’ Hasta setenta veces siete ’

Martes 17 de marzo 2020





La Palabra de Dios





Primera lectura

Dn 3, 25. 34-43

En aquel tiempo, Azarías oró al Señor, diciendo:

’Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca;

por el honor de tu nombre no rompas tu alianza;

no apartes de nosotros tu misericordia,

por Abraham, tu amigo,

por Isaac, tu siervo,

por Jacob, tu santo,

a quienes prometiste multiplicar su descendencia,

como las estrellas del cielo y las arenas de la playa.



Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos

frente a los demás pueblos

y estamos humillados por toda la tierra,

a causa de nuestros pecados.

Ahora no tenemos príncipe ni jefe ni profeta;

ni holocausto ni sacrificio ni ofrenda ni incienso;

ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia.

Por eso, acepta nuestro corazón adolorido

y nuestro espíritu humillado,

como un sacrificio de carneros y toros,

como un millar de corderos cebados.

Que ése sea hoy nuestro sacrificio

y que sea perfecto en tu presencia,

porque los que en ti confían no quedan defraudados.

Ahora te seguiremos de todo corazón;

te respetamos y queremos encontrarte;

no nos dejes defraudados.

Trátanos según tu clemencia

y tu abundante misericordia.

Sálvanos con tus prodigios

y da gloria a tu nombre’.



Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9

R. (6a) Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso.

Descúbrenos, Señor, tus caminos,

guíanos con la verdad de tu doctrina.

Tú ere nuestro Dios y salvador

y tenemos en ti nuestra esperanza.

R. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso.

Acuérdate, Señor, que son eternos

tu amor y tu ternura.

Según ese amor y esa ternura,

acuérdate de nosotros.

R. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso.

Porque el Señor es recto y bondadoso,

indica a los pecadores el sendero,

guía por la senda recta a los humildes

Y descubre a los pobres sus caminos.

R. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso.





Aclamación antes del Evangelio

Joel 2, 12-13

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Todavía es tiempo, dice el Señor,

Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí,

que soy compasivo y misericordioso.

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.





Evangelio

Mt 18, 21-35

En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: ’Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?’ Jesús le contestó: ’No sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete’.



Entonces Jesús les dijo: ’El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda.



Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: ‘Págame lo que me debes’. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda.



Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?’ Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía.



Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Acepta nuestro corazón contrito

Las palabras de Azarías, en medio del fuego al que ha sido arrojado por Nabucodonosor, representan la oración de todos los que se sienten desarmados ante la realidad. Es una hermosa oración donde queda patente la desolación, tras haber contemplado las ruinas de su patria. Parece decir: no queda nada, sólo Tú. Y en medio de tanta desgracia, donde no hay ni príncipes ni profetas, él se lamenta del abandono que sufren. ¿A dónde acudir, a quién gritar? Y vuelve su mirada a Dios. Y le pide que acepte un corazón contrito, humillado. Poco más se puede ofrecer a Dios, pero no deja de ser importante que ante tanta devastación la oración se convierta en una manifestación de confianza.



Estamos viviendo la Cuaresma. Un tiempo propicio para examinar nuestra realidad a los ojos de Dios e intentar ofrecerle, también, nuestro corazón contrito. Es tiempo de pensar y reflexionar. Quizá en nuestro tiempo vamos un poco a ese erial donde se ha expulsado a Dios, para sustituirlo por otros dioses o diosecillos. También nosotros, con frecuencia, vivimos un tanto abatidos, sin fuerzas para seguir caminando porque el trayecto de la fidelidad a Jesucristo no es un camino de rosas. Tampoco lo fue el suyo. Este tiempo de penitencia y reconciliación, es el momento de dirigirnos a nuestro Buen Padre Dios y ofrecerle nuestro desconcierto ante tantas realidades negativas que hemos de afrontar cada día. Es tiempo de sinceridad y reconocimiento de nuestra condición pecadora. Ofrecerle nuestro corazón contrito es una forma de expresar nuestra confianza en su perdón y en su misericordia.



Hasta setenta veces siete

Nuestras relaciones con los demás son el parámetro de nuestra relación con Dios. Cuesta creerlo, pero así consta en el evangelio de Jesús. ’Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo». Y San Juan, en su primera carta, lo formula de modo parecido: ’Pues el que no ama a su hermano a quien ve; ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve?’ Y ahí no tenemos escapatoria. Somos hipócritas cuando afirmamos amar a Dios y nos olvidamos de los que tenemos alrededor. Por eso, el evangelio de hoy viene a recalcar la importancia de la reconciliación con los hermanos.



Es Pedro quien quiere saber cuántas veces ha de perdonar al hermano. La respuesta de Jesús es clara: el perdón no debe tener límites. No hay otra forma de vivir el seguimiento del Buen Maestro. Si Dios es misericordioso, nosotros hemos de imitarle en ese punto. El perdón comienza cuando somos capaces de no fijar la atención en lo que los demás llevan a cabo con nosotros. Es verdad; la experiencia nos dice que cuesta mucho perdonar cuando la herida de la ofensa está viva y la cultivamos en nuestro interior. De nuevo hemos de mirar a Jesús. Él, en su comportamiento, lo demostró múltiples veces. El gesto máximo de perdón lo manifestó, explícitamente, en la cruz pidiendo a Dios que perdonara a sus ejecutores. Eso mismo espera Él de nosotros. ¿Qué significan nuestros gestos de perdón, a veces por nimiedades, ante ese gesto suyo en el patíbulo? ¿Cómo podemos nosotros mantenernos ajenos a ese ejemplo supremo de perdón?



Sería bueno, cuestionarnos cuántas veces vamos perdonando a lo largo del día. Es un gran paso en nuestro seguimiento de Jesús, especialmente en este tiempo de Cuaresma.



Fray Salustiano Mateos Gómara

Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)