastía para siempre

y afianzaré tu trono eternamente.’

R. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.

El me podrá decir: ‘Tú eres mi padre,

el Dios que me protege y que me salva’.

Yo jamás le retiraré mi amor,

ni violaré el juramento que le hice’.

R. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.



Aclamación antes del Evangelio

R. Aleluya, aleluya.

Sol refulgente de justicia y esplendor de la luz eterna,

ven a iluminar a los que yacen en las tinieblas

y en las sombras de la muerte.

R. Aleluya.



Evangelio

Lc 1, 67-79

En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo:



’Bendito sea el Señor, Dios de Israel,

porque ha visitado y redimido a su pueblo,

y ha hecho surgir en favor nuestro

un poderoso salvador en la casa de David, su siervo.

Así lo había anunciado desde antiguo,

por boca de sus santos profetas:

que nos salvaría de nuestros enemigos

y de las manos de todos los que nos odian,

para mostrar su misericordia a nuestros padres,

acordándose de su santa alianza.



El Señor juró a nuestro padre Abraham

concedernos que, libres ya de nuestros enemigos,

lo sirvamos sin temor, en santidad y justicia

delante de él, todos los días de nuestra vida.



Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,

porque irás delante del Señor a preparar sus caminos

y a anunciar a su pueblo la salvación,

mediante el perdón de los pecados.



Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,

nos visitará el sol que nace de lo alto

para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte,

para guiar nuestros pasos por el camino de la paz’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



’ …habitaban tierras de sombras, y una luz les brilló ’

Introducción

Comenzamos escuchando cómo el profeta Isaías nos anuncia el nacimiento de la Luz que nos alumbrará a los que caminamos en tinieblas. Se trata de un Niño, el Señor, que nos librará de la opresión, que nos dará aquello que realmente necesitamos, instaurando aquí su Reino.



En el rezo del salmo 95 compartimos con toda la creación la alegría por el nacimiento del Señor. Nuestro corazón se llena de júbilo.



En su carta a Tito, san Pablo nos dice que el Hijo de Dios nos trae la salvación y la felicidad en la medida en que nosotros seamos coherentes con su Evangelio, siendo generosos con los demás.



Y por último, escuchamos cómo el evangelista san Lucas nos narra el nacimiento del Señor, que tuvo lugar en medio de la noche. Cuando todo estaba sosegado y en silencio, un ángel irrumpió para anunciar la gran noticia: un Niño recién nacido y envuelto tiernamente en pañales es nuestro Salvador.

Fray Julián de Cos Pérez de Camino

Convento de San Esteban (Salamanca)





Queridos amigos y amigas:



El Salmo de la Palabra que hoy se nos regala dice ’Cantaré eternamente las misericordias del Señor’.



Y así hace Zacarías. Bendice al Señor, porque ha ’visitado’ a su pueblo. En los patriarcas, en los profetas, en los sabios, en las mujeres y en los hombres de las distintas generaciones… con sus virtudes y sus pecados… Y al visitarles, les ha ’redimido’ dándoles una ’fuerza de salvación’, al ser un pueblo que ha de mediar esa salvación para otros, viviendo en Alianza con el Creador y devolviéndole en gratuidad lo que él les dio gratuitamente. Y cuando llegó el momento culminante de la historia, hay alguien que prepara la venida del Señor preparando sus caminos… porque se acerca la luz que guiará nuestros pasos por la justicia y la paz…



Anteayer era María. Hoy es Zacarías. ¿Te atreverías tú a hacer un canto al Señor por la Alianza que mantiene con la humanidad? Para no ser ingenuos, no habrá que esconder las sombras, las dificultades, los conflictos… Y para no ser incrédulos, habrá que resaltar la gran cadena de hombres y mujeres que, dejando a Dios ser Dios en su vida, han sacado lo mejor de sí y han extendido su luz en nuestro mundo. Su misericordia. Algunos pueden ser muy cercanos a ti.

Es bueno que tal canto termine en esperanza, como el cántico de Zacarías: ’nos visitará el sol que nace de lo alto…’. Dios sigue siendo contemporáneo a cada generación. Y cada generación sigue siendo llamada a preparar sus caminos. A los creyentes nos toca vivir esa Alianza y despejar los obstáculos, para que otros la puedan vivir. ¿Te apuntas a esta bella misión? Un hermoso deseo, a las puertas de la Navidad?